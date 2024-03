(Zdroj: TV Joj)

Je to výzva a životná úloha! Thomas Puskailer už pomaličky balí kufre, aby mohol mapovať atmosféru na odovzdávaní Oscarov v Hollywoode a sprostredkovať divákom televízie JOJ nielen priebeh udeľovania cien, ale aj rozhovory so zahraničnými hercami. Pripravuje sa na to už teraz a prekonať bude musieť aj únavu z časového posunu: „Robím asi šesť relácii v jednom… Mám tam kameramana z Los Angeles Film School a extrémne sa teší na to, lebo je to makačka, nie oddych na Chodníku slávy…“, smeje sa Thomas a dodáva pravidlá účasti: „Napíšu nám časové sloty, kedy tam môžeme byť… Chcú vedieť, kto je na červenom koberci, kde, v akej pozícii a o koľkej. Je to dôležité“, súhlasí moderátor, ktorý sa veľmi teší na stretnutia so zahraničnými hercami. „Vedia, že zo mňa sa šíri dobrá energia a tie otázky mám vždy nejaké primerané…“, hovorí po skúsenostiach z predošlých ročníkov.

Šanca získať rozhovor so svetoznámymi hercami je do poslednej chvíle otázna a treba o ňu bojovať. A Thomas sa o to pokúša aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde si hercov „loví“ prostredníctvom chatov. Má moderátor aj jasné meno, s kým chce za každú cenu urobiť rozhovor? Odpoveď je jasná.

Puskailerove opatrné slová o práci na Oscaroch: TAJNOSTI o stretnutí s mega hviezdou! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)

Thomas Puskailer na Oscaroch 2024 (Zdroj: FB/Thomas Puskailer)