Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Svetová premiéra: Niceboy a mBank predstavujú Niceboy ONE Ultra. Smart Ring, ktorý stráži zdravie a zároveň dokáže platiť

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
© Zoznam/ © Zoznam/

BRATISLAVA – Na slovenský trh prichádza svetový unikát. Niceboy ONE Ultra – prvý Smart Ring na svete, ktorý prepája bezkontaktné platenie a sledovanie športových a zdravotných údajov. Novinku predstavuje Niceboy v spolupráci s mBank. Unikátny prsteň ponúka elegantné riešenie pre každého, kto chce mať svoje financie aj zdravie pod kontrolou na jednom mieste, na dosah ruky.

Niceboy ONE Ultra nadväzuje na minuloročný úspech platobných prsteňov, ktoré sa okamžite zaradili medzi najobľúbenejšie platobné nositeľné zariadenia a len klienti mBank s nimi už uskutočnili viac ako milión transakcií. Od uvedenia na trh v júni 2024 tento inovatívny spôsob platenia slovenskí klienti využili vo viac ako 90 krajinách sveta.

„Záujem o technológie, ktoré majú potenciál meniť naše životy a zdravie k lepšiemu, dlhodobo rastie. Chceme vytvárať riešenia, ktoré zjednodušujú každodenný život a zároveň dobre vyzerajú. Niceboy ONE Ultra je v tomto smere revolúciou, ktorá posúva hranice smart gadgetov. Prsteň sme navrhli ako každodenného pomocníka pre ľudí, ktorí chcú žiť uvedomelejšie, zdravšie a pohodlnejšie vo všetkých sférach života. Sme hrdí, že ako prví na svete sme vytvorili Smart Ring, ktorý dokáže aj platiť,“ dodáva Michal Čarný, CEO spoločnosti Niceboy.

„Len za rok a štvrť na trhu Slováci a Česi zaplatili prsteňom cez milión platieb a to je pre mňa dôkaz, že naši klienti naozaj majú záujem o inovácie v platobných metódach. Teší ma ich dôvera, ktorá nás motivovala posunúť sa ešte ďalej a priniesť im novinku, ktorá im uľahčí každodenný život,“ komentuje dáta Roman Fink, generálny riaditeľ mBank pre Slovensko.

Prsteň sleduje osem zdravotných ukazovateľov – srdečný tep, okysličenie krvi, krvný tlak, spánok, telesnú teplotu, kroky, kalórie a stres. Podporuje viac ako 150 typov športových aktivít.

Svetová premiéra: Niceboy a
Zobraziť galériu (4)


„Pri vývoji Niceboy ONE Ultra sme nachodili nespočetné množstvo krokov, testovali sme ho vo fitku aj v bazéne, porovnávali ho s konkurenciou, aby vznikol ten najlepší produkt so skvelým pomerom ceny a výkonu,“ hovorí Jiří Svoboda, produktový riaditeľ Niceboy.

Prsteň je navyše vyrobený z vysoko odolnej keramiky, ktorá zvláda vodu aj nárazy, ale zároveň si vďaka dostupnej brúsenej čiernej farbe zachováva elegantný dizajn.

Svetová premiéra: Niceboy a
Zobraziť galériu (4)

 
 „Na jedno nabitie vydrží až sedem dní, pričom platobná funkcia zostáva naďalej aktívna aj po vybití. Nabíjanie prebieha cez špeciálny nabíjací box, ktorý je súčasťou balenia,“ dodáva Svoboda.

Na úplne sprevádzkovanie prsteňa postačí používateľom stiahnutie aplikácií Niceboy ONE a Niceboy Pay, ktoré zabezpečujú sledovanie zdravotných dát a prepojenie s platobnou kartou. Na pohodlné bezkontaktné platenie je v prsteni zabudovaný NFC čip, vďaka ktorému stačí prsteň priložiť k terminálu a vykonať platbu. Štandardom je zabezpečenie ako pri bežnej platobnej karte, teda nutnosť zadania PIN kódu pri transakciách nad 50 €.  

Obľuba platenia nositeľnou elektronikou vrátane platobných prsteňov na Slovensku neustále rastie. Z dát Mastercard vyplýva, že už viac ako každú tretiu transakciu v kamenných prevádzkach zákazníci uskutočňujú práve mobilom, hodinkami, prsteňom alebo náramkom. Za posledné 3 roky ide o nárast o 63 percent.

