Hviezda jojkárskeho Kutyil, s.r.o.: Trápenie s rakovinou, musel ísť 4-krát pod nôž!

Niekoľko rokov trápila majora Majsnera chrbtica. Problémy ho napokon v roku 2012 dohnali k tomu, že opustil divadlo. Krátko nato sa jeho zdravotný stav zhoršil dokonca tak, že musel absolvovať operáciu. Šťastie mu veľmi neprialo a v jednom roku si ľahol pod skalpel až štyrikrát.

Legendárny major Maisner si prešiel v realite zdravotnými ťažkosťami.

Stiahol sa aj z očí verejnosti a dal si pokoj aj od herectva. Hoci mu lekári vyslovene nezakázali pracovať, rozhodnutie bolo na ňom. „Dôrazne mu odporučili, aby sa šetril. A čo si budeme hovoriť, v herectve sa nedá šetriť. Chrbát manželovi nedovolí hrať. Je rád, že je rád,“ prezradila pre AHA! jeho manželka Jaroslava Brousková. Koniec koncov, chodiť s titánom v chrbtici nie je med lízať.

Ešte začiatkom roka odmietal Potměšil aj komunikáciu s médiami, no teraz prelomil mlčanie a v českom programe 13. komnata sa rozhovoril aj na tému rakoviny a operácií. „Ja to mám všetko zahmlené, bolo to jedno z najťažších období, čo som v živote zažil. Pamätám si, že pred prvou operáciou som sedel na chodbe a hovoril som si, ako to dopadne, a išiel okolo pán profesor Štulík a povedal mi „čože“. Tak som mu povedal, že sa bojím a on povedal, že na mojom mieste by sa bál tiež,“ prezradil seriálový kňaz, ktorý bol potom niekoľko mesiacov nútený ostať na lôžku. Vtedy ešte nebolo celkom jasné, či niekedy bude opäť chodiť.

Ladislava Potměšila potrápil nádor. Zdroj: Tv Nova

Čo však bolo dôvodom na toľko operácií? „Ak som tomu dobre rozumel, na bedrovej chrbtici bol jeden stavec zasiahnutý, bol tam nádorík s metastázou, tú dal pán profesor preč,“ vysvetlil Ladislav. Zákrok bol úspešný. Ako prezradil profesor Štulík, odstránili nádor aj celý stavec. „Tá onkologická radikalita bola na tom najvyššom stupni,“ prezradil lekár. Potměšil tak absolvoval krátko po prvom zákroku ďalší a dva mesiace po druhom aj tretí. Vtedy sa mu lekári snažili chrbticu spevniť.

Už sa zdalo, že všetko bude v poriadku, no krátko po treťom zákroku sa Potměšilovi urobila prietrž, a tak si ľahol na operačný stôl po štvrtý raz. Zdravotné problémy sa na ňom podpísali a bral ich, rovnako ako pobyt v nemocnici, veľmi ťažko, avšak nevzdával sa. Opäť sa mu podarilo postaviť na nohy a hoci je dnes z najhoršieho vonku, k herectvu sa už nevráti.