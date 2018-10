Hurikán Michael zasiahol pobrežie Floridy: VIDEO Dosiahol rýchlosť až 250 km/h

Je to jedna z najsilnejších búrok, aké kedy zasiahli územie Spojených štátov. Sprievodný vietor dosiahol rýchlosť až 250 kilometrov za hodinu. Michael postupujúci z Mexického zálivu dorazil na pevninu neďaleko mesta Mexico Beach v severozápadnej časti Floridy. Priniesol so sebou dážď a silný vietor a na mori vyvolal vlnobitie. Dážď zaplavil ulice a vietor ohýbal stromy a ničil budovy. Údajne sa dali počuť aj výbuchy transformačných staníc, ktoré hurikán zasiahol.

Zdroj: Twitter.com/Josh Morgerma

A whole house was ripped apart in #Mexico Beach, #Florida. Here is video of parts of the home washing up to other properties. This is one powerful storm. #HurricaneMichael. (via Talarico Tessa) #Hurricane #mexicobeach pic.twitter.com/BBlzMm4Au2