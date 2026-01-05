Tehlička z rýdzeho zlata za mimoriadnu cenu 39,99 €

Áno, je to tu! Oltár Majstra Pavla z Levoče - slovenský národný poklad na zlatej minci v tvare tehličky. Tento skvost rezbárskeho umenia 16. storočia nemusíte obdivovať len v Bazilike sv. Jakuba. Unikát svetového významu, teraz môžete mať doma v podobe tehličky z rýdzeho zlata len za 39,99 €. Ale pozor, len do vypredania zásob.
Oltár Majstra Pavla – svetový unikát
S výškou 18,62 m patrí k najvyšším neskorogotickým oltárom na svete a zároveň k najstarším v strednej Európe. Dielo bolo dokončené v r. 1517 a pozostáva z hlavného oltára s dvoma bočnými pohyblivými krídlami. Je zhotovený z lipového dreva, zdobí ho farebná maľba a lístkové zlato. Uprostred oltárnej skrine sú monumentálne sochy Madony s dieťaťom, sv. Jakuba a sv. Jána. Na zatvorených krídlach je cyklus obrazov Kristovho umučenia a na vnútorných stranách sú reliéfy zo života Jána Evanjelistu a sv. Jakuba. V predele je majstrovsky vsadené súsošie Poslednej večere. Od roku 2009 je kostol vrátane oltára súčasťou svetového dedičstva UNESCO.
Kto bol rezbár Majster Pavol?
„Oltár Baziliky sv. Jakuba je jediným dielom, pri ktorom je autorstvo rezbára Majstra Pavla doložené písomnou správou, a teda je nespochybniteľné,“ zdôrazňuje Libor Veselý, riaditeľ spoločnosti Tatra mincovňa. Vieme, kde žil a tvoril, no nie je známe jeho celé meno ani pôvod. Do Levoče prišiel už ako zrelý umelec. Svoju vlastnú podobizeň údajne prepožičal jednej z dvanástich sôch apoštolov na kompozícii Poslednej večere. Spoluautorsky sa na oltári podieľala majstrova umelecká dielňa.
Dávne svedectvá minulosti
História na Slovensku nám zanechala bohaté národné dedičstvo. Od keltskej mincovne v Bratislave cez Nitriansky kódex – najstarší doklad písomníctva u nás, archeologické nálezisko v Bojnej až po meč veľkomoravského veľmoža z Blatnice či legendárnu Jánošíkovu valašku. „Spolu vytvárajú obraz kultúrnej, duchovnej a umeleckej vyspelosti nášho územia a dokazujú, že slovenské dejiny sú bohatou a hodnotnou súčasťou európskeho dedičstva,“ dodáva Luboš Krčil, riaditeľ spoločnosti Moja mincovňa SK.
Skvost, ktorý môžete mať doma
Kus slovenskej histórie dnes ožíva v modernej podobe zlatej tehličky Oltár Majstra Pavla z Levoče. Exkluzívne Vám ju prináša Moja mincovňa SK, výhradný distribútor Tatra mincovne, za mimoriadne zvýhodnenú cenu 39,99 € namiesto štandardných 99,99 € (+ poštovné a balné). Rezervujte si ju na www.narodnypoklad.sk alebo na tel. čísle +421 2 9999 0990.
- reklamná správa -