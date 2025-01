Pamätáte si slávneho Sandokana? Už má 79 ROKOV! Jeho ŠTVRTÁ manželka je kočka, AHA!

Kabir Bedi (Zdroj: Taurus Film)

Kabir Bedi sa narodil 16.januára 1946 v Lahore, v Britskej Indii, dnešnom Pakistane do sikhskej rodiny. Je dieťaťom indicko-anglického páru. Otec Baba Phyare Lal Bedi bol uznávaný spisovateľ a filozof, matka Freda Marie Houlston Bedi. Rodičia sa spoznali pri štúdiách v Oxforde. Kabir Bedi je jedným z troch detí, má staršieho brata Ranga a mladšiu sestru menom Gulhima Maria.

Keď mal Kabir iba sedem rokov, jeho matka odišla na niekoľko mesiacov do Barmy pracovať pre OSN a syna zverila do starostlivosti českej rodiny, ktorá vtedy žila v Indii. Rodina sa o neho starala s láskou a vrúcnosťou. „Teta Jana a jej manžel sa o mňa starali. Jedny z najlepších mesiacov môjho detstva sú spojené s Čechmi, pamätám si na úžasný úsmev, láskavú starostlivosť a vrelosť, ktorú mi teta Jana dávala,“ zaspomínal Bedi pre denik.cz.

V roku 1954 sa rodina presťahovala do Nového Dillí, kde Kabir študoval na univerzite. V rokoch 1964 – 1965 pôsobil ako rozhlasový a televízny moderátor, ale nakoniec si vybral hereckú dráhu. V roku 1968 sa presťahoval do Bombaja, do centra indického filmového priemyslu. Tu najprv pracoval v reklame a ako model z reklám sa čoskoro dostal do povedomia divákov.

Prvé herecké úlohy dostal v roku 1971. Ako tridsiatnik v roku 1976 si zahral svoju ikonickú úlohu malajzijského tigra z Mompracemu v taliansko-nemecko-francúzskom seriáli Sandokan. „Každý školák v Taliansku čítal príbeh o Sandokanovi. Ale žiadne preklady jeho kníh neboli dostupné v angličtine, takže ja som ich nemal. Sandokana som pochopil vďaka skvelému scenáru, ktorý napísal Sergio Sollima. Šesť mesiacov sme žili v Malajzii, vo svete, ktorý vytvoril Sollima - plavili sa pirátskymi loďami po azúrovo modrých moriach, jazdili na koňoch cez husté zelené džungle, tancovali vo veľkých koloniálnych plesových sálach,“ zaspomínal Kabir Bedi pre web Indian Savage na nakrúcanie seriálu, ktorý mu úplne zmenil život.

Práve rola Sandokana otvorila Kabirovi cestu na medzinárodnú hereckú scénu. Ako vyplýva z Bediho rozhovorov pre indické médiá, jeho tvár bola natoľko spätá s rolou malajského tigra, že prestal byť hercom a stal sa jednoducho - Sandokanom. Ako herec ďalších hlavných rolí nebol uveriteľný, tak sa vydal na púť po amerických seriáloch. Počas svojich hollywoodskych rokov sa Kabir objavil v seriáloch Krásni a bohatí, Dynastia, To je vražda, napísala, Magnum alebo Knight Rider a objavil sa aj v niekoľkých reality show (The Island of the Famous, Big Brother). Zápornú postavu si zahral v bondovke Chobotnička (1983) po boku Rogera Moora.povedal Kabir Bedi webu Indian Savage. Každopádne jeho plynulá znalosť hindčiny, angličtiny a taliančiny mu umožňovala prijímať ponuky z celého sveta.

Herec si "vylial“ srdce o turbulentnom profesionálnom a emocionálnom živote vo svojej knihe s názvom Príbehy, ktoré musím povedať: Emocionálna cesta herca. Kabir v nej písal o svojej ceste v Bollywoode a svojich osobných vzťahoch. V úprimnej autobiografii herec popisuje, ako rola Monpracemovho tigra zmenila jeho život, rozoberá svoje prvé kroky vo svete zábavy, opisuje svoje veľké lásky i tragédie, ktoré ho zasiahli, či trpkú príchuť úspechu. V rozhovore pre Indian Savage priznal: „Bolo veľmi ťažké písať o tom, čo mi spôsobilo veľkú bolesť: rozpad mojich vzťahov, samovražda môjho skvelého 25-ročného syna, môj bankrot v Hollywoode. Musel som znova prežiť tie situácie a znova zažiť ich bolesť. Mnoho ľudí bolo šokovaných surovou úprimnosťou mojej knihy. Všetko to prasklo, aby vyšlo von. Musel som svetu povedať o svojej neuveriteľnej ceste z Bollywoodu do Talianska a Hollywoodu a o všetkých mojich dobrodružstvách na ceste."

Jeho charizma a pekný vzhľad bol veľkým lákadlom mnohých žien. V roku 1978 vyhlásil časopis Cosmopolitan Bediho za "najžiadúcejšieho" slobodného mládenca roka. A potom sa herec s manželstvami „rozbehol“. V rokoch 1969–1974 bola jeho prvou manželkou indická modelka a tanečnica Protima Gauri, s ktorou má dve deti – dcéru Pooju, ktorá nasledovala otca a bola tiež herečkou, ale postupne sa začala venovať novinárčine, a syna Siddhartha, ktorý trpel schizofréniou a spáchal v mladosti samovraždu.

Druhou oficiálnou ženou v jeho živote bola britská módna návrhárka Susan Humphreys, s ktorou má syna Adama, ten sa venuje herectvu v Bollywoode. Toto manželstvo skončilo rozvodom v roku 1990.

Obdobie medzi rokmi 1992 až 2005 patrilo Bediho tretiemu manželstvu, tentoraz s o dvadsať rokov mladšou britskou rozhlasovou a televíznou moderátorkou Nikki Bedi.

V roku 2016, deň pred svojimi 70. narodeninami, si vzal svoju súčasnú manželku Parveen Dusanj, vedkyňu, ktorá je o 29 rokov mladšia.

Kariéra Kabira Bediho však nie je obmedzená iba na herectvo a rodinu. Bedi sa ako veľvyslanec organizácie Onlus Care & Share Italia venuje charitatívnej činnosti pre chudobné deti. Taktiež už mnoho rokov bojuje za slobodnú Barmu a pôsobí ako oficiálny veľvyslanec "kampane Barma" v Spojenom kráľovstve. Kabir Bedi žije striedavo v Bombaji, Londýne a Ríme.