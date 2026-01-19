Ocenenie, ktoré zaväzuje: Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už 12 rokov a aktuálne hľadá nové talenty

Philip Morris Slovensko má dôvod na oslavu! Už po dvanásty raz získava prestížny medzinárodný titul Top Employer, ktorý patrí len tým najlepším zamestnávateľom. Tento certifikát je dôkazom, že vytvára prostredie, kde sa ľudia cítia dobre, majú priestor rásť a byť súčasťou niečoho veľkého.
Certifikáciu garantuje Top Employers Institute – globálny líder v hodnotení HR postupov, ktorý pôsobí vo viac ako 130 krajinách. Každoročne vykonáva dôkladné audity a hodnotí kvalitu personálneho riadenia vo firmách. Certifikáciu získajú len tie spoločnosti, ktoré splnia prísne kritériá a prejdú nezávislým overením.
„Získať titul Top Employer dvanásty rok po sebe? Pre nás je to viac než len ocenenie – je to obrovský záväzok a dôkaz, že každý deň tvoríme miesto, kde sa ľudia cítia dobre, majú priestor rásť a prinášať nové nápady. Za úspechom stojí náš tím, ktorý verí v to, čo robíme a posúva hranice. Nás to motivuje hľadať stále nové spôsoby, ako držať krok s meniacim sa svetom práce. Veríme, že budúcnosť patrí firmám, ktoré rastú spolu so svojimi ľuďmi.“ hovorí Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.
Certifikačný program hodnotí firmy v šiestich hlavných oblastiach a dvadsiatich témach – od stratégie pre ľudí, pracovného prostredia a získavania talentov až po vzdelávanie, rozmanitosť a inklúziu. Spoločnosť opäť ukazuje, že na ľuďoch záleží. Získaním certifikátu potvrdzuje svoj záväzok vytvárať pracovné prostredie, kde sa každý cíti ocenený a má priestor rásť. Program zároveň kladie dôraz na rovnováhu medzi prácou a súkromím – hodnotu, ktorá je v dnešnom dynamickom svete kľúčová pre spokojnosť a pohodu.
Spolu môžeme vytvárať budúcnosť, kde je svet bez cigaretového dymu realitou
Philip Morris otvára dvere novej ére marketingu! Hľadáme ľudí s nápadmi, energiou a chuťou tvoriť budúcnosť značky a podieľať sa spolu s nami na napĺňaní vízie sveta bez cigaretového dymu.
Chceš byť pri tom? Staň sa súčasťou tímu, ktorý mení pravidlá hry. Aktuálne otvorené pozície nájdeš na: join.pmicarees.com.
