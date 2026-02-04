Nápady na darčeky na Valentín z kolekcie LEGO® Botanicals

Valentín je ideálnou príležitosťou na to, aby ste svoje city vyjadrili originálnym spôsobom. Zabudnite na klasické kytice, ktoré po pár dňoch stratia svoju krásu. Darujte kreatívny zážitok a dizajnovú dekoráciu, ktorá vám bude navždy pripomínať váš vzťah. Stavebnice LEGO Botanicals, inšpirované krásou prírody, dodajú štýl a eleganciu každému interiéru. Prekvapte svoju polovičku tým, že tento Valentín strávite spolu pri vytváraní niečoho špeciálneho a darujte jej darček, ktorý rozkvitne priamo pod vašimi rukami.
Nech vaša tvorivosť prekvitá
Hľadáte romantický darček, ktorý vydrží navždy? Darujte stavebnicu LEGO® Botanicals™ 10374 Kytica ružových ruží! Zo 789 dielikov postavíte 12 krásnych ruží v rôznych fázach kvitnutia, doplnených jemnými vetvičkami gypsomilky. Hotová kytica meria až 32 cm a je elegantnou dekoráciou, ktorá poteší každého milovníka kvetín. Stavebnicu zakúpite na lego.sk.
Zábava pre nádejných kvetinárov
Pre milovníkov jemnosti a hravosti je tu stavebnica LEGO® Botanicals™ 11508 Margarétky. Zo 133 dielikov môžete vytvoriť malú kyticu sedmokrások, levandule a zelených stoniek s roztomilou lienkou pre šťastie. Ideálny darček, ktorý prinesie farbu, radosť a originálny nádych do každého interiéru. Stavebnicu zakúpite na lego.sk.
Keď sú ruže večné…
Vyjadrite svoju lásku klasickým spôsobom – červenými ružami, ktoré nikdy nezvädnú! Stavebnica LEGO® Botanicals™ 10328 Kytica ruží obsahuje 822 dielikov na zostavenie 12 realistických kvetov s jemnými detailmi. Výsledná dekorácia s výškou až 31 cm bude krásnym symbolom vašej lásky. Stavebnicu zakúpite na lego.sk.
Exotická dekorácia do každej domácnosti
Hľadáte originálny darček pre niekoho, kto miluje netradičné dekorácie? Stavebnica LEGO® Botanicals™ 11509 Kvitnúci kaktus obsahuje 482 dielov na zostavenie dvoch kaktusov s ružovými kvetmi v pastelovo modrom kvetináči. Hravý dizajn a žiarivé farby rozžiaria každý priestor a vyčaria úsmev na tvári. Stavebnicu zakúpite na lego.sk.
