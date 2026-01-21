Prečo aj v malom servise záleží na každom detaile? Čistá dielňa je vizitkou profesionála

Prvý dojem sa robí len raz a dobrý dojem zostáva! Preto ani autoservisy už nie sú miestami, kde je mastnota, neporiadok, vlhkosť a špina nanosená z vonku alebo vznikajúca pri náročnej práci súčasťou imidžu a koloritu.
Väčšina z nás si pod pojmom „autoservis“ predstaví miesto nasiaknuté vôňou motorového oleja, mechanika ako pána v montérkach, ktoré si pamätajú hodiny namáhavej práce s nie práve najčistejším „pacientom“, ktorým je auto. Ak máte servis stále v pamäti ako miesto, kde sa po zemi povaľuje náradie a podlaha je pokrytá zmesou odtlačkov topánok zákazníkov, pneumatík a šmúh od olejov a mazív, zrejme ste v servise boli veľmi dávno. Tento obraz v modernom svete podnikania pomaly ustupuje do úzadia. Dnes už zákazník nehľadá len šikovného chlapíka, ktorý mu niekde v garáži vymení olej - hľadá partnera, ktorému môže dôverovať. A dôvera sa aj v pri tomto type podnikania začína už vo chvíli, keď zákazník vkročí na čistú rohož v prijímacej kancelárii a ruku mu podá profesionál v čistej uniforme.
Profesionálne pracovné prostredie, upravený personál a upratané prostredie nie sú len záležitosťou veľkých výrobných hál alebo nablýskaných showroomov vo veľkých mestách. Konkurencia rastie aj v segmente menších prevádzok a je pre nich rovnako dôležité dbať nielen na kvalitu služieb, ale aj na prezentáciu. Čistota a poriadok totiž vysielajú jasný signál: „Tím, ktorý sa precízne stará o svoju dielňu, rovnako pristúpi aj k starostlivosti o autá.“
Dojem nie je len pojem
O tom, že vizuál a systém v servise sú kľúčové, vie svoje aj majiteľ stupavského Autoservisu Rapid. Jeho prístup je dôkazom, že aj menší servis môže v kvalite služieb a prostredia konkurovať veľkým hráčom.
„Pre nás v Autoservise Rapid je čistota veľmi dôležitá. Nechceme byť vnímaní ako garážový servis, kde veci nemajú poriadok a systém. Mechanici pravidelne každý deň pred odchodom domov upratujú dielňu, zametajú a čistia zdviháky. Musia mať istotu, že všetko náradie je späť na svojom mieste,“ hovorí majiteľ servisu Marco Pleva. Zároveň dodáva, že ako majiteľ si obzvlášť dáva záležať na „kritickom bode“ – vstupnej kancelárii, ktorú považuje za most medzi „špinavou“ prácou v dielni a svetom zákazníka, ktorý pri servise na počkanie potrebuje odísť do práce či vyzdvihnúť deti do škôlky a počkať na svoje auto v príjemnom prostredí. „Chceme, aby sa u nás klient v prijímacej kancelárii cítil dobre, mohol si vychutnať kávu a pritom sledovať celý proces servisu svojho auta. Dôvera v to, že vozidlo zveril odborníkom, sa buduje od prijatia až po vyúčtovanie. Keby sme od týchto hodnôt upustili, klienti by nám to veľmi rýchlo dali pocítiť na rezerváciách,“ dopĺňa.
Aby sa podnikatelia mohli sústrediť na to, čo je dôležité
Udržať čistotu v prostredí, kde sa pracuje s mazivami, pneumatikami a brzdovou kvapalinou, však nie je jednoduché. Vyžaduje si to čas a energiu, ktorú majitelia firiem radšej investujú do samotných opráv alebo propagácie svojho podnikania, či do iných úloh, ktoré nevedia outsourcovať. Tu prichádzame na scénu my v Lindström.
Naším cieľom je odbremeniť aj majiteľov menších prevádzok od starostí s textilom -rohože, pracovné odevy a utierky dostávajú zabrať obzvlášť v zimnom období, keď je vonku vlhko, blato alebo sneh, o posypových materiáloch ani nehovoriac. Preto ponúkame prenájom pracovných odevov a rohoží či textílií na údržbu priestorov, ktorý nie je len o tom, že vám niečo dovezieme. Je to kompletná služba, pri ktorej sa staráme o čistotu, údržbu odevov, rohoží a dodaných materiálov a aj o logistiku, ktorú individuálne prispôsobujeme veľkosti, potrebám a preferenciám tej-ktorej prevádzky. Menšie rodinné firmy si dávajú záležať aj na personalizácii textílií a využívajú možnosť nechať si vyrobiť vstupnú rohož s logom svojej prevádzky či pracovné odevy vo svojich farbách.
