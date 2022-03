SMRŤ slovenskej umelkyne (†28): HROZIVÁ NEHODA na diaľnici... V aute bol aj ročný synček!

Zábery, ktoré vháňajú slzy do očí... Hasičský a záchranný zbor v pondelok na svojom Facebooku informoval aj o vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na rýchlostnej ceste R1 v smere do Trnavy. „Pri nehode došlo k zrážke dvoch kamiónov a jedného osobného motorového vozidla. Zasahujúci hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc, havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín. Následkom nehody utrpeli štyri osoby zranenia rôzneho rozsahu,” znelo v statuse, ktorého súčasťou boli aj fotografie z miesta, kde k tragédii došlo.

Galéria fotiek (4) Zábery z miesta tragickej nehody.

Zdroj: Facebook/ HaZZ

Ako informuje Nový čas, jeden z nákladiakov bol kvôli defektu odstavený. Keď do neho narazilo iné nákladné auto, náraz ho odhodil tak prudko, že vletel do cesty osobnému autu, v ktorom sa viezla slovenská umelkyňa, 28-ročná Dáša, s manželom Martinom (36) a ich ročným synčekom Jankom. Všetci traja museli byť hospitalizovaní. Žiaľ, mladá mamička, ktorá sedela na mieste spolujazdca, po prevoze do nemocnice zomrela.

Galéria fotiek (4) V tomto aute sa viezla mladá rodina, ktorej do cesty vletel nákladiak.

Zdroj: Facebook/ HaZZ

Mladá rodina žila v Bratislave, ale plánovali sa presťahovať do domu v okrese Nových Zámkov, odkiaľ blondínka pochádzala. Dáša v minulosti pôsobila ako šepkárka v divadle L+S. „Mali sme ju veľmi radi. Bolo to milé, inteligentné, usmievavé dievča. Pán Lasica ju mal veľmi rád. Sme z toho všetci kolegovia strašne smutní, je to hrozná tragédia. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodine,” uviedla Blanka Ábelová zo Štúdia L+S.