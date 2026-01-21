Streda21. január 2026, meniny má Vincent, zajtra Zora, Zoran, Auróra

Prečo aj v malom servise záleží na každom detaile? Čistá dielňa je vizitkou profesionála

(Zdroj: Lindstrom)
Prvý dojem sa robí len raz a dobrý dojem zostáva! Preto ani autoservisy už nie sú miestami, kde je mastnota, neporiadok, vlhkosť a špina nanosená z vonku alebo vznikajúca pri náročnej práci súčasťou imidžu a koloritu.

Väčšina z nás si pod pojmom „autoservis“ predstaví miesto nasiaknuté vôňou motorového oleja, mechanika ako pána v montérkach, ktoré si pamätajú hodiny namáhavej práce s nie práve najčistejším „pacientom“, ktorým je auto. Ak máte servis stále v pamäti ako miesto, kde sa po zemi povaľuje náradie a podlaha je pokrytá zmesou odtlačkov topánok zákazníkov, pneumatík a šmúh od olejov a mazív, zrejme ste v servise boli veľmi dávno. Tento obraz v modernom svete podnikania pomaly ustupuje do úzadia. Dnes už zákazník nehľadá len šikovného chlapíka, ktorý mu niekde v garáži vymení olej - hľadá partnera, ktorému môže dôverovať. A dôvera sa aj v pri tomto type podnikania začína už vo chvíli, keď zákazník vkročí na čistú rohož v prijímacej kancelárii a ruku mu podá profesionál v čistej uniforme.

Profesionálne pracovné prostredie, upravený personál a upratané prostredie nie sú len záležitosťou veľkých výrobných hál alebo nablýskaných showroomov vo veľkých mestách. Konkurencia rastie aj v segmente menších prevádzok a je pre nich rovnako dôležité dbať nielen na kvalitu služieb, ale aj na prezentáciu. Čistota a poriadok totiž vysielajú jasný signál: „Tím, ktorý sa precízne stará o svoju dielňu, rovnako pristúpi aj k starostlivosti o autá.“

Dojem nie je len pojem

O tom, že vizuál a systém v servise sú kľúčové, vie svoje aj majiteľ stupavského Autoservisu Rapid. Jeho prístup je dôkazom, že aj menší servis môže v kvalite služieb a prostredia konkurovať veľkým hráčom.

„Pre nás v Autoservise Rapid je čistota veľmi dôležitá. Nechceme byť vnímaní ako garážový servis, kde veci nemajú poriadok a systém. Mechanici pravidelne každý deň pred odchodom domov upratujú dielňu, zametajú a čistia zdviháky. Musia mať istotu, že všetko náradie je späť na svojom mieste,“ hovorí majiteľ servisu Marco Pleva. Zároveň dodáva, že ako majiteľ si obzvlášť dáva záležať na „kritickom bode“ – vstupnej kancelárii, ktorú považuje za most medzi „špinavou“ prácou v dielni a svetom zákazníka, ktorý pri servise na počkanie potrebuje odísť do práce či vyzdvihnúť deti do škôlky a počkať na svoje auto v príjemnom prostredí. „Chceme, aby sa u nás klient v prijímacej kancelárii cítil dobre, mohol si vychutnať kávu a pritom sledovať celý proces servisu svojho auta. Dôvera v to, že vozidlo zveril odborníkom, sa buduje od prijatia až po vyúčtovanie. Keby sme od týchto hodnôt upustili, klienti by nám to veľmi rýchlo dali pocítiť na rezerváciách,“ dopĺňa.

 (Zdroj: Lindstrom)

 (Zdroj: Lindstrom)

Aby sa podnikatelia mohli sústrediť na to, čo je dôležité

Udržať čistotu v prostredí, kde sa pracuje s mazivami, pneumatikami a brzdovou kvapalinou, však nie je jednoduché. Vyžaduje si to čas a energiu, ktorú majitelia firiem radšej investujú do samotných opráv alebo propagácie svojho podnikania, či do iných úloh, ktoré nevedia outsourcovať. Tu prichádzame na scénu my v Lindström.

 (Zdroj: Lindstrom)

Naším cieľom je odbremeniť aj majiteľov menších prevádzok od starostí s textilom -rohože, pracovné odevy a utierky dostávajú zabrať obzvlášť v zimnom období, keď je vonku vlhko, blato alebo sneh, o posypových materiáloch ani nehovoriac. Preto ponúkame prenájom pracovných odevov a rohoží či textílií na údržbu priestorov, ktorý nie je len o tom, že vám niečo dovezieme. Je to kompletná služba, pri ktorej sa staráme o čistotu, údržbu odevov, rohoží a dodaných materiálov a aj o logistiku, ktorú individuálne prispôsobujeme veľkosti, potrebám a preferenciám tej-ktorej prevádzky. Menšie rodinné firmy si dávajú záležať aj na personalizácii textílií a využívajú možnosť nechať si vyrobiť vstupnú rohož s logom svojej prevádzky či pracovné odevy vo svojich farbách.

