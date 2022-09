Drsný konflikt v markizáckych Extrémnych premenách: Nikdy jej to neodpustí?!

Druhou účastníčkou tejto série markizáckych Extrémnych premien sa stala Soňa Šubjaková. „Ja som do 9 rokov vyrastala ako normálne, bežné dieťa. Ja som mávala často záchvaty laryngitídové, vždy som mala výnimku z telesnej v škole a tam už začal taký zlom. Ja som začala priberať, v tej šiestej triede to tak vyvrcholilo, a potom to už išlo celý život,” opísala pred kamerami.

Za svoju váhu viní sčasti aj rodičov, ktorí ju vraj v detstve nedokázali usmerniť. A ich poznámky ju zraňovali. „Tým, že som bola vždy obéznejšia, tak aj doma mi to dávali tak najavo. Vždy som bola taká iná, že ma oni vlastne brali ako inú. Môj vzťah s mojou rodinou, s mamou, otcom, sestrou je momentálne veľmi zlý. Neviem ani, či som bola dakedy od rodičov pochválená, lebo ja mám vždy zafixované, že čo spravím, to je zle,” povedala Soňa.

Dokonca, aj po prihlásení sa do markizáckej šou, dostala z ich strany údajne negatívnu reakciu. „Ja keď som povedala rodičom, že som sa prihlásila od Extrémnych premien, tak ich reakcia bola: Bože, veď ty to nedáš, kde ty schudneš? Ty nikdy neschudneš!” prezradila sklamane.

S rodičmi sa inak nebavila už rok a pol. „Soňa sa nahnevala, ona je taká výbušná povaha, a ona prestala komunikovať. Zlom začal, že nejaká tetka povedala nejaké klebety a tie vznikli na základe nepravdy. Soňa zdvihla telefón a začala komunikovať škaredo so mnou. Muž to počul a on s ňou nebude ani komunikovať, on je taký istý ako Soňa, tvrdohlavý,” povedala ku konfliktu Sonina mama.

A v priebehu nakrúcania sa zdalo, že situácia sa ani nijako nezlepší. Soňa psychologičke priznala, že vzťahy s rodičmi sú na mŕtvom bode a nechce sa tým zaoberať. „Tak momentálne mi to vyhovuje, lebo sa práve sústredím sama na seba,” vyhlásila nekompromisne.

Až po dlhých mesiacoch svoj postoj prehodnotila. „Tak, ako sa mením vizuálne, tak sa mením aj vnútorne. Hnevať sa večne nedá. Myslím, že si treba aj odpúšťať a ja som urobila taký prvý krok,” prezradila v jeden deň Soňa a vybrala sa za mamou. Tá jej síce vmietla do tváre, ako škaredo s ňou kedysi komunikovala, ale nakoniec jej odpustila. „Na konci to už bolo také pekné, mi popriala, aby sa mi darilo,” priznala Soňa s úľavou.

A tak, hoci chýbala na všetkých kontrolných váženiach, na finálovom večere mama svoju dcéru podporovala z hľadiska. Chýbal tam však otec. Podľa zverejnených informácií sa zdá, že Soňa mame vulgárne nadala a hoci ona sama dokázala dcére odpustiť, jej manžel to cez srdce nepreniesol. A možno to dcére neodpustí nikdy.

Soňa Šubjaková v Extrémnych premenách začínala s váhou 138 kilogramov. Po roku jej váha ukázala číslo 78.