Svetová premiéra: Niceboy a
Zobraziť galériu (4)

„Ľudia chcú platiť rýchlo, pohodlne a tým, čo majú práve po ruke. Zároveň vyžadujú maximálnu bezpečnosť. Túto dôveru sme schopní naplniť pomocou moderných platobných technológií, kedy je vďaka tokenizácii každá platba prsteňom chránená, takže číslo karty sa nikam neukladá ani neodovzdáva. Digitálne platobné metódy sa stále prispôsobujú potrebám dnešných zákazníkov a umožňujú im pohodlne platiť kedykoľvek a kdekoľvek – či už pri športovaní, na dovolenke alebo v práci. Nositeľná elektronika je teda perfektnou ukážkou toho, že platenie sa dá zjednodušiť bez toho, aby sme ustupovali z bezpečnostných nárokov,“ dopĺňa Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

„V spolupráci s našimi partnermi dlhodobo hľadáme nové cesty na jednoduchšie platenie kedykoľvek a kdekoľvek. Niceboy ONE Ultra vnímame ako ďalší krok v napĺňaní tejto vízie. Veríme totiž, že technológie majú slúžiť ľuďom a zároveň zjednodušovať každodenný život. Preto prinášame obľúbené funkcie v jednom zariadení, ktoré majú naši klienti neustále doslova „po ruke“ – či už chcú mať prehľad o svojom zdraví, alebo pohodlne zaplatiť, hovorí Martin Podolák, zástupca generálneho riaditeľa mBank zodpovedný za produktový manažment a inovácie.

Bežná maloobchodná cena Niceboy ONE Ultra je 159 EUR a prsteň je k dispozícii exkluzívne na webe www.niceboy.eu.

Platobná funkcia prsteňa Niceboy ONE Ultra je dostupná exkluzívne pre klientov mBank do 31. decembra 2025. Možnosť získať ho za symbolickú cenu 10 centov budú mať najaktívnejší klienti mBank a výhercovia súťaže, ktorú mBank spúšťa 29. septembra. Viac informácií nájdete  tu.

O spoločnosti Niceboy

Niceboy svoje prvé produkty na český trh uviedol v roku 2016. Následne sa v priebehu rokov značka stala jedným z najvýraznejších výrobcov elektroniky na českom trhu. V súčasnosti pôsobí v 15 európskych krajinách. Svoju obľubu získala najmä vďaka reproduktorom a slúchadlám. Popri audiovizuálnych zariadeniach ponúka aj domáce elektrospotrebiče a produkty zamerané na starostlivosť o telo. V roku 2024 svoje portfólio spoločnosť rozšírila o sekciu Niceboy Pay, v rámci ktorej ponúka platobné prstene, náramky a hodinky. Značka si získala priazeň nielen vďaka vynikajúcemu pomeru ceny a úžitkovej hodnoty, ale aj vďaka atraktívnemu dizajnu produktov.

O mBank

mBank je dynamická digitálna banka pôsobiaca na slovenskom a českom trhu od roku 2007. Na slovenský trh prišla ako prvá nízkonákladová banka novej generácie. Počas pätnástich rokov sa pre ňu rozhodlo viac ako 326 tisíc klientov. Vďaka praktickej mobilnej aplikácii môžu mať zákazníci mBank svoju banku kedykoľvek po ruke a jednoducho tak vyriešiť všetko čo potrebujú. Materská poľská spoločnosť mBank spadá pod nemeckú skupinu Commerzbank.

O spoločnosti Mastercard

Mastercard podporuje výkon ekonomík a posilňuje postavenie ľudí vo viac ako 200 krajinách a teritóriách sveta. Spoločne so svojimi zákazníkmi buduje Mastercard udržateľnú ekonomiku, v ktorej dokáže prosperovať každý. Spoločnosť podporuje širokú škálu digitálnych platobných možností, ktoré zaisťujú zabezpečené, jednoduché a inteligentné transakcie dostupné každému. Vzájomné prepojenie technológií, inovácií, partnerstiev a sietí spoločnosti Mastercard vytvára jedinečný súbor produktov a služieb, ktoré ľuďom, firmám aj verejným úradom umožňujú napĺňať ich maximálny potenciál. 

