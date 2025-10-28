Poznáme víťazov projektu Dvorcheck: Viac ako 2,3 milióna hlasov rozhodlo o 10 nových ihriskách od Lidla

Prvý ročník unikátneho projektu Lidl Dvorcheck pozná svojich víťazov. Po týždňoch napínavého hlasovania, počas ktorého Slováci odovzdali svojim favoritom neuveriteľných viac ako 2 300 000 hlasov, je rozhodnuté. Moderné multifunkčné ihriská v celkovej hodnote 1 100 000 € získava desať základných a stredných škôl po celom Slovensku.
Projekt Dvorcheck nadväzuje na mimoriadne obľúbené iniciatívy ako Žihadielko a Lidl Čistinka. Cieľom je poskytnúť školám bezpečné a moderné miesta na aktívny pohyb. Ambasádorom projektu sa stal Juraj Kucka. „Ako otec a futbalista viem, aké dôležité je, aby mali deti priestor na pohyb, hru a šport. Som rád, že Lidl prináša moderné multifunkčné ihriská, ktoré deťom otvoria cestu k zdravému životnému štýlu, novým priateľstvám a radosti zo športu. Byť ambasádorom tohto projektu je pre mňa česť, pretože verím, že šport dokáže dať deťom radosť a sny,“ povedal bývalý slovenský futbalový reprezentant.
Rekordný záujem škôl aj verejnosti
Záujem o projekt bol obrovský. Do prvého ročníka sa zapojilo takmer 300 škôl , pričom o nové ihriská zabojovalo viac než 85-tisíc žiakov z 216 miest a obcí. Obrovská podpora verejnosti, ktorá vyústila do viac ako 2,3 milióna odovzdaných hlasov, potvrdila, že Slovákom a Slovenkám skutočne záleží na zdraví budúcej generácie.
„Máme obrovskú radosť, že projekt Lidl Dvorcheck sa teší veľkému záujmu od úplného začiatku. Potvrdilo sa, že keď sa ako komunita spojíme, dokážeme skvelé veci. Vďaka tomuto obrovskému zápalu a komunitnej podpore získava desať škôl ihriská v hodnote 1,1 milióna eur. Veríme, že tieto Dvorchecky prinesú žiakom radosť z pohybu, utužia priateľstvá a pomôžu im budovať zdravý životný štýl. Gratulujeme víťazným školám a už teraz sa tešíme na moment, keď v budúcom roku postavené ihriská Lidl Dvorcheck ožijú detským smiechom a športovými výkonmi,“ povedala Martina Sujová, manažérka CSR projektov Lidl Slovenská republika.
Pozitívny vplyv pohybu na vývoj detí je nespochybniteľný. Deti, ktoré sa pravidelne hýbu, sú zdravšie, lepšie sa sústredia a majú kvalitnejší spánok i viac sebavedomia. Šport navyše učí spolupráci, férovosti a buduje cenné priateľstvá.
Nové ihriská mieria do týchto škôl
Aby bola súťaž spravodlivá, školy boli rozdelené do piatich kategórií podľa počtu žiakov. Nové ihrisko od Lidla získava desať škôl, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach v rámci jednotlivých kategórií.
Víťazmi prvého ročníka projektu Dvorcheck sa stávajú:
- Kategória 1 (0 - 89 žiakov)
- Tuchyňa: Základná škola, Tuchyňa 105 (184 932 hlasov)
- Okoč: Spojená škola, Gorkého ulica, 90/4 (173 023 hlasov)
- Kategória 2 (90 - 199 žiakov)
- Borský Svätý Jur: Základná škola s MŠ, Hviezdoslavova 215 (27 713 hlasov)
- Lučenec: Cirkevná základná škola, T. G. Masaryka 9 (24 616 hlasov)
- Kategória 3 (200 - 325 žiakov)
- Partizánske: Cirkevná ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám. SNP 200/22 (168 152 hlasov)
- Čiližská Radvaň: Základná škola M. Kóczána s VJM, Hlavná 258 (152 944 hlasov)
- Kategória 4 (326 - 470 žiakov)
- Banská Bystrica: Základná škola Narnia, Okružná 2 (103 743 hlasov)
- Levice: Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34 (94 820 hlasov)
- Kategória 5 (471 a viac žiakov)
- Bratislava-Ružinov: SŠ-Základná škola, Bachova 4 (318 550 hlasov)
- Veľký Meder: Základná škola s VJM, Bratislavská 622/38 (278 704 hlasov)
Radosť víťazov
Na víťazných školách prepukla obrovská radosť. Zisk nového multifunkčného ihriska je pre mnohé z nich splneným snom, ktorý by si z vlastných rozpočtov nemohli dovoliť. Víťazné školy spolu získali viac ako 1,5 milióna hlasov, čo predstavuje vyše 66 % všetkých odovzdaných hlasov.
