5 dôvodov, prečo má jesenná dovolenka v Egypte najväčšie čaro

Na jeseň si užijete výlety k pyramídam, ktoré sú v lete pre horúčavy takmer nemožné PR článok Zobraziť galériu (6)
Na jeseň si užijete výlety k pyramídam, ktoré sú v lete pre horúčavy takmer nemožné (Zdroj: Shutterstock.com)
Horúci piesok, tyrkysové more vyhriate na 28 stupňov a svetoznáme pamiatky bez davov. Presne tak vyzerá Egypt v októbri a novembri. Oplatí sa sem merať cestu ešte na jeden rýchly únik pred zimou? Tipy od CK Kartago Tours vám ukážu, prečo je jeseň v krajine faraónov výborný ťah.

Ak by ste sa opýtali turistických sprievodcov, ktoré obdobie v Egypte majú najradšej, odpoveď by bola jasná: jeseň. Práve október a november sú ako stvorené na objavovanie skutočného Egypta. Takého, aký turisti v hlavnej sezóne často vôbec nevidia.

Prečo je tomu tak? Prečítajte si 5 dôvodov, ktoré vám priblížia najväčšie výhody jesennej dovolenky v Egypte.

Objavte poklady starovekého Egypta bez horúčav

Jeseň v Egypte prináša ideálne počasie na spoznávanie pamiatok, ktoré je v lete kvôli horúčavám prakticky nemožné navštíviť. V itinerároch dominujú dve najvýznamnejšie  miesta: starodávny Luxor a živá, rušná Káhira.

V Luxore je pamiatkou číslo jedna najväčší chrámový komplex Egypta, Karnak, starý viac než 4000 rokov. Jeho najväčšou pýchou je obrovská stĺpová sieň so 134 stĺpmi vysokými takmer 20 metrov. Neďaleko sa nachádza aj očistné Posvätné jazero a Alej sfíng, ktorá vedie k Luxorskému chrámu, zapísanému na zozname UNESCO. Vyvrcholením dňa býva návšteva chrámu kráľovnej Hatšepsut a legendárneho Údolia kráľov s viac než 60 hrobkami.

Rovnako výnimočná je aj návšteva Káhiry a Gízy, kde je na jeseň oveľa lepšia viditeľnosť z vyhliadky pri Veľkej pyramíde. V meste tisícich minaretov si pozriete Egyptské múzeum so zlatou maskou Tutanchamóna a vydáte sa k blízkym pyramídam v Gíze. Tu si môžete pozrieť nielen najimpozantnejšiu pyramídu faraóna Chufua, ale aj monumentálnu Sfingu –  najväčšiu sochu vytesanú z jedného kameňa na svete.

Pýchou chrámového komplexu v Karnaku sú 20 metrov vysoké obelisky
Zobraziť galériu (6)
Pýchou chrámového komplexu v Karnaku sú 20 metrov vysoké obelisky  (Zdroj: Shutterstock.com)

Plavte sa na najkrajšie panenské pláže

Výletné plavby po mori patria k najpríjemnejším jesenným zážitkom v Egypte.  Jedným z najobľúbenejších cieľov z Hurghady sú dva nádherné piesočnaté ostrovy Giftun, raj potápačov a milovníkov šnorchlovania. Pozorovať tu môžete stovky druhov farebných rýb, delfíny a niekedy aj korytnačky. Najkrajšou plážou je tu panenská Orange Bay. ktorá tyrkysovou vodou a drevenými mólami pripomína Maldivy.

Ak hľadáte niečo výnimočné, skúste plavbu loďou Nefertari. Ide o štýlovú loď ozdobenú motívmi faraónov, ktorá vyráža na more z Hurghady aj Makadi Bay.  V dolnom presklenom poschodí môžete pozorovať podmorský svet a na hornej palube si vychutnáte obed s výhľadom na Červené more. Súčasťou plavby býva aj prestávka na šnorchlovanie pri koraloch a celý zážitok je korunovaný večerným západom slnka.

Pláž Orange Bay na ostrove Giftun ponúka idylku ako na Maldivách
Zobraziť galériu (6)
Pláž Orange Bay na ostrove Giftun ponúka idylku ako na Maldivách  (Zdroj: Shutterstock.com)

Objavte jedinečný podmorský svet

O Egypte je známe, že pod hladinou Červeného mora sa ukrýva jeden z najpestrejších ekosystémov planéty. Voda je tu tak priezračná, že aj v hĺbke desiatich metrov vidno každý detail koralov. Je to najmä vďaka tomu, že do mora neústia žiadne veľké rieky, ktoré by ho zaniesli pieskom či bahnom. Odhaduje sa, že tu žijete vyše 200 druhov koralov a približne 1 200 druhov rýb, z ktorých mnohé nenájdete nikde inde na svete.

Ak dovolenkujete v Hurghade, stačí vám maska, šnorchel a farebný podmorský svet môžete obdivovať hneď pri brehu. Medzi koralovými útesmi sa mihajú modré, žlté aj pruhované rybky, sem-tam zbadáte murénu alebo pestro sfarbených klaunov, pripomínajúcich Nema. Výborné podmienky na šrnochlovanie ponúkajú najmä zálivy Makadi Bay a Snarm El Naga. Oba potešia nádhernými koralmi hneď pri pláži a nádherne čistou vodou.

Top lokality na šnorchlovanie sú zátoky Makadi Bay a Sharm El Naga
Zobraziť galériu (6)
Top lokality na šnorchlovanie sú zátoky Makadi Bay a Sharm El Naga  (Zdroj: Shutterstock.com)

Vychutnajte si uvoľnenejšiu atmosféru

Jeseň v Egypte má zvláštne čaro, ktoré oceníte hlavne vtedy, ak ste už zažili ruch hlavnej sezóny. Po letných prázdninách je tu totiž citeľnejšie menej turistov. Hotely nie sú preplnené, takže máte viac priestoru pri bazéne a aj rady pri bufetoch s jedlom sú kratšie. V Hurghade tento čas využite napríklad na návštevu starého centra El Dahar, kde sa nachádzajú najstaršia mešita v meste, trhovisko aj kamenné obchodíky.

Pokojnejšia atmosféra v októbri a novembri sa odráža aj na návštevnosti najznámejších atrakcií. To znamená, že napríklad v Grand Aquariu v Hurghade si bez tlačeníc vychutnáte prechádzku medzi obrovskými vodnými nádržami. Vnútri uvidíte až 1 200 morských živočíchov, vrátane rýb, rají a korytnačiek. Dominantou najväčšieho akvária v Egypte je sklenený tunel so žralokmi, v ktorom tieto neohrozené stvorenia plávajú len pár centimetrov nad vami.

Mešita El Mina v Hughade pojme až 10 000 veriacich
Zobraziť galériu (6)
Mešita El Mina v Hughade pojme až 10 000 veriacich  (Zdroj: Shutterstock.com)

Užite si kráľovské pohodlie all inclusive hotelov  

Výhodou populárnej Hurghady je, že si tu aj v rámci jesennej last minute dovolenky ľahko vyberiete ubytovanie podľa svojho vkusu. Letovisko je rozsiahle a ponuka hotelov naozaj bohatá, od pokojnejších rezortov pri pláži až po veľké rodinné komplexy s aquaparkom. Ak sa neviete v ponuke zorientovať, pozrite si tri overené tipy na hotely:

  • Xanadu Makadi Bay: Radí sa medzi najluxusnejšie rezorty v oblasti Hurghady. Jeho súčasťou sú viaceré bazény, športoviská, divadlo a množstvo reštaurácií. Hostia ho opisujú ako „mesto v meste“, takže aj dlhší pobyt si tu užijete bez pocitu jednotvárnosti.
  • Palm Royale Soma Bay: Štýlový hotelový rezort v zátoke Soma Bay sa rozprestiera sa priamo pri jednej z najkrajších pláží Červeného mora, dlhej viac než kilometer. Ubytovať sa môžete v 3 hlavných budovách, vilkách a bungalovoch. Hostia si tu pochvaľujú kvalitné služby, výbornú kuchyňu a pokojnú atmosféru.
  • Sentido Naga Bay: Novinka v ponuke CK Kartago Tours zaujme viacerými prednosťami. Bližšie ich približuje Alica Šipošová, hovorkyňa cestovnej kancelárie:

"Tento nový päťhviezdičkový hotel leží priamo pri pobreží, ktoré je známe krištáľovo čistou vodou a koralovými útesmi – jednými z najkrajších v celom Egypte. Vstup do mora je pozvoľný, takže aj ak so šnorchlovaním len začínate, podmorský svet tu objavíte bez stresu a ďaleko od davov. Po dni strávenom pri útesoch si môžete oddýchnuť pri bazéne, vyskúšať animačný program alebo športové aktivity. Večer sa o dokonalé uvoľnenie postará unikátne wellness centrum s masážami a kúpeľnými procedúrami. Ak túžite po dovolenke, kde sa luxus spája s objavovaním podmorského sveta, lokalita Sharm El Naga a hotel Sentido Naga Bay vás nesklamú.”

Takúto pohodu s výhľadom ponúka 5* hotel Sentido Naga Bay
Zobraziť galériu (6)
Takúto pohodu s výhľadom ponúka 5* hotel Sentido Naga Bay  (Zdroj: Kartago.sk)

Dobite si na jeseň baterky v Egypte

Ak sa túžite pred zimou ešte raz ohriať pri mori, dajte šancu Egyptu. Práve teraz tu môžete zažiť fantastické šnorchlovanie, pozrieť si v pokoji najväčší chrámový komplex na svete aj jediný zachovaný div starovekého sveta, pyramídy. To všetko sa dá pritom stihnúť počas jednej dovolenky, stačia vám 4 hodiny letu z Bratislavy.

Vyberte si svoj pobyt v sekcii Hurghada dovolenka a využite aktuálne last minute zľavy od CK Kartago Tours. Jeseň v Egypte je pozvánkou do sveta tepla, farieb a histórie, ktorý máte zo Slovenska na dosah ruky.

