Svetová premiéra: Niceboy a mBank predstavujú Niceboy ONE Ultra. Smart Ring, ktorý stráži zdravie a zároveň dokáže platiť

BRATISLAVA – Na slovenský trh prichádza svetový unikát. Niceboy ONE Ultra – prvý Smart Ring na svete, ktorý prepája bezkontaktné platenie a sledovanie športových a zdravotných údajov. Novinku predstavuje Niceboy v spolupráci s mBank. Unikátny prsteň ponúka elegantné riešenie pre každého, kto chce mať svoje financie aj zdravie pod kontrolou na jednom mieste, na dosah ruky.
Niceboy ONE Ultra nadväzuje na minuloročný úspech platobných prsteňov, ktoré sa okamžite zaradili medzi najobľúbenejšie platobné nositeľné zariadenia a len klienti mBank s nimi už uskutočnili viac ako milión transakcií. Od uvedenia na trh v júni 2024 tento inovatívny spôsob platenia slovenskí klienti využili vo viac ako 90 krajinách sveta.
„Záujem o technológie, ktoré majú potenciál meniť naše životy a zdravie k lepšiemu, dlhodobo rastie. Chceme vytvárať riešenia, ktoré zjednodušujú každodenný život a zároveň dobre vyzerajú. Niceboy ONE Ultra je v tomto smere revolúciou, ktorá posúva hranice smart gadgetov. Prsteň sme navrhli ako každodenného pomocníka pre ľudí, ktorí chcú žiť uvedomelejšie, zdravšie a pohodlnejšie vo všetkých sférach života. Sme hrdí, že ako prví na svete sme vytvorili Smart Ring, ktorý dokáže aj platiť,“ dodáva Michal Čarný, CEO spoločnosti Niceboy.
„Len za rok a štvrť na trhu Slováci a