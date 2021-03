Poetické menu na Veľkú noc. Jedna báseň!

„ Ako dievča som Veľkú noc nemala veľmi v láske, kvôli šibačom. Ale čo som na Veľkej noci mala rada, bola slávnostná kuchyňa. Maminka každoročne pripravila slávnostný zákusok Oblíž prst a slanú syrovú roládu. Tieto dve veci dodnes aj ja pripravujem. Veľkonočné sviatky zvyčajne trávime so širšou rodinou, čo sa tento rok asi nebude dať, ale Obíž prst, syrová roláda a dobré vínko budú určite na našom stole 😊“. Hoci sú klasické recepty osvedčené, vyskúšajte aj nové, netradičné.

Zdroj: VITIS

Šamrole s tvarohovo bylinkovou plnkou

1 balenie lístkového cesta,1 vajce na potieranie,250 g krémového nízkotučného tvarohu,5 PL bieleho jogurtu,1 PL olivového oleja,1 ČL medovej horčice, pár lístkov medvedieho cesnaku, pár vetvičiek kôpru, pažítka, soľ a korenie.

Rozvaľkané lístkové cesto narežeme na 1.5 cm hrubé pásy. Tie po jednom obmotáme okolo formičiek – rúrok na mini šamrole. Poukladáme ich na plech vystlaný papierom na pečenie, potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme v rozohriatej rúre na 200 stupňov asi 15-20 minút do zlatista. Vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. Na plnku vymiešame v miske tvaroh, jogurt a olivový olej a mixérom ich šľaháme asi 5 minút do nadýchanej krémovej nátierky.Pridáme nasekané bylinky, horčicu, soľ a korenie a opäť krátko premiešame mixérom. Plnku dáme do zdobiaceho vrecka a plníme do upečených šamroliek. Podávame ako predjedlo alebo ako pochutinu k lahodnému ružovému vínu Frankovka modrá rosé, neskorý zber z radu Poézia od Vitis.

Zdroj: Vitis

Jarné pečené kura

1 kurča, 250 ml acidofilného mlieka, soľ, 1 ČL sušeného cesnaku (alebo sušeného medvedieho cesnaku), 2 kg malých zemiačikov, dve hrste mrazeného hrášku, hrsť zelenej luskovej fazuľky (čerstvej alebo mrazenej),1 citrón

Kurča si pripravíme deň vopred, vopred umyjeme, odstránime chrbtovú kosť, kura nasolíme a dáme do väčšieho igelitového sáčku, prilejeme acidofilné mlieko, sušený cesnak, dobre uzavrieme a necháme v chladničke marinovať do nasled. dňa. Marinované kuriatko vložíme do väčšieho pekáča tak, aby sa pekne rozprestrelo a dáme ho piecť na 180 stupňov. Asi po pol hodine plech opatrne vyberieme z rúry, pridáme na polky nakrájané osušené zemiaky, na ne položíme kura, popicháme ho vidličkou, pridáme na kolieska nakrájaný citrón a pečieme spolu so zemiakmi ďalej asi 35-45 minút. Ku koncu času pečenia si zelené lúskové fazuľky krátko oblanšírujeme v osolenej vode (ponoríme ich asi na minútu-dve do vriacej osolenej vody), pridáme hrášok, po minúte zeleninu scedíme a necháme odkvapkať. Medzitým sa nám kura so zemiakmi postupne dopeká. Asi 5 minút pred dopečením pridáme hrášok a fazuľky, ešte 5 minút pečieme. Vychutnajte si ho s dobrým bielym vínom, odporúčame Silvánske zelené, neskorý zber z radu Vitis Poézia. Jemná vôňa citrónovej trávy v harmónii s ľahkými tónmi lipy nás doslova nadchne. V chuti veľmi plné víno s jemnou korenistou dochuťou, ktoré sa hodí aj k veľkonočným šalátom a rezňom.

Zdroj: Vitis

Vínová mousse

4 plátky želatíny, 250 ml šľahačky,250 ml červeného vína Cabernet Sauvignon, 50 ml ovocného sirupu alebo šťavy (červenej farby, napr. malinový, ríbezľový, z lesných plodov a pod.), 2 vajcia, 3 PL kryštálového cukru

Plátky želatíny namočíme do studenej vody a necháme 10 minúť napučať. Z odmeraného vína odoberieme pol deci a dáme ho krátko zahriať (neprevárame!). Odstavíme, želatínu vyžmýkame, ponoríme ju do zahriateho vína a rozmiešame, kým sa neroztopí. Víno so želatínou necháme vychladnúť. Nad parou vyšľaháme dva žĺtky spolu s cukrom do bledého krému. Do tohto krému prilejeme víno so želatínou a dobre rozmiešame. Odložíme do chladu. Medzitým si vyšľaháme bielky do tuha a osobitne vyšľaháme aj šľahačku do tuha. Do vychladnutej vínovej zmesi primiešame sirup alebo šťavu a postupne po lyžiciach zľahka vmiešavame striedavo bielky a šľahačku. Vznikne nadýchaná pena, ktorú naservírujeme do dezertných pohárikov a dáme do chladničky na cca 4 hodiny. Podávame ozdobené čerstvým ovocím, výborne sa kombinuje s vínom Cabernet Sauvignon, neskorý zber z radu Vitis Poézia. V jeho vôni sa snúbia tóny škorice, klinčekov a má harmonickú chuť s nádychom čokolády a kávy. Viac skvelých receptov a výber vín nájdete aj na www.vitis.sk /recepty

Zdroj: Vitis

Dostupné aj na e-shope www.hubertonline.sk vitis_via_vinum vitis_via_vinum

- reklamná správa -