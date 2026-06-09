JÁNOŠÍKOVE DNI – terchovský štátny sviatok

Pripravovaný 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční v dňoch 29. júla až 2. augusta 2026. Hlavným organizátorom podujatia je OBEC TERCHOVÁ v spolupráci s viacerými partnermi. Tento populárny a divácky vyhľadávaný festival má už tridsaťpäť rokov medzinárodný charakter, pričom za ten čas sa na ňom predstavilo niekoľko desiatok tisíc účinkujúcich z vyše 30 krajín sveta. Ako jedna z mála veľkých kultúrnych akcií na Slovensku sa Jánošíkove dni konali aj počas dvoch rokov trvajúcej covidovej pandémie.
Kľúčovým slovom festivalu je v tomto roku termín Pamäť (s podtitulom Hodnota tradície). Organizátori pripravili aj v ekonomicky zložitom čase mimoriadne bohatý, hodnotný program, ktorý slávnostne odštartuje v stredu 29. júla večer v rodnej osade Juraja Jánošíka. Popri hudbe, speve, recitácii a premietaní nebude chýbať ani draženie repliky Jánošíkovho vojenského kabáta, ohňová šou či zbojnícka vatra. Dôstojne zarezonuje aj 5. výročie zápisu prvku Jánošíkovská tradícia do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Jednotlivé festivalové dni vyplnia popri dominantných folklórnych programoch interesantné výstavy, reflexie jubileí, prezentácie ľudových remesiel, tvorivé dielne, škola tanca, koncerty world music, nočné hranie, premietanie filmov, multimediálne projekty a iné sprievodné aktivity. Neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa býva divácky atraktívny konský vozový sprievod – s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. Ako je všeobecne známe, ide o erbový program Jánošíkových dní organizovaný od roku 1968.
Piatkový program v amfiteátri Nad bôrami (31. júl, 21.30 h) vyvrcholí vystúpením Lúčnice. Bezpochyby nezabudnuteľné zážitky a iskrivú atmosféru tradične sľubuje sobotný terchovský galavečer (1. august, 20.30 h). Folklórny výkvet Jánošíkovho kraja opätovne, v celej kráse, majestátnosti a naprieč generáciami, oslávi terchovskú muziku zapísanú už trinásť rokov v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Záverečné „slovo“ bude, ako vždy, patriť monumentálnemu Terchovskému symfonickému orchestru a zboru.
Festivalový program vyvrcholí v nedeľu 2. augusta v amfiteátri Nad bôrami vystúpením jubilujúceho 80-ročného Folklórneho súboru Liptov z Ružomberka (11.30 h) a originálnym predstavovaním furmanov a muzík z konského vozového sprievodu (12.30 h).
Celkovo sa počas piatich dní trvania 64. ročníka „terchovského štátneho sviatku“ predstaví na 10 pódiách v rámci 31 programových blokov takmer 1 650 účinkujúcich zo štyroch krajín.
Srdečne vás pozývame do Terchovej vychutnať si plnými dúškami magickú atmosféru, ktorá je pre medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni príznačná od jeho vzniku.
Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.
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