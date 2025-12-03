Najväčšie interiérové vianočné podujatie na Slovensku

Dni Vianoc v Inchebe neodmysliteľne patria ku koloritu predvianočnej Bratislavy a potrvajú do 14. decembra 2025. Návštevníci tu nájdu stovky predajcov s bohatou ponukou darčekov, príjemnú atmosféru v interiéri bez ohľadu na počasie a zaujímavý sprievodný program.
Darčeky, móda, dekorácie aj unikátne vône
Tento rok môžu návštevníci objavovať tradičné aj originálne darčeky, vianočné dekorácie, ozdoby a doplnky, ktoré zútulnia každý domov. Súčasťou ponuky sú aj kvalitné zimné odevy, kožušiny, kožené výrobky, bižutéria, kozmetika a široká paleta módnych doplnkov. Novinkou je unikátna kolekcia parfumov z Dubaja, ktorá rozvonia celý pavilón.
Každý návštevník navyše získa pohár vareného vína alebo horúceho čaju ku vstupenke zdarma.
Do tomboly o atraktívne ceny sa môže zapojiť každý návštevník vhodením ústrižku zo vstupenky do žrebovacieho boxu.
Víkendová HANDMADE zóna
Počas víkendov od piatku do nedele bude vystavená tvorba slovenských remeselníkov z rôznych regiónov. Návštevníci si môžu zakúpiť:
Ručne vyrábané dekorácie a vianočné ozdoby,
prírodné vianočné doplnky a drobnosti s dušou tradície,
Tradičné remeslá
V zóne tradičných remesiel nájdete šikovných majstrov z cechu historických remesiel so svojimi ručne vyrábanými produktmi – pravý oravský med, sviečky z včelieho vosku, ručne maľované medovníky, kožené výrobky, maľované obrazy a ďalšie originálne ručné práce.
Chutné dobroty
Vianočnú atmosféru dopĺňajú tradičné aj moderné pochúťky, medzi nimi vianočné koláče, cukrovinky, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality či exotické dobroty.
Bezplatné kurzy sebaobrany pre deti, ženy aj seniorov
Organizátori myslia aj na ohrozenejšie skupiny ako deti, ženy a seniorov. Pre verejnosť sú pripravené bezplatné kurzy sebaobrany Kobukrav – Krav Maga v pracovné dni: 11:00, 13:00, 15:00 a cez víkendy: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Mystery boxy
Od 5. decembra je pripravená novinka v podobe Mystery boxov v rôznych veľkostiach. Ich obsah návštevníci objavia až po otvorení.
Výklad z kariet na rok 2026
Veríte, že existuje niečo medzi nebom a zemou? Fascinuje vás intuícia, symboly a tajomné posolstvá kariet? Pre záujemcov je pripravený výklad z kariet na rok 2026, skúsenou veštkyňou.
Praktické informácie
Termín: do 14. decembra 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3–7
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste
Otváracie hodiny:
- Pondelok – Štvrtok: 11:00 – 18:00
- Piatok: 11:00 – 19:00
- Sobota: 10:00 – 19:00
- Nedeľa: 10:00 – 18:00
Partneri podujatia: Zoznam.sk, Pravda, FinReport, praveslovenske.sk, kamsdetmi.sk
