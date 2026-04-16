Dnes by mala 55 rokov, ale... Známu speváčku zavraždila kamarátka!

TEXAS - Mala skvelú kariéru a darilo sa jej nielen ako speváčke, ale aj v módnom biznise. Ten speváčke Selene (†24) riadila žena, ktorá sa stala jej kamarátkou. A neskôr aj vrahyňou!
Selena Quintanilla sa narodila 16. apríla 1971 v rodine bývalého muzikanta, ktorý rozpoznal jej talent. Prvá kapela, v ktorej účinkovala, bola rodinná a volala sa Selena y Los Dinos. Ich prvá LP platňa vyšla v roku 1984.
Selena sa dokázala presadiť a získala titul kráľovnej tejano (texasko-mexickej) hudby. V roku 1987 vyhrala aj cenu Tejano Music Award ako najlepšia ženská interpretka a získala ju 9-krát po sebe. Patrila k najlepšie sa predávajúcim latino umelcom a rovnako dobre sa predávali aj produkty, ktorým robila reklamu. Bola tiež nazývaná Tejano Madonna kvôli svojmu štýlu obliekania.
Hudobní kritici za prelomový označili jej tretí album z roku 1992. Vtedy sa jej podarilo udržať sa na špici rebríčka US Billboard v rámci mexických albumov až osem mesiacov.
Selena mala aj svoju módnu značku. Na začiatku roka 1994 najala ako manažérku svojich butikov Yolandu Saldívar, ktorá sa stala aj jej kamarátkou a časom aj oficiálnou agentkou. Po niekoľkých mesiacoch sa však objavili problémy vo všetkých oblastiach, ktoré Yolanda spravovala.
Nakoniec vysvitlo, že má na svedomí aj spreneveru. Selenin otec bol pripravený zapojiť do prípadu políciu, no speváčka si stále myslela, že išlo len o nejaké nedorozumenie a svojej kamarátke verila.
Keď si však v hoteli v texaskom meste Corpus Christi vypýtala podklady z banky a finančné záznamy nevyhnutné pre daňové priznanie, Yolanda vytiahla z kabelky zbraň a vystrelila. Speváčka okamžite stratila množstvo krvi, pri úteku z izby za sebou zanechala 119 metrov dlhú krvavú stopu.
Yolanda ju prenasledovala s tým, že jej vulgárne nadávala. Selena skolabovala na chodbe, no ešte predtým stihla zamestnancovi hotela povedať, kto na ňu zaútočil a v ktorej izbe k tomu došlo. Lekári v miestnej nemocnici sa ju pokúšali zachrániť, no po 50 minútach ju 31. marca 1995 vyhlásili za mŕtvu. Yolanda dostala doživotný trest s možnosťou podmienečného prepustenia po 30 rokoch.