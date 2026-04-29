Sortiment spoločnosti Tchibo využíva výlučne udržateľnú bavlnu. Kľúčom k bio bavlne je podpora farmárov počas transformácie

Kým globálna textilná produkcia sa za posledných 20 rokov zdvojnásobila, podiel udržateľnej bavlny na svetovom trhu stále pohybuje okolo dvoch percent. Spoločnosť Tchibo pri príležitosti Dňa Zeme informuje, že v jej sortimente už 100 % bavlny pochádza z udržateľných zdrojov. Súčasťou výsledku je program „Cotton in Conversion“, ktorý pomáha farmárom preklenúť rizikové trojročné obdobie prechodu na ekologické pestovanie.

Hoci bavlna zostáva s 22‑percentným podielom veľmi žiadaným prírodným materiálom v textilnom priemysle, jej tradičná produkcia so sebou nesie vysokú ekologickú a sociálnu daň. Konvenčné pestovanie predstavuje neúmernú záťaž pre životné prostredie. Napriek tomu, že bavlníkové polia zaberajú len približne 2,5 % svetovej ornej pôdy, ich obhospodarovanie si vyžaduje až 16 % celosvetovej produkcie insekticídov a 7 % herbicídov.

Intenzívne používanie agrochemikálií v konvenčnom poľnohospodárstve nemusí viesť len k degradácii pôdy, ale v niektorých prípadoch aj k znečisteniu vodných zdrojov. Odhady medzinárodných organizácií zároveň upozorňujú na desiatky až stovky tisíc prípadov úmrtí v poľnohospodárstve ročne v súvislosti s pesticídmi naprieč rôznymi plodinami. Bavlna patrí pritom medzi plodiny s vysokou spotrebou pesticídov. Významným ekologickým faktorom je tiež vysoká vodná náročnosť konvenčnej produkcie. Tá sa v závislosti od metodiky a regiónu pohybuje približne medzi 7 000 až 20 000 litrov vody na kilogram vlákna.

Záťaž pre ekosystém však nekončí na poliach. Chemické procesy pokračujú pri bielení chlórom či farbení látok. Tento model je často sprevádzaný aj sociálnymi problémami, vrátane nevhodných pracovných podmienok v továrňach či využívania nútenej a detskej práce.

Sortiment spoločnosti Tchibo využíva
 (Zdroj: Tchibo )

Cesta k udržateľnej bavlne

Spoločnosť Tchibo dlhodobo patrí medzi medzinárodne uznávaných priekopníkov a významných odberateľov biobavlny v retaile. Táto pozícia je o to významnejšia, že na celosvetovej úrovni udržateľne pestovaná bavlna stále predstavuje len približne 2 % z celkovej ročnej produkcie.

Prechod z konvenčného na ekologické pestovanie bavlny však nie je jednoduchý. Trvá až tri roky, čo predstavuje finančné riziko pre pestovateľov. Preto Tchibo podporuje iniciatívy ako „Cotton in Conversion“ v období, keď dochádza k regenerácii pôdy od chemikálií. V tomto čase už hospodária ekologicky, ale ich úroda ešte nemá štatút biobavlny.

 

„Podpora farmárov spočíva v garancii odberu bavlny, vzdelávacích aktivitách a vyplácaní špeciálnej prémie. Tieto nástroje im pomáhajú preklenúť obdobie neistoty počas prechodu na ekologické pestovanie. Skutočnosť, že prvé produkty už prešli z fázy cotton in conversion do plnej certifikácie GOTS, potvrdzuje zmysluplnosť tohto prístupu. V rámci projektu Pratibha v súčasnosti týmto spôsobom podporujeme približne 12 000 pestovateľov v indickom regióne Rádžasthán,“ vysvetľuje Lenka Mašková, CSR Manager Tchibo.

Prvé produkty z biobavlny

Dlhodobá investícia do transformácie spôsobu pestovania bavlny v tomto roku priniesla hmatateľné výsledky. Do predajnej siete dorazili produkty, ktoré už pochádzajú z produkcie s úspešne dokončeným certifikačným cyklom. Tieto výrobky teda pochádzajú zo 100 % biobavlny a nesú pečať najvyššieho medzinárodného štandardu GOTS (Global Organic Textile Standard).

