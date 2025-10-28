Kúpte si lístok na vlak ZSSK včas: Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov je 73 %

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že s blížiacim sa sviatočným obdobím očakáva zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Už tradične ide o jedno z najsilnejších období roka, keď sa cestujúci presúvajú za svojimi blízkymi po celom Slovensku.
ZSSK obsadenosť vlakov počas Dušičiek priebežne sleduje. Najväčší záujem o cestovanie je na linke Bratislava – Žilina – Košice, a to smerom do Košíc zatiaľ vo štvrtok 30. októbra a v opačnom smere v nedeľu 2. novembra. Aktuálne vieme cestujúcim ponúknuť ešte dostatok voľných miest. Aktuálna priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov ZSSK je 73 %.
Diaľkové expresné vlaky na linke Bratislava – Košice jazdia každú hodinu od rána do večera, čo pomáha k rovnomernejšiemu rozloženiu cestujúcich počas celého dňa. Na celej severnej trase jazdí denne až 30 expresov s celkovou kapacitou približne 17 500 miest na sedenie. Cestujúci tak majú väčší výber vlakov, počet miest na sedenie i kratšie čakacie doby.
Dopravca upozorňuje, že s blížiacimi sa sviatkami bude záujem o lístky rásť. Cestujúcim preto odporúča, aby si lístky na vlak aj s miestenkami kúpili včas. Môžu tak urobiť prostredníctvom e-shop ZSSK, aplikácie IDeme vlakom, kde sú lístky najvýhodnejšie, alebo v pokladniciach ZSSK či na poštách s poplatkom za servis.
- reklamná správa -