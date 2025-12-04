Nakupovať s Lidl Plus sa oplatí. Mikuláš prináša zľavu až do 10 %

Sviatok svätého Mikuláša je tradične spojený s malými prekvapeniami. Lidl nadväzuje na jeho symboliku milým gestom. Zákazníkom prináša špeciálny sviatočný kupón dostupný v aplikácii Lidl Plus.
Začiatok decembra je pre mnohých spojený s prvými predsviatočnými nákupmi. Toto obdobie však býva často náročné pre peňaženky, a preto Lidl prináša svojim zákazníkom špeciálny Mikulášsky kupón na uľahčenie sezónnych výdavkov. Po jeho aktivácii v aplikácii Lidl Plus môžu získať zľavu v hodnote až do 10 % nákupu v termíne od 3. do 5. decembra 2025.
Ako na to?
- Aktivujete svoj špeciálny kupón v aplikácii Lidl Plus
- Nakúpite v ľubovoľnej predajni Lidl
- Zľava sa uplatní automaticky pri predložení digitálnej karty
Efektívne šetrenie vďaka priehľadnej aplikácií
Aplikácia Lidl Plus slúži ako praktický nástroj, ktorý zákazníkom zhromažďuje všetky výhody na jednom mieste. Po prihlásení majú k dispozícii okamžitý prehľad o dostupných kupónoch, osobných ponukách či ďalších zľavách, ktoré môžu využiť pri bežných nákupoch. Aktivácia kupónov prebieha len niekoľkými klikmi a celý proces je navrhnutý tak, aby bol intuitívny aj pre používateľov, ktorí s aplikáciou pracujú len príležitostne.
Pri nákupe potom stačí pri pokladni ukázať digitálnu kartu Lidl Plus a systém automaticky uplatní všetky aktívne výhody. Zákazníci tak nemusia myslieť na žiadne dodatočné kroky. Na papierové kupóny či ručné overovanie zliav môžu zabudnúť – celý proces funguje digitálne a bez starostí. Aplikácia obľúbeného diskontu tak výrazne zjednodušuje celý proces nakupovania a zároveň ponúka priestor na pravidelnú úsporu.
Počas decembra v aplikácii nájdete aj adventný kalendár, v rámci ktorého môžete získať každý deň nový kupón. Taktiež prebiehajú aj Zlaté Vianoce, súťaž, v ktorej môžete vyhrať zlatú tehličku v hodnote približne 3 620 eur či poukážky na nákup. Bližšie informácie nájdete priamo v Lidl Plus aplikácii.
Oslaďte svoje sviatočné obdobie s produktmi značky Favorina
Začiatok decembra sa nesie v znamení tradičných mikulášskych prekvapení. Sladkosti, drobné dobroty aj čerstvé ovocie prinášajú deťom radosť a rodičom dávajú možnosť pripraviť im malý, no výnimočný zážitok. V ponuke Lidla nechýbajú ani obľúbené produkty privátnej značky Favorina, ktoré skvelo zapadnú do mikulášskej nádielky.
K tradičným symbolom Mikuláša neodmysliteľne patrí čokoládová figúrka samotného svätého biskupa z Myry. Je to klasická sladkosť, ktorá poteší vždy.
Každý dobrý mikulášsky balíček by mal určite zahŕňať aj nejaké ovocie. K najčastejším a najobľúbenejším možnostiam patria pomaranče – sú neuveriteľne všestranné, chutné a ponúkajú aj dávku vitamínu C, ktorý posilňuje imunitu.
Mikulášske prekvapenie, ktoré poteší dvakrát
Vedeli ste, že kúpou produktov značky Favorina môžete prispieť na dobrú vec? Za každý predaný kus daruje diskont jeden cent na pomoc ľuďom v núdzi. Každá dobrota sa tak teraz stáva aj malým gestom solidarity a poteší hneď dvakrát. Prvýkrát deti, pri jej rozbaľovaní a vychutnávaní si svojho mikulášskeho prekvapenia. A druhýkrát niekoho, komu táto malá radosť prinesie skutočnú pomoc, spolupatričnosť a dobrotu. Vyzbierané finančné prostriedky z predaja produktov Favorina reťazec prerozdelí viac ako 90 partnerským organizáciám v rámci potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž po celom Slovensku.
-reklamná správa-