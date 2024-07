SMUTNÉ priznanie Fera Jokea: Zvažuje ODCHOD zo Slovenska... Je to otázka bezpečnosti!

(Zdroj: RTVS)

BRATISLAVA - František Košarišťan (34) alias Fero Joke je obľúbeným slovenským komikom, ktorý sa otvorene hlási k LGBTI komunite. No neraz sa preto stal aj obeťou šikany. Dokonca kvôli tomu musel odísť aj zo svojho milovaného domčeka. No nevylučuje ani úplný odchod zo Slovenska... Je to otázka bezpečnosti!

Ako prezradil v rozhovore pre Báječnú ženu, situácia na Slovensku ho neteší. „Myslím si, že míľovými krokmi sme sa posunuli. Ale už sme sa prestali posúvať a ideme dozadu. Veľa ľudí sa ešte nestretlo vedome s homosexuálmi, nepoznajú také osoby a majú možno strach. A takých ľudí sa snaží táto vláda si získať a strašiť ich nami. Je to veľmi nepríjemné, lebo budeme šikanovaní ešte viac,“ vyjadril sa Fero Joke.

Bojí sa, že sa môže stať ešte viac teroristických útokov preto, že mnohí politici nevážia svoje slová, vidia len moc a peniaze. „Aj za cenu ľudských životov, alebo skazených životov. Vyťahujú extrémy a tými strašia, zbierajú si tak politické body. V konečnom dôsledku sú to bezcharakterní ľudia, lebo sa vôbec neboja toho, čo vyprovokujú tým, čo robia. Ja tiež nie som za žiadne extrémy, ale som určite proeurópsky orientovaný, prozápadne a bojím sa o Slovensko,“ pokračoval.

On sám má so šikanou skúsenosť. Nielen zo školy, ale aj z nedávnej minulosti. V obci, v ktorej žil, mu ktosi posprejoval dom. „Zažil som tam toho viac, ale nechcem už o tom hovoriť. Do tej obce by som sa v živote už nikdy nevrátil. Zlomilo sa to skrátka vo mne a odišiel som aj za cenu toho, že tam nechám všetky svoje kvety a stromy, ktoré som miloval,“ priznal. Dokonca sa zaoberá možným odchodom zo Slovenska. Podľa vlastných slov je hrdým Slovákom, miluje našu prírodu, aj ľudí.

„Ale keď zistím, že sa mi tu skrátka nežije dobre, ani nei sme v bezpečí a nie sme tu skrátka šťastní, tak odídem. Minimálne na nejaký čas, že niekde budem už inde a potom sa budem vracať za rodičmi a kamarátmi. lebo nejdeme správnou cestou, ako keby sme si zvykali, že každý deň sa stanú nejaké témy a ten politik urobil hento a toto, ale už je toho fakt veľa a na niektoré veci sa nedá zvyknúť. Poznám veľa ľudí, ktorí proste odchádzajú preč aj kvôli tomuto,“ dodal.

Fero Joke v šou Tvoja tvár znie povedome (Zdroj: TV Markíza)