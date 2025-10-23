V Piešťanoch a v Bratislave bude cez víkend veselo s najobľúbenejšou bábkovou dvojicou

V októbri a v novembri cestuje naša najznámejšia škôlkarka Hanička a jej fialový kocúrik Murko po Slovensku so svojou Naozaj detskou pesničkovou show. Tento víkend ich môžete naživo stretnúť v Piešťanoch a v Bratislave. Môže sa ale malá škôlkarka vybrať na cesty sama, len s kocúrom?
“Samú by sme ju, samozrejme, nepustili, predsa len je ešte veľmi malá”, informuje s úsmevom scenáristka a režisérka Lucia Zimanyiová. “Sprevádza ich veselá družina, v ktorej nechýba ich veľká kamarátka Kajka, tri zvieratká v životnej veľkosti - Capko, Opička a Červík, bábka Žabka a tiež ujo zvukár”, dopĺňa. “Naše predstavenie má podtitul 'Naozaj detská pesničková show', a keďže deti majú veľmi radi zvieratká, doplnili sme k Murkovi ďalších štyroch zvieracích kamošov.”
“Do jesenného programu sme vrátili aj pesničku Číselká, v ktorej sa spoločne učíme počítať”, informuje autor piesní Martin Zimanyi. “Jedná sa o úplne prvú pesničku z našej tvorby. Zverejnili sme ju na YouTube presne pred 8 rokmi. Vo videoklipe učí Haničku počítať naša kamarátka Danica Jurčová, ktorá bola prvou známou osobnosťou, s ktorou sme spolupracovali”, dodáva.
Ak si chcete s deťmi užiť skutočný živý koncert, ktorému ale nechýba divadelná zložka, určite sa vyberte v sobotu do piešťanského Domu umenia alebo v nedeľu do Domu kultúry v Bratislave - Dúbravke. Hanička a Kajka si oblečú svoje obľúbené bodkované šaty a zoberú so sebou aj svojich zvieracích kamarátov, ktorým kraľuje najobľúbenejší kocúrik Murko. Budete mať možnosť spolu s nimi spievať, tancovať, napodobňovať rôzne zvieratká, autá a na konci si deti odnesú aj darčeky - obľúbené Murkove lízatko a nálepku so všetkými účinkujúcimi. A po jesenných prázdninách bude koncertné turné pokračovať v ďalších piatich mestách!
-reklamná správa-