Hoci je certifikácia GOTS cieľovou stanicou, pre transformáciu textilného priemyslu sú rovnako dôležité aj produkty z bavlny, ktorá sa nachádza v procese konverzie. Spoločnosť Tchibo aktuálne ponúka široké portfólio takýchto kúskov, ktoré v e-shope zákazníci nájdu jednoduchým zadaním hesla „GOTS organic – in conversion. Nákupom týchto produktov spotrebitelia priamo financujú premenu konvenčných polí na ekologické a zabezpečujú farmárom férové podmienky ešte pred získaním finálneho bio statusu.

 

Produkty s certifikáciou GOTS

Sortiment spoločnosti Tchibo využíva
 (Zdroj: Tchibo )
Tričká na ramienka (5 ks): Reprezentujú úspešný prechod farmárov na ekologický model. Certifikácia GOTS garantuje splnenie prísnych kritérií počas celého spracovateľského reťazca.
Veľkosti: XS-XXL
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan
Cena: 29,99 € (balenie 5 ks)

Sortiment spoločnosti Tchibo využíva
 (Zdroj: Tchibo )
Dámske tielka (2 ks): Tielka z čistej biobavlny sú dôkazom, že ekologicky šetrná produkcia je aplikovateľná naprieč celým textilným sortimentom.

Veľkosti: XS-XXL
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan
Cena: 14,99 € (balenie 2 ks)

Výber produktov z programu Cotton in Conversion:

Sortiment spoločnosti Tchibo využíva
 (Zdroj: Tchibo )
Jednoduché tričko, biele: Nadčasový kúsok z čistej bavlny  v konverzi, ideálny na každodenné nosenie. Vyniká ľahkosťou a šetrnosťou k pokožke aj prírode.

Veľkosti: S - XXL

Materiál: 100 % bavlna

Cena: 12,99 €

Sortiment spoločnosti Tchibo využíva
 (Zdroj: Tchibo )
Jednoduché tričko, prúžky v kombinácii svetlomodrej a bielej: Štýlové tričko v kombinácii svetlomodrej a bielej farby, ktoré reprezentuje spojenie moderného dizajnu a zodpovedného prístupu k pestovaniu bavlny.
Veľkosti: S, M, XL, XXL

Materiál: 100 % bavlna

Cena: 12,99 €

 

O Tchibo

Tchibo patrí medzi najväčších výrobcov kávy na svete. Na mnohých európskych trhoch, vrátane Slovenska, je lídrom v segmente praženej kávy. Zároveň patrí medzi najväčších medzinárodne pôsobiacich maloobchodných predajcov. Svoje výrobky ponúka prostredníctvom viac-kanálového distribučného systému, ktorý zahŕňa sieť kamenných predajní Tchibo, internetový obchod www.tchibo.sk a predajné miesta vo vybraných obchodoch obchodných reťazcov.

Spoločnosť bola založená v roku 1949 v nemeckom Hamburgu, kde má dodnes svoje ústredie. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. od roku 1991 v segmente praženej a instantnej kávy pod značkami Tchibo, Eduscho a Davidoff Café. Od roku 2008 rozvíja aj predaj spotrebného tovaru Tchibo. Každý týždeň uvádzame do predaja novú kolekciu na aktuálnu tému, vždy v skvelom pomere ceny a kvality. Témy sa počas roka striedajú – od kuchyne cez módu, šport, elektroniku, hračky, šperky až po záhradu. Kolekcie sú limitované a dostupné len do vypredania zásob alebo po obmedzený čas. Popri týždenných kolekciách ponúka Tchibo aj stálu kolekciu výrobkov pre pôžitok z kávy. Myslíme aj na milovníkov domácej prípravy – s kapsľovým kávovarom Cafissimo alebo plnoautomatickým kávovarom Esperto si obľúbenú šálku kávy pripravíte rýchlo, jednoducho a profesionálne.

Zodpovedné podnikanie

Tchibo podniká zodpovedne. Dlhodobo sa angažuje v projektoch zameraných na trvalo udržateľnú produkciu kávy, bavlny či dreva a na zlepšenie pracovných a životných podmienok malopestovateľov a pracovníkov v továrňach. Aktívne rieši témy ako klimatické zmeny, šetrné hospodárenie s vodou, pôdou a energiami, recykláciu odpadu či ochranu biodiverzity. Spoločnosť sa zapája aj do činnosti miestnych komunít.

