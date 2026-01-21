Streda21. január 2026, meniny má Vincent, zajtra Zora, Zoran, Auróra

117 000 podnikateľov ešte neprijíma bezhotovostné platby. Za mesiac a pol už budú musieť

(Zdroj: Getty Images)
Nová povinnosť prijímať bezhotovostné platby od marca 2026 sa dotkne viac ako 117 000 drobných podnikateľov. Zmena najviac ovplyvní živnostníkov, ako sú remeselníci, lekári, kozmetičky a holiči alebo predajcovia na trhoch, ktorí doteraz prijímajú len hotovosť.

Bezhotovostné platby sa na Slovensku stávajú absolútnym štandardom nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre obchodníkov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Global Payments, ktorý mapoval názory malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Výsledky ukazujú, že podnikatelia reagujú na silný dopyt zákazníkov a pripravujú sa na novú legislatívnu povinnosť.

„Prieskum ukazuje, že povedomie o bezhotovostných platbách medzi obchodníkmi  je vysoké, hoci stále existujú medzery. Pre väčšinu obchodníkov však povinnosť ich zavedenia nebude predstavovať zásadný problém, keďže infraštruktúru majú vybudovanú a najmä vnímajú silný dopyt zo strany zákazníkov, ktorý už dávno prekonal legislatívu,“ hovorí Michal Kitko, Country Manager Global Payments pre Slovensko

Iba 8% opýtaných obchodníkov funguje výlučne na hotovosti

Podľa aktuálnych dát už 92 % oslovených obchodníkov na Slovensku prijíma nejakú formu bezhotovostnej platby. Najrozšírenejšou formou ostávajú platobné karty, ktoré ako hlavný spôsob preferuje 51 % obchodníkov, zatiaľ čo kombináciu kariet a QR kódov využíva 23 % prevádzok. Iba 8 % podnikateľov stále funguje výlučne na hotovosti.

Tento trend kopíruje správanie zákazníkov. Viac ako tretina obchodníkov 36 % uvádza, že bezhotovostnú platbu uprednostňuje viac ako 80 % ich zákazníkov. Ďalších 37 % obchodníkov odhaduje, že tento podiel sa pohybuje medzi 60 až 80 % klientov.

Viac ako nárast tržieb motivuje obchodníkov pohodlie zákazníka

Zaujímavým zistením prieskumu je motivácia podnikateľov. Hlavným dôvodom pre zavedenie terminálov nie je primárne vidina vyšších tržieb (tú uviedlo ako hlavný benefit len 10 % opýtaných), ale pohodlie a rýchlosť vybavenia zákazníka. Tento faktor označilo za kľúčový až 64 % obchodníkov.

Medzi ďalšie benefity patrí nižšie riziko krádeží či falzifikátov spojené s hotovosťou (13 %).

"Slováci chcú rýchlosť a pohodlie a výsledky prieskumu vyvrátili mýtus, že práca s hotovosťou je jednoduchšia,” povedal Michal Kitko.

Bez akceptácie kariet hrozí, že o zákazníkov prídu

Ignorovanie tohto trendu môže podnikateľov stáť zákazníkov. Prieskum ukázal, že ak prevádzka neponúka možnosť platby kartou, 15 % zákazníkov odíde a nakúpi inde, pričom v Bratislave je toto riziko až trojnásobne vyššie. Ďalších 32 % zákazníkov síce zaplatí hotovosťou, ale do prevádzky sa budú vracať menej často.

Najčastejšie výhrady podnikateľov a bariéry

Obchodníci, ktorí váhajú alebo odmietajú karty, najčastejšie argumentujú vysokými poplatkami za terminál a transakcie (29 %) alebo jednoducho preferujú prácu s hotovosťou, ktorú považujú (na rozdiel od zákazníkov) za rýchlejšiu (29 %).

Práve zníženie transakčných poplatkov by bolo pre takmer polovicu obchodníkov (48 %) najsilnejšou motiváciou na častejšie využívanie bezhotovostných platieb.

Podnikatelia sa rovnako obávajú technických výpadkov (43 %) a ochrany súkromia/bezpečnosti dát (39 %).

Zákon platí už od 1. marca

Nový zákon o povinnom prijímaní bezhotovostných platieb vstupuje do účinnosti 1. marca. Od tohto dňa musí každý podnikateľ na Slovensku prijímať platby aj bezhotovostne a musí na to mať odpovedajúce technické zabezpečenie - či už platobný terminál alebo iné zariadenie schopné spracovať QR platbu.

“S našim terminálom v mobile GP Tom odstraňujeme potrebu nákupu nového zariadenia. GP tom prijíma karty a taktiež platby QR kódom," dodáva  Michal Kitko. “Jednoznačne odporúčame podnikateľom nečakať na zákonnú povinnosť a využiť aktuálnu ponuku až 12 mesiacov bez poplatkov za terminál/aplikáciu pre nových klientov. Vyhnú sa tak situáciám s dlhými radami a stresu.”

O prieskume: Prieskum realizoval Global Research v oktobri 2025 na vzorke 200 malých a stredných obchodníkov na Slovensku formou online panelu.

Dáta o počte podnikateľov od Ministerstva financií.

