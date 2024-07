Konzervatívny moderátor STVR šokuje: V Ríme obzeral ženské prsia, natočil o tom VIDEO! Jeho slová dvíhajú tlak

(Zdroj: Getty Images, Reprofoto – Štandard)

BRATISLAVA/RÍM – Známa tvár verejnoprávnej televízie a šéfredaktor denníka Štandard Jaroslav Daniška vyvolal poriadne vášne. Počas pobytu v Talianskom Ríme sa totiž zahľadel do ženských výstrihov. Po návrate si na tieto zážitky zaspomínal vo videu. Na prekvapenie aj pohoršenie mnohých to však zobral z veľmi neočakávaného uhla. Kvetnato totiž opísal, ako Talianky, ale aj turistky vo večnom meste chodia bez podprseniek, aby zaujali mužov a zaútočili tak na „homosexuálnu kultúru.“

Konzervatívny novinár známy z obrazoviek verejnoprávnej televízie, kde moderuje reláciu Do kríža vyvolal rozruch, keď po návrate z dovolenky v Taliansku opísal svoje zážitky z Ríma. Namiesto historických pamiatok či dobrého jedla, ktoré zvyknú ospevovať iní turisti, Daniškovi padli oči niekam inam – do ženských výstrihov. Všimol si totiž, že veľa žien v Ríme nenosí podprsenky. Nepripísal to však horúcemu počasie či tomu, že ženy dali jednoducho len prednosť vlastnému pohodliu. Dôvod našiel inde. „V Ríme tamojšie dievčatá a ženy a zrejme aj turistky, ktoré sa nimi ďalej inšpirujú, chodia bez podprseniek a veľkými výstrihmi. Nedá sa to nevidieť. Rimanky a teda aj ďalšie mladé ženy sa rozhodli zaútočiť na prevládajúcu homosexuálnu kultúru a použiť tie najsilnejšie zbrane. Mužov jednoducho zaujať,“ hovorí Daniška vo videu.

Po návrate domov od známych zistil, že táto „kultúra“ sa rozšírila aj po ďalších mestách južnej Európy. „Ženy sa jednoducho rozhodli pripomenúť mužom svoje najsilnejšie zbrane,“ povedal sebavedomo s tým, že zároveň sa by sa mali držať aj toho, že majú byť vyzývavé, ale zdržanlivé, pretože inak "nedosiahnu svoj cieľ.“ „Ale v zásade mám pre vás priatelia dobrú správu. Ženy v južnej Európe sa rozhodli vývoj do vlastných rúk,“ uviedol.

Dostal poriadne naložené

Takéto názory vzbudili vlnu pobúrenia nielen medzi ženami, ktoré si tieto jeho slová vypočuli. Jedny mu vyčítajú to, že vôbec pozerá cudzím ženám na dovolenke na prsia a do výstrihov, druhá skupina zasa kritizuje to, že to pripisuje snahe žien zajať mužov a spája s bojom s "homosexuálnou kultúrou". Ozvala sa aj bývalá saskárka Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Vážený komentátor Daniška, milý biely heterosexuál zo stredoveku,ste vy ale beťár. Na dovolenke čumíte ženám do výstrihov a ešte o tom natočíte videokomentár. Pekný konzervatívec,“ povedala.

„Ženy 21. storočia už nerobia veci kvôli mužom. Ženy, ktoré nenosia podprsenky, to nerobia kvôli preonačeniu homosexuálov, vzruchu mladých heterosexuálov, či obstarožných uchylákov. Robia to kvôli sebe. Majú dostatočné sebavedomie, aby odložili nepohodlné kostice a extra vrstvu pod tričkom pri 40-tich stupňoch. Že vy ste nikdy nenosili podprsenku, Jaroslav?,“ pýta sa ho.

„Ženám, ktoré nenosia podprsenky, nie sú odporní homosexuáli, ale chlapi, ktorí im čumia do výstrihov a ešte o tom natočia video. Ženy, ktoré nenosia podprsenky, robia revolúciu, to máte pravdu. Ale nie proti homosexuálom. Bojujú za vlastnú slobodu dať slobodu svojim prsiam napriek všeobecnému presvedčeniu, že poriadna žena má mať prsia lapené do podprsenky,“ uviedla. Tiež pripomenula, že ženy, ktoré nenosia podprsenky, nie sú len v Ríme. Sú všade. „Videla som ich aj v Štiavnici,“ dodala. „Bu-bu-bu. Žijeme v 21. storočí. Patria doň homosexuáli, aj ženy bez podprseniek. Jediné, čo do dnešného sveta nepatrí, sú chlapi ako ste vy, Jaroslav,“ uzavrela.

Nebola jediná, v komentároch pod Daniškovým video sa nahromadili negatívne komentára. „Touto logikou... keď uvidím pánsky úd, stane sa zo mňa homosexuál?,“ pýta sa Michal. „Ozaj, a čo chlapi? Nosíte v tých najväčších horúčavách pod šortkami slipy/boxerky? Ak niektorí nie, to bude potom aká revolúcia?,“ pýta sa Katarína.