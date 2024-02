Daniel Hevier: Bol som triedny šašo a vyrušovač! Deti sú pestrý koberec, na ktorom sa dá vznášať do budúcnosti

Daniel Hevier (Zdroj: Lenka Bollardtová)

Posledné týždne žiaci po celom Slovensku súťažia v Hviezdoslavov Kubíne. Viete o tom, že ste jedným z najobľúbenejších autorov medzi mladou generáciou?

• Neviem, či to nie je taká pohodlnosť. Veď koho žiaci poznajú? Podjavorinskú, Feldeka a Heviera. Heviera si vyberajú preto, že je možno najsúčasnejší. Musím vám povedať, že pre deti som handicap. Keď idú ďalej v súťaži, veci od Heviera majú mínus body, lebo je potom veľa Heviera. Porotcovia majú radi, ak sa objavia menej známi autori. Keď je desať Hevierov, nezoberú desať víťazov, ale uprednostnia iného víťaza s iným autorom. Hovorím to samozrejme zo žartu. Teší ma to. Dokonca mi mamičky píšu, odkiaľ je tá konkrétna básnička, z akej knihy, lebo deti musia báseň uviesť. Robím teda aj takýto servis.

Aj s takýmito žiadosťami sa nás vás obracajú rodičia?

• Áno. Alebo dokonca, či by som nevybral prózu pre 13 ročné dievča, ktoré má rado kone.

Ale to je trošku už moc, nie?

• Rodičia sú nároční.

A zdá sa, že aj pohodlní...

• Mal som aj pekný zážitok. Prišiel raz za mnou jeden 8 ročný chalan a hovorí mi: „Dano, chcem ísť na Kubín a potrebujem niečo, čo nikto nebude mať. Napíš mi niečo. Má to byť na tri minúty.“ Napísal som mu báseň, ktorá sa volá Veľké myšlienky malého človeka. Teraz to už recitujú mnohí. Ten chalan sa volá Adam Jančina a je z neho seriálový a divadelný herec. Niekedy robím aj takéto služby.

Na mieru vymýšľate texty?

• Presne tak.

Na wikipédií máte uvedené, že ste básnikom, prozaikom, scenáristom, výtvarníkom, ilustrátorom...

• A raper tam nie je?

Nie. To tam nie je uvedené.

• Som aj najstarší slovenský raper. Najväčším úspechom je, keď prídem na besedu a začnem žiakom rapovať. Hevier je zrazu pre nich najlepší básnik, preto ma aj recitujú. (Smiech)

Čomu sa momentálne z celej tej plejády povolaní venujete?

• Tomu, čomu nemusím. (Smiech) Poznáme to všetci a deti sa v tom určite nájdu. Keď majú umývať riad, tak majú strašne veľa učenia. Keď sa majú učiť, idú umývať riad. Proste robíme veci, ktoré aktuálne nemusíme. Keď mám stanovený termín na napísanie knihy, vtedy maľujem, skladám hudbu, hrám divadlo a mohol by som pokračovať. A keď ma Habera naháňa, aby som mu zložil text, tak vtedy idem rýchlo písať knihy. Takže robím to, čo práve nemusím. No keď udrú termíny, zaberiem a robím aj dvadsať hodín denne.