Legendárny Jiří Korn na slávnostnej premiére: Prišiel aj s autistickým synom Filipom (33)!

PRAHA - Legendárny český herec a spevák Jiří Korn (75) do spoločnosti veľmi nechodí. Predstavenie nového filmového muzikálu Wicked alebo po slovensky Čarodejka si však nenechal ujsť. Spoločnosť mu robila manželka Renata aj autistický syn Filip (33).

Jiří Korn je nielen úspešným spevákom, ale aj obľúbeným muzikálovým hercom. Slávnostnú premiéru dlho očakávaného filmového muzikálu Wicked alebo po slovensky Čarodejka, si preto nemohol nechať ujsť. Tá sa konala v uplynulých dňoch v jednom z kín v Prahe. No a spoločnosť mu okrem manželky Renaty, robil aj autistický syn Filip.

Toho má Korn s bývalou manželkou Kateřinou, ktorú Filip často sprevádza v spoločnosti. No a práve tá v minulosti prezradila, že Filip má po otcovi veľmi blízky vzťah k hudbe. „Má rád hudobné nástroje, je to preňho aj terapia. Doma má veľa klávesových nástrojov, má didžeridu, čo je taká australská fujara, vydlabaný kmeň, a na to fúka. Vlastní aj harmoniku, rád hrá na bubnoch. Je muzikálny, má rád rôzne zvuky, napríklad trúbenie vlaku, fascinujú ho stroje. Má doma encyklopédie a zaoberá sa tým,“ povedala v rozhovore pre Aha!.

Pozrite, ako dnes 33-ročný Filip vyzerá!

