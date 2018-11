Bývalá MISS Universe Ľubica Štepánová prezradila pohlavie očakávaného bábätka!

BRATISLAVA – Narodenie dieťatka bývalej kráľovnej krásy je už na spadnutie. Takmer dva mesiac po svadbe, kde sa previedla v nádherných šatách, už vidno krásne guľaté bruško. Hoci doteraz o pohlaví nehovorila, dnes priznala, že to bude chlapček.

S Martinom Šimiakom tvoria manželský pár už takmer dva mesiace. Svadba sa konala neďaleko Nitry, kde sa zamilovaná dvojica aj zabývala. Po nájme v Bratislave sa rozhodli presťahovať na tichšie miesto. „Povedali sme si, že pôjdeme bližšie k rodine a kúpime si bytík v Nitre, odkiaľ pochádza môj manžel,“ hovorí bývalá Miss. Dôvodom vraj bol aj celkovo nákladnejší život v hlavnom meste.

Zdroj: Salón Nicole

Meno vyberal manžel

Termín pôrodu síce prezradiť nechce, ale z fotiek je jasné, že to bude čoskoro. „Uvidíme, kedy sa rozhodne, že nás urobí najšťastnejšími rodičmi na svete, isté je, že pod srdcom nosím chlapčeka,“ hovorí Ľubica. Od začiatku to bola medzi nimi láska na prvý pohľad. „S manželom sme spolu chodili asi týždeň a už sme vedeli, ako sa budú raz volať naše deti. Hneď sme sa zhodli, on vybral chlapčenské a ja dievčenské. Páčia sa nám skôr klasické slovenské mená,“ dopĺňa. Aké meno Martin vybral vraj povedia po jeho narodení.

Plánovanie svadby? Ľavou zadnou

Hoci väčšina neviest plánuje svadbu aj celý rok, krásna blondínka to všetko brala s rezervou. „Svadbu som plánovala sama, všetko od organizácie, výzdoby, torty, kytice, sme si vyrábali ja a Maťko a s pomocou našej najbližšej rodiny. Nie sme z tých, čo musia mať na svadbe všetko dokonalé a do detailu premyslené, nevenovali sme tomu až tak veľa času, ako počúvam od iných párov. A napriek tomu, bola dokonalá