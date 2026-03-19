Plynulosť je zisk! V GOHR krotia s ľahkosťou aj ťažkú oceľ, bez prestojov

V prostredí, kde sa manipuluje s tonami ocele, sa kompromisy neodpúšťajú. Iskry od zvárania sú na dennom poriadku a pri výrobe masívnych konštrukcií pre tunelovú techniku či žeriavy nie je žiaden priestor na improvizáciu. Nehovoríme len o výrobných procesoch, ale aj o starostlivosti o plynulosť prevádzky a bezpečnosť zamestnancov.
Prešovská spoločnosť GOHR, s.r.o., ktorá patrí k regionálnym lídrom v segmente ťažkého strojárstva, vie, že základom úspešného exportu do celého sveta je stopercentná plynulosť výroby. Keďže viac ako 96 % ich produkcie smeruje na náročné trhy v Nemecku, Švédsku či Austrálii, každý proces v hale musí fungovať ako hodinky. A to platí aj pre taký detail, akým je pracovné oblečenie. O tom, že esenciálnou súčasťou plynulosti je aj to, aby všetci mali čisté a bezpečné pracovné oblečenie v GOHR, vedia už desať rokov. Overili si, že plynulosť nie je len o strojoch, ale rozhoduje sa o nej už v šatni pri striedaní zmien.
Ste zavalení starosťami s pracovnými odevmi? Stavte na outsoucing
Pred rokom 2014 riešila spoločnosť GOHR pracovné odevy tradičným spôsobom, ktorý sa však časom ukázal ako neudržateľný. Náročné pracovné podmienky v strojárstve vyžadujú extrémne časté pranie, komplikované opravy a pravidelnú obmenu opotrebovaných kusov, ktoré pri domácej starostlivosti rýchlo strácali svoje funkčné vlastnosti.
„Sme spoločnosť, ktorá víta nové výzvy a vždy sa snažím hľadať tie najoptimálnejšie riešenia. V tomto kontexte vnímam pracovné odevy Lindström aj k nim poskytovaný servis ako službu, ktorá nie je len benefit pre našich zamestnancov. Odevy chránia ich a aj plynulosť výroby. Zároveň nám to šetrí náročný manažment okolo prania, opráv a výmeny odevov,“ vysvetľuje Mgr. Miroslav Rokošný, MBA, HR manažér spoločnosti GOHR.
Prechod na kompletný servis od Lindström znamenal pre firmu zásadný zlom. Odvtedy majú zamestnanci v skrinkách vždy čisté a funkčné oblečenie bez toho, aby sa vedenie muselo starať o logistiku či internú údržbu.
Certifikáty, ktoré nie sú len na papieri
Sú papiere a papiere – bezpečnostné certifikáty, ktoré musia mať pracovné odevy, reálne zachraňujú zdravie. V segmente výroby oceľových konštrukcií pracovný odev nie je len peknou uniformou. Je to osobný ochranný prostriedok, ktorý musí odolať extrémnym teplotám a iskrám. V GOHR preto nevyužívajú bežné montérky, ale špeciálne ohňovzdorné pracovné odevy, ktoré sú certifikované podľa prísnych noriem:
- EN ISO 11612:2015: Ochrana proti teplu a ohňu.
- EN ISO 11611:2015: Odevy používané pri zváraní a súvisiacich procesoch.
Tieto odevy sú vyrobené z vysoko odolných látok, ktoré zaručujú, že zamestnanci sú v bezpečí aj v rizikových situáciách. Peter Paulík, zámočník v GOHR, to potvrdzuje priamo z praxe: „Pracovný odev veľmi neriešim, a som za to rád, pretože sa môžem venovať tomu, čo ma baví a rozumiem tomu. Vyriešila to za mňa naša firma. Viem, že moje oblečenie ma ochráni proti iskrám pri zváraní, ale vlastne pri akejkoľvek činnosti. Pracovná bunda a nohavice sú moji každodenní parťáci!“
Transparentne vďaka technológiám - RFID a eLindström
Pre veľké prevádzky s desiatkami zamestnancov je kľúčový prehľad. Vďaka RFID čipom, ktoré sú zašité v každom kuse oblečenia, má GOHR dokonalú kontrolu nad svojím textilom. Manažéri presne vedia, kedy bol odev v praní a kedy sa vrátil k zamestnancovi.
„Na mesačnej báze si vytvárame inventúry, kedy vlastne kontrolujeme stav nositeľov odevov. Táto služba zároveň zahŕňa presný prehľad o tom, kedy sa pracovný odev nachádza u nás a kedy je v praní,“ dopĺňa Miroslav Rokošný. Táto úroveň automatizácie cez platformu eLindström šetrí čas, ktorý by inak firma musela venovať komplikovanej administratíve.
Fabriku opúšťajú spokojní zamestnanci, nie odevy
Jedným z najsilnejších argumentov pre profesionálny servis odevov je komfort zamestnancov. Pavol Dvorščák, šéfmontér v GOHR, si nevie predstaviť, že by sa o odev musel starať doma sám – v práci sa stará naozaj len o to, čo je jeho náplňou práce. Netají spokojnosť s komfortom, ktorý mu pracovný odev každý deň poskytuje: „Prekvapilo ma, že odev je nielen pohodlný, ale aj funkčný a navrhnutý tak, aby ma chránil.“
Z benefitu však profitujú aj rodiny pracovníkov. Jaroslav Šarvan, vedúci technologickej prípravy výroby, s úsmevom dodáva: „V podstate tie montérky máme stále čisté a naše manželky s tým nemajú žiaden starosti, takže je to skvelá služba.“ Domáce pranie priemyselne znečistených odevov je totiž nielen neefektívne, ale často aj nebezpečné kvôli zachyteným kovovým pilinám či chemikáliám, ktoré môžu kontaminovať práčku či odevy, ktoré nosia ostatní členovia domácnosti.
S udržateľnosťou to myslíme vážne
Spolupráca medzi GOHR a Lindström nie je len o efektivite, ale aj o spoločných hodnotách. V ťažkom priemysle sa o ekológii veľa hovorí, my však ideme cestou činov cez princíp obehového hospodárstva. V praxi to vyzerá tak, že odevy opravujeme, kým sú bezpečné, čím predlžujeme ich životnosť. Po jej vypršaní odevy recyklujeme – keď textil definitívne doslúži, hľadáme spôsoby, ako ho ďalej využiť. Zaviazali sme sa tiež k tomu, že by sme radi dosiahli nulové emisie- vychádzame z vedy a ciele v oblasti ESG pomáhame plniť aj našim partnerom. Zodpovedné podnikanie totiž nevnímame len ako dobre znejúcu frázu, ale snažíme sa aj o jeho pozitívny dopad na spoločnosť a budúcnosť.
Partnerstvo postavené na dôvere
Príbeh spoločnosti GOHR je dôkazom, že outsourcing starostlivosti o odevy nie je luxus, ale strategické rozhodnutie. „Investícia do prenájmu pracovných odevov je nielen o komforte a bezpečnosti, ale o celkovom zlepšení fungovania firmy,“ uzatvára Jaroslav Šarvan.