Majiteľ Autoservisu Rapid na základe vlastnej skúsenosti prišiel na to, že outsourcing týchto činností je pre jeho prevádzku najefektívnejšou cestou: „Sme malá rodinná firma a sústredíme sa na to, čo robíme dobre – opravy, cenové ponuky, objednávanie dielov. Ak by sme si mali popritom všetkom ešte sami tepovať rohože či čistiť pracovné odevy a údržbový materiál, zbláznili by sme sa z toho. Delegovanie týchto služieb na profesionálov oceňujeme najmä teraz v zime, keď je vonku blato a sneh,“ vysvetľuje Pleva.
Špinavá práca, čisté riešenie
Jednou z najväčších výziev v každom servise je podľa slov majiteľa spotreba čistiacich materiálov – za pravdu mu dá každý, kto v tomto segmente podniká. Staré tričká a handry sú minulosťou – sú nielen neestetické, ale často aj neekologické a neefektívne a sú len akousi krátkodobou a najmä provizórnou náplasťou, nie dlhodobým a udržateľným riešením. Naše priemyselné utierky a absorpčné rohože Lindström sú navrhnuté tak, aby zvládli aj ten najodolnejší olej a veľký nápor nečistôt.
„Práca v servise je krásna, ale „špinavá práca“. Pri každom úkone, či už ide o výmenu motorového oleja, prezúvanie pneumatík alebo o servis bŕzd, potrebujete utierať náradie a diely. Vďaka spolupráci s externou spoločnosťou nemusíme pracovné textílie vôbec riešiť. Pravidelne máme čisté priemyselné utierky, ktoré po použití odovzdávame na čistenie a dostávame podľa dohodnutého plánu nové,“ opisuje majiteľ.
Starostlivosť v každom vlákne
Okrem čistej dielne je rovnako dôležitá aj ochrana a vzhľad zamestnancov. Mechanici v Autoservise Rapid nosia montérky a tričká s logom firmy, ktorým by fľaky od olejov a mazív nepristali: „Fľaky z olejov a mazív sa perú skutočne ťažko. Pri pokuse postarať sa o takto znečistené pracovné oblečenie doma sme narazili hneď na viacero problémov – od záťaže pre pračku, nutnosti používať špeciálne pracie prostriedky až po nespokojnosť našich priateliek a manželiek, ktoré sa vôbec netešili z výskytu špinavého pracovného oblečenia v domácnosti. Preto sme sa dohodli, že si „prácu“ nebudeme nosiť domov,“ dodáva majiteľ s úsmevom.
Okrem kľudu doma a reprezentatívneho vzhľadu priestorov a zamestnancov to pre majiteľov menších prevádzok znamená aj menej administratívy. Vďaka našej online platforme eLindström majú naši zákazníci o každom kuse oblečenia prehľad. Vedia, kde sa práve nachádza, kedy bol naposledy praný, prípadne vedia v prehľadnom systéme objednať zmenu veľkosti alebo sezónne oblečenie.
Udržateľnosť bez nič nehovoriacich fráz
V Lindström nehovoríme o „zelených riešeniach“ len preto, že je to moderné. Naša služba je postavená na princípe cirkulárnej ekonomiky, čo je najprirodzenejší spôsob, ako šetriť zdroje. Naše odevy nevyhadzujeme pri prvom poškodení – súčasťou našej starostlivosti sú aj opravy odevov, kým môžu slúžiť a ich recyklácia až v momente, keď doslúžia. Týmto prístupom predlžujeme životný cyklus textílií potrebných pre prácu a výrazne znižujeme množstvo odpadu, ktorý by inak pri pracovnom tempe a zaťažení textilu v pracovnom procese vznikol.
My v Lindström sa staráme sa o to, aby ste vy a vaši zamestnanci vyzerali a cítili sa pri práci dobre a mali pod nohami a v prípade servisu aj pod rukami čisto.
Čisté pracovné prostredie a reprezentatívne odevy sú investíciou do vašej značky, ktorá sa vám vráti v podobe spokojných a lojálnych zákazníkov.