Najviac – vyše 318-tisíc, získala SŠ-Základná škola Bachova 4 v bratislavskom Ružinove. „Súťaž bola určená školám z celého Slovenska a naši žiaci i rodičia predviedli skvelú kreativitu a tímovú prácu. Dokázali sme sa zomknúť pre dobrú vec a spoločné dobro. Tento úspech je pre našu školu veľmi prínosný, pretože podporuje spoluprácu, rozvoj zručností a motiváciu žiakov. Ihrisko bude slúžiť žiakom našej školy, ale i Ružinovčanom, preto sa veľmi tešíme z výsledku a sme hrdí na našich študentov a rodičov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali a povzbudzovali počas súťaže,“ hovorí Mgr. Marianna Koščušová, zástupkyňa riaditeľky školy.
Medzi víťazmi však nájdeme aj školy z menších miest a obcí. Medzi nimi aj Základnú školu M. Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani, ktorá získala obdivuhodných takmer 153-tisíc hlasov. „Základná škola Móra Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani sa s odhodlaním zapojila do súťaže Lidl Dvorcheck, keďže naša škola nemá vonkajšie multifunkčné športové ihrisko. Počas jedného mesiaca sa spojili všetci – žiaci, rodičia, pedagógovia aj zamestnanci – aby prispeli k úspechu projektu. Spoločne sme oslovili našich bližších aj vzdialenejších známych a komunity, aby nás podporili. Celý svoj voľný čas sme venovali tejto súťaži a napokon sa nám s veľkou radosťou podarilo zaradiť medzi víťazov. S napätím očakávame výstavbu ihriska. V mene školy aj žiakov srdečne ďakujeme za túto jedinečnú príležitosť,“ vysvetlila Mgr. Judit Nagy, riaditeľka, ZŠ Móra Kóczána s VJM, Čiližská Radvaň.
Víťaznou školou v kategórii s najmenším počtom žiakov najviac hlasov získala Základná škola v Tuchyni. Hoci patrila medzi najmenšie zapojené školy, miestni ukázali o to väčšie odhodlanie a Tuchyňa zvíťazila s celkovým počtom takmer 185-tisíc hlasov. „Vďaka tejto výhre pribudne v areáli školy nové multifunkčné ihrisko, ktoré budú môcť využívať nielen žiaci školy, ale aj obyvatelia obce. Tento úspech sa podaril vďaka silnej podpore komunity, rodičov, priateľov školy, obyvateľov našej aj okolitých obcí. Keďže doposiaľ sme ihrisko nemali, veľmi sa tešíme, že naše deti budú mať moderný priestor na šport a pohyb. Ďakujeme Nadácii Lidl a všetkým, ktorí prispeli k tomuto krásnemu úspechu!,“ priblížila Mgr. Adriana Michalcová, riaditeľka ZŠ Tuchyňa.
Čo je Lidl Dvorcheck?
Lidl Dvorcheck je moderné multifunkčné ihrisko v rozmere 27 x 13 metrov. Povrch ihriska z tzv. liatej gumy je obľúbeným riešením pre dopadové plochy pod detské ihriská, ale aj pre športoviská a iné voľnočasové aktivity. Je známy svojou bezpečnosťou, tlmením nárazov, odolnosťou a nenáročnou údržbou. Súčasťou ihriska sú futbalové bránky, basketbalové koše, sieť na volejbal/nohejbal a na tenis a poskytuje tak atraktívny a bezpečný priestor pre mnohé športové aktivity.
Zahrať si fucik so spolužiakmi, zahádzať si na kôš s kamošmi, prevetrať volejbalovú loptu či tenisovú loptičku alebo sa len tak stretnúť? Jasné, vidíme sa na Dvorchecku!
