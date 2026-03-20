Zdravý úsmev, zdravé telo: Svetový deň ústneho zdravia pripomína, prečo záleží na každom zube

Úsmev nie je len vizitkou krásy – je vstupenkou k zdravému telu. Stačí pár minút denne venovaných správnej ústnej hygiene a môžete znížiť riziko vzniku zápalov, cukrovky, vysokého krvného tlaku či dokonca niektorých typov rakoviny. Pritom väčšina ľudí si neuvedomuje, že krvácanie ďasien alebo zanedbané medzizubné priestory nie sú normálne, ale signál, že telo potrebuje starostlivosť.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpia ústnymi ochoreniami až 3,7 miliardy ľudí. Svetový deň ústneho zdravia, ktorý každoročne pripadá na 20. marca, je preto ideálnou príležitosťou pripomenúť si, že starostlivosť o telo by mala začínať pri úsmeve. Moderné výskumy potvrdzujú, že ústa sú kľúčovou vstupnou bránou, cez ktorú sa baktérie a zápaly môžu dostať do krvného obehu a ovplyvniť životne dôležité orgány.
Najčastejšími problémami sú podľa WHO zubný kaz, ktorým trpia približne 2,5 miliardy ľudí, a závažné zápaly ďasien postihujúce takmer 1 miliardu dospelých. Tieto komplikácie môžu viesť k bolesti, zníženému sebavedomiu, poruchám spánku či stravovania a zvyšujú riziko ďalších zdravotných problémov.
„Zlé ústne zdravie nie je len estetickou záležitosťou,“ upozorňuje dentálna hygienička Jana Prchal Křepelková z pražskej ordinácie Čisté zoubky. Neliečené zápaly a infekcie v ústach zvyšujú riziko srdcových ochorení, cukrovky, respiračných infekcií, osteoporózy či komplikácií počas tehotenstva alebo pri hojení po operáciách. Pravidelná starostlivosť o zuby a ďasná preto prospieva celému telu.
Prevencia chráni celé telo
Svetový deň ústneho zdravia pripomína, že prevenciu nemožno podceňovať. Hoci podľa OECD absolvujú Slováci v priemere 1,2 návštevy u zubného lekára ročne, teda najčastejšie jednu až dve preventívne prehliadky, mnoho ľudí stále nedosahuje ideálnu frekvenciu kontrol, ktorá pomáha odhaliť problémy včas. Vyhľadávajú totiž stomatológa až v momente, keď sa objaví problém, čo zvyšuje riziko kazov, zápalov ďasien a ďalších komplikácií, najmä ak sa zanedbáva každodenná starostlivosť o ústnu dutinu.
„Ľudia často pri ústnej hygiene zabúdajú na medzizubné priestory. U nás na Slovensku sa to týka takmer tretiny populácie, v Česku ide približne o štvrtinu. Práve to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sú zápaly ďasien také rozšírené. Aby sme im predišli, je zásadné venovať ústnej hygiene pozornosť každý deň a doplniť starostlivosť medzizubnými kefkami alebo ústnou sprchou,“ dodáva dentálna hygienička.
Systematické čistenie zubov, pravidelná dentálna hygiena a preventívne prehliadky u zubného lekára skutočne môžu znížiť riziko ochorení, zlepšiť kvalitu života a podporiť celkové zdravie. Kľúčom k úspechu je predovšetkým každodenná rutina, ktorá je správna, dôsledná a dlhodobo udržateľná.
Čistenie zubov ako wellness rituál
Práve tu vstupuje do hry koncept ústneho wellness. Tento prístup spája účinnú hygienu s komfortom a modernými technológiami. Cieľom nie je len „vyčistiť zuby“, ale vytvoriť návyk, ktorý je príjemný a stane sa prirodzenou súčasťou dňa.
„Moderné technológie posúvajú starostlivosť o ústnu hygienu na vyššiu úroveň. Kefky Philips Sonicare využívajú pokročilé funkcie, ktoré pomáhajú viesť používateľa k správnej technike čistenia zubov. Vďaka nim je možné dosiahnuť dôkladné vyčistenie zubov aj šetrnú starostlivosť o ďasná bez zbytočného rizika ich poškodenia,“ hovorí zubná lekárka Nela Kindl.
Sonická technológia pre zdravé zuby aj ďasná
Sonické kefky Philips dokážu premeniť každodenné čistenie na príjemný a efektívny rituál. Vďaka pokročilej technológii a rôznym režimom sa prispôsobia individuálnym potrebám. Správna technika je pritom jednoduchá – hlavicu stačí priložiť k zubom približne pod uhlom 45° k línii ďasien a pomaly ju viesť zo zuba na zub bez nadmerného tlaku. O dôkladné čistenie sa postará samotná sonická technológia, ktorá pomáha účinne odstraňovať plak nielen z povrchu zubov, ale aj z ťažko dostupných priestorov a pozdĺž ďasien.
Samozrejmosťou sú aj inteligentné funkcie podporujúce správne návyky. Tlakový senzor upozorní na príliš silné čistenie, časovač pomôže dodržať odporúčané dve minúty a rozdelenie úst do jednotlivých zón zabezpečí rovnomernú starostlivosť. Vybrané modely možno prepojiť s mobilnou aplikáciou, ktorá ponúka personalizovanú spätnú väzbu a pomáha dlhodobo zlepšovať techniku čistenia.
Investícia do zdravia aj pohodlia
Svetový deň ústneho zdravia pripomína jednoduchú, ale zásadnú skutočnosť – zdravie sa začína v ústach. Ústna dutina je vstupnou bránou do organizmu a jej stav môže ovplyvniť nielen úsmev, ale aj celkovú kondíciu tela. Iba dve minúty ráno a večer sa tak môžu stať malým, ale silným krokom k dlhodobej vitalite. Pravidelná prevencia a správna starostlivosť pomáhajú predchádzať bolesti, zbytočným zákrokom aj vyšším výdavkom na liečbu. Zdravý úsmev tak nie je len estetickým bonusom, ale viditeľným symbolom zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu.
Tip pre vás:
