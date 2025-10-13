Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u pridávajú vianočný koncert v Trenčíne

Vianočné koncerty Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u zatiaľ patria k najžiadanejším hudobným zážitkom roka. Pre obrovský záujem fanúšikov kapela pridáva ďalší koncert – 2. decembra v KKC Hviezda v Trenčíne.
Z pôvodne ohlásených zastávok sú viaceré už tesne pred vypredaním – Bratislava, Banská Bystrica a Košice hlásia 80 %vypredanosti, Žilina a Praha po 50 %.
Projekt, v ktorom sa spája energický Billy Barman so spevom dievčat zo SĽUK-u, sa opäť vracia s jedinečnou kombináciou sviatočnej atmosféry, silných melódií a neopakovateľnej energie naživo.
🎫 Vstupenky na Predpredaj.sk.
Informácie pre fanúšikov
📸 Fotky z Bratislavy - Starej Tržnice od Tomáša Čertíka - LINK
🎞️ Video - (Jej) Sloboda, Mladým Chýby Vojna, Keď Panenka Mária
