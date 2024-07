MIMORIADNY ONLINE Šéf európskej diplomacie Josep Borrell nalieha na Čínu, aby pomohla zastaviť vojnu na Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Naživo z Ukrajiny

VIDEO: Okupanti sa nebudú voľne pohybovať po ukrajinskej pôde, kým z nej neodídu

7:14 Nemeckí prokurátori v piatok obžalovali skupinu mladíkov z vraždy dvoch Ukrajincov, informovala agentúra DPA. Dvojnásobná vražda sa stala vo februári v meste Oberhausen na západe krajiny. Podľa obžaloby 14- a 15-roční mladíci dobodali obete na smrť.

Štyria mladíci čelia aj obvineniam z viacerých lúpeží a fyzických napadnutí, ktorých sa údajne dopúšťali od mája minulého roku.

Dvoch profesionálnych basketbalových hráčov z Ukrajiny, vo veku 17 a 18 rokov, napadli na miestnej železničnej stanici a dobodali na smrť. Čin, ktorý podľa polície nemal rasistický motív, vyvolal v Nemecku vlnu pobúrenia.

6:00 Rusko tvrdí, že Ukrajina zaútočila na Brjanskú oblasť 21 bezpilotnými lietadlami. Ruské jednotky protivzdušnej obrany zachytili 21. júla nad južným pohraničným regiónom Brjansk 21 ukrajinských bezpilotných lietadiel, tvrdilo ruské ministerstvo obrany.

5:59 Borrell vyzýva Čínu, aby využila svoj vplyv a presvedčila Rusko, aby zastavilo vojnu proti Ukrajine. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell počas stretnutia s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Yi v Laose vyzval Čínu, aby podporila mierový proces na Ukrajine a zastavila vývoz tovaru dvojakého použitia do Ruska, ktorý posilňuje jeho vojenské kapacity.

Premiér Naréndra Módí plánuje navštíviť Ukrajinu

Zahraničná cesta by sa mala údajne uskutočniť tretí augustový týždeň, pravdepodobne 23. augusta. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj absolvoval nedávno telefonický rozhovor s indickým premiérom, v ktorom pozval Módího na návštevu Ukrajiny. Tento rozhovor nadväzoval na predchádzajúci telefonát medzi indickým ministrom zahraničných vecí a jeho ukrajinským náprotivkom.