Pre viac informácií kontaktujte:

Niceboy: Simona Hlistová, PR Specialist, mobil: +421 948 131 078, email: simona.hlistova@my.cz

mBank SK: Ivana Kolárik Havranová, Supreme Communication, s.r.o., tel.: +421 918 819 278, e-mail: mbank@supreme.sk

Mastercard: Tomáš Jelen, +420 702 210 685, tomas.jelen@bisonrose.cz

-reklamná správa-

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia Puciho na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Reakcia Puciho na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Správy
Reakcia Šimečku na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Reakcia Šimečku na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Správy
STVR predstavila nové moderátorské dvojice správ a športového spravodajstva
STVR predstavila nové moderátorské dvojice správ a športového spravodajstva
Správy

Domáce správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Najnovší PRIESKUM: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD a na treťom mieste by skončil Hlas-SD
Domáce
FOTO Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si myslel, že prešiel kus dreva: Pod autom mal zakliesnené telo muža
Domáce
Mesto Detva vybuduje na Štúrovej ulici klubovňu pre rómske deti a rodiny: Vieme, čo prinesie
Mesto Detva vybuduje na Štúrovej ulici klubovňu pre rómske deti a rodiny: Vieme, čo prinesie
Banská Bystrica

Zahraničné

Krvavé násilie vo väzniciach
Krvavé násilie vo väzniciach v Ekvádore: Hlásia desiatky mŕtvych a utečených väzňov
Zahraničné
Šokujúci krok Putina: Na
Šokujúci krok Putina: Na front posiela nakazených vojakov! TAKTO sú označení
Zahraničné
Napätie vo vzduchu: Maďarsko
Napätie vo vzduchu: Maďarsko bráni baltský vzdušný priestor pred ruskými stíhačkami
Zahraničné
FOTO Prezident Donald Trump (sprava)
Trump sa stretol s tureckým prezidentom Erdoganom: Diskutovali o obchodných dohodách a ruskej agresii
Zahraničné

Prominenti

William Shatner
Fanúšikovia Star Treku v STRACHU: Kapitán Kirk (94) skončil v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Čokoládová párty. Na snímke
Bekim prichádza s niečím, čo Slovensko ešte NEVIDELO: Stand-up s mamou!
Domáci prominenti
Krst albumu Richarda Müllera
Krst albumu Richarda Müllera: Ďurianová vyrážala DYCH a... Aha, ako vyrástol jeho najmladší syn!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Carmen Geiss (60) po
Carmen Geiss (60) po vážnej OPERÁCII mozgu: V hlave má platničku a 5 skrutiek!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Učiteľka nevedela roky odolať
Učiteľka nevedela roky odolať svojmu žiakovi: Neskončilo to len pri nevhodných správach... Všetko odhalila spolužiačka
Zaujímavosti
Takáto MALÁ zmena v
Takáto MALÁ zmena v životnom štýle môže znížiť riziko predčasného úmrtia až o 40 %
vysetrenie.sk
Umelá inteligencia jej priniesla
Žena vyhrala rozprávkovú výhru vďaka umelej inteligencii: Nenechala si však ani cent! Dôvod vás dojme
Zaujímavosti
Čerstvá mamička v polospánku
Čerstvá mamička v polospánku spravila bizarnú chybu: Uspávala nesprávneho drobca! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)

Šport

Bravó, fantázia! Viktória Chladoňová má ďalšiu medailu z MS, neuveriteľný záver pretekov
Bravó, fantázia! Viktória Chladoňová má ďalšiu medailu z MS, neuveriteľný záver pretekov
MS v cyklistike
FOTO Priateľka Landa Norrisa potešila fanúšikov: Krásna modelka sa pochválila sexi zábermi
FOTO Priateľka Landa Norrisa potešila fanúšikov: Krásna modelka sa pochválila sexi zábermi
Formula 1
Ferencváros TC – FC Viktoria Plzeň: Online prenos zo zápasu Európskej ligy
Ferencváros TC – FC Viktoria Plzeň: Online prenos zo zápasu Európskej ligy
Európska liga
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Beh

Auto-moto

Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky

Kariéra a motivácia

Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Rady a tipy
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov

Technológie

Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
Bezpečnosť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
Správy
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Armádne technológie
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vesmír

Bývanie

Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie

Pre kutilov

Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Partnerské vzťahy
5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúci krok Putina: Na
Zahraničné
Šokujúci krok Putina: Na front posiela nakazených vojakov! TAKTO sú označení
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD a na treťom mieste by skončil Hlas-SD
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Expertka varuje: Putinove kroky ZVYŠUJÚ napätie, riziko vypuknutia jadrovej vojny je na historickom maxime!
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si
Domáce
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si myslel, že prešiel kus dreva: Pod autom mal zakliesnené telo muža

Ďalšie zo Zoznamu