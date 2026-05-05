F-16 nad Bratislavou, svetové premiéry aj technológie budúcnosti: Najväčší obranný a bezpečnostný veľtrh IDEB Defence & Security prichádza doposiaľ v najsilnejšej podobe!

Od 12. do 14. mája sa bratislavská Incheba premení na centrum najmodernejších technológií, ktoré formujú bezpečnosť dnešného sveta. Medzinárodný veľtrh IDEB Defence & Security prichádza v najväčšom rozsahu a ponúkne jedinečný zážitok pre odborníkov aj širokú verejnosť.
Návštevníkov čaká najkomplexnejší sprievodný program plný premiér, inovácií a dynamických ukážok zásahov bezpečnostných zložiek. Na jednom mieste bude možné vidieť viac ako 250 kusov techniky, od obrnených a robotických vozidiel, cez drony a komunikačné systémy, až po najmodernejšie bezpilotné riešenia a simulátory virtuálnej reality. Rozsiahla exteriérová výstava priblíži ťažkú vojenskú techniku, ako aj techniku Ministerstva vnútra SR, zatiaľ čo interiér ponúkne prehľad najnovších riešení v oblasti obrany, bezpečnosti a záchrany.
IDEB Defence & Security 2026 prináša doteraz najrozsiahlejší a obsahovo najkomplexnejší ročník veľtrhu. Koná sa na výstavnej ploche najväčšieho rozsahu, s rekordnou účasťou viac ako 150 vystavovateľov a zastúpením 16 krajín z Európy aj zámoria. Týmto posilňuje svoju pozíciu medzi významnými obrannými veľtrhmi v Európe a zároveň potvrdzuje rastúcu úlohu Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti. Zároveň vytvára priestor pre odborný dialóg medzi verejným a súkromným sektorom a rozvoj strategických partnerstiev.
Po prvý raz v histórii veľtrhu budú môcť návštevníci zažiť prelety stíhačiek F-16 priamo nad Bratislavou. Spolu s lietadlom Spartan vo výške približne 300 metrov odštartujú slávnostné otvorenie 12. mája o 10:00 a prinesú výnimočný moment, ktorý sa na Slovensku nevidí každý deň.
Veľtrh sa výrazne otvára aj širokej verejnosti a prináša zážitok pre všetky generácie. Vďaka rozsiahlej exteriérovej výstave majú návštevníci možnosť vidieť modernú techniku z bezprostrednej blízkosti, sledovať dynamické ukážky a atmosféru, ktorá býva inak dostupná len profesionálom.
Premiéry, ktoré treba vidieť na vlastné oči
IDEB Defence & Security prichádza s mimoriadne silnou zostavou premiér a technologických noviniek. Medzi hlavné lákadlá patrí vrtuľník UH-60M Black Hawk, ktorý si návštevníci budú môcť pozrieť z bezprostrednej blízkosti.
Výraznú stopu zanechá aj slovenský obranný priemysel. Spoločnosť DMD GROUP, a.s. predstaví svetovú premiéru novej generácie samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6, doplnenú o automatizovaný mínomet SAM120 a mobilné miesto velenia CPV II – Command Post Vehicle.
Medzi kľúčové technologické novinky patrí aj izraelský systém protivzdušnej obrany BARAK MX, ako aj slovenské premiéry spoločnosti ZETOR DEFENCE - vozidlo ZETOR GERLACH, prototyp pancierového transportéra APC 6×6, taktické vozidlo UDS4 a logistický nosič UDS ISO20’ HOOK.
Spoločnosť EVPÚ uvedie novú generáciu bezposádkových systémov v podobe veže TURRA 30 V10. Chýbať nebudú ani ďalšie výrazné exponáty a to vozidlá Patria, Patriot, BORSUK, PANDUR EVO, TATRA, tanky KARPAT a TADEAS, ako aj rozsiahla prezentácia MSM Group s viac ako 14 vojenskými vozidlami.
Zážitok doplní možnosť vyskúšať si simulátor letu vrtuľníka UH-60 Black Hawk či ovládanie dronov.
Dynamické ukážky v akcii: zásahy naživo
Vonkajšie plochy výstaviska ožijú dynamickými ukážkami, ktoré prinesú autentický pohľad na reálne zásahy bezpečnostných zložiek. Návštevníci uvidia likvidáciu výbušných zariadení pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku, zásahy špeciálnych jednotiek aj boj zblízka. Vrcholom programu bude ukážka Pohotovostného policajného útvaru Ministerstva vnútra SR „NIET ÚNIKU“, ktorá predvedie zásah proti ozbrojenému páchateľovi v realistických podmienkach.
Najkomplexnejší sprievodný program, ktorý spája odborníkov aj verejnosť
Program veľtrhu presahuje rámec klasickej výstavy a ponúka platformu pre výmenu skúseností aj nové spolupráce. Súčasťou bude medzinárodné Artillery Symposium, prezentácia európskej iniciatívy SAFE, odborné diskusie, konferencie aj predstavenie inovácií a startupov. Priestor dostane aj networking zástupcov NATO, priemyslu a akademickej sféry, čím sa prepája odborný svet s verejnosťou.
Silní partneri a odborná garancia
Reálny pohľad na prácu bezpečnostných zložiek prinesú Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR, ktoré predstavia ich schopnosti v praxi. Rezort obrany priblíži modernú vojenskú techniku a činnosť Ozbrojených síl SR. Rezort vnútra predstaví moderné technológie využívané jednotlivými útvarmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj Policajného zboru, mobilné laboratória civilnej ochrany a aplikáciu Horskej záchrannej služby.
