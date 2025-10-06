ŠKWOR ohlasuje historicky prvé CZ/SK Tour s názvom BLÍŽ K VÁM!

Kapela ŠKWOR na začiatku budúceho roka vyráža na svoje historicky prvé československé turné s názvom BLÍŽ K VÁM Tour 2026!
Koncerty sú situované do menších priestorov so zámerom dostať sa bližšie k fanúšikom, ale v Košiciach a Zvolene to budú aj doteraz najväčšie haly, v akých na Slovensku vystupovali. Pre tento koncept sa kapela rozhodla po uplynulom slovenskom turné, kde si okrem iného pripomenula práve skvelú atmosféru menších klubových priestorov. Tentoraz zavíta nielen na známe adresy z minulých rokov, ale aj na nové miesta, kde ich budú môcť fanúšikovia zažiť vôbec po prvýkrát!
Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame zakúpiť vstupenky čo najskôr.
ŠKWOR - BLÍŽ K VÁM TOUR 2026
19.2.2026 KOŠICE MULTIHALA Slavomíra Šipoša
20.2.2026 ŽILINA EVENTHOUSE
21.2.2026 TRENČÍN PIANO Club
26.2.2026 ZVOLEN RATES Aréna
27.2.2026 NITRA PKO
28.2.2026 BRATISLAVA MMC
Vstupenky na Predpredaj.sk