 (Zdroj: Lindstrom)

Majiteľ Autoservisu Rapid na základe vlastnej skúsenosti prišiel na to, že outsourcing týchto činností je pre jeho prevádzku najefektívnejšou cestou: „Sme malá rodinná firma a sústredíme sa na to, čo robíme dobre – opravy, cenové ponuky, objednávanie dielov. Ak by sme si mali popritom všetkom ešte sami tepovať rohože či čistiť pracovné odevy a údržbový materiál, zbláznili by sme sa z toho. Delegovanie týchto služieb na profesionálov oceňujeme najmä teraz v zime, keď je vonku blato a sneh,“ vysvetľuje Pleva.

Špinavá práca, čisté riešenie

Jednou z najväčších výziev v každom servise je podľa slov majiteľa spotreba čistiacich materiálov – za pravdu mu dá každý, kto v tomto segmente podniká. Staré tričká a handry sú minulosťou – sú nielen neestetické, ale často aj neekologické a neefektívne a sú len akousi krátkodobou a najmä provizórnou náplasťou, nie dlhodobým a udržateľným riešením. Naše priemyselné utierky a absorpčné rohože Lindström sú navrhnuté tak, aby zvládli aj ten najodolnejší olej a veľký nápor nečistôt.

 (Zdroj: Lindstrom)

„Práca v servise je krásna, ale „špinavá práca“. Pri každom úkone, či už ide o výmenu motorového oleja, prezúvanie pneumatík alebo o servis bŕzd, potrebujete utierať náradie a diely. Vďaka spolupráci s externou spoločnosťou nemusíme pracovné textílie vôbec riešiť. Pravidelne máme čisté priemyselné utierky, ktoré po použití odovzdávame na čistenie a dostávame podľa dohodnutého plánu nové,“ opisuje majiteľ. 

Starostlivosť v každom vlákne

Okrem čistej dielne je rovnako dôležitá aj ochrana a vzhľad zamestnancov. Mechanici v Autoservise Rapid nosia montérky a tričká s logom firmy, ktorým by fľaky od olejov a mazív nepristali: „Fľaky z olejov a mazív sa perú skutočne ťažko. Pri pokuse postarať sa o takto znečistené pracovné oblečenie doma sme narazili hneď na viacero problémov – od záťaže pre pračku, nutnosti používať špeciálne pracie prostriedky až po nespokojnosť našich priateliek a manželiek, ktoré sa vôbec netešili z výskytu špinavého pracovného oblečenia v domácnosti. Preto sme sa dohodli, že si „prácu“ nebudeme nosiť domov,“ dodáva majiteľ s úsmevom.

 (Zdroj: Lindstrom)

Okrem kľudu doma a reprezentatívneho vzhľadu priestorov a zamestnancov to pre majiteľov menších prevádzok znamená aj menej administratívy. Vďaka našej online platforme eLindström majú naši zákazníci o každom kuse oblečenia prehľad. Vedia, kde sa práve nachádza, kedy bol naposledy praný, prípadne vedia v prehľadnom systéme objednať zmenu veľkosti alebo sezónne oblečenie. 

Udržateľnosť bez nič nehovoriacich fráz

V Lindström nehovoríme o „zelených riešeniach“ len preto, že je to moderné. Naša služba je postavená na princípe cirkulárnej ekonomiky, čo je najprirodzenejší spôsob, ako šetriť zdroje. Naše odevy nevyhadzujeme pri prvom poškodení – súčasťou našej starostlivosti sú aj opravy odevov, kým môžu slúžiť a ich recyklácia až v momente, keď doslúžia. Týmto prístupom predlžujeme životný cyklus textílií potrebných pre prácu a výrazne znižujeme množstvo odpadu, ktorý by inak pri pracovnom tempe a zaťažení textilu v pracovnom procese vznikol.

My v Lindström sa staráme sa o to, aby ste vy a vaši zamestnanci vyzerali a cítili sa pri práci dobre a mali pod nohami a v prípade servisu aj pod rukami čisto. 

Zaujíma vás, ako by sme mohli zefektívniť chod vašej dielne alebo servisu? Čisté pracovné prostredie a reprezentatívne odevy sú investíciou do vašej značky, ktorá sa vám vráti v podobe spokojných a lojálnych zákazníkov. Chceli by ste vidieť, ako by profesionálny servis textilu vyzeral priamo u vás? Kliknite sem a my vám radi pripravíme riešenie na mieru pre váš biznis. Radi by ste prebrali možnosti pre váš servis osobne? Môžem vám dohodnúť nezáväznú konzultáciu s naším obchodným zástupcom, ktorý vám ukáže vzorky našich odevov a rohoží priamo vo vašej prevádzke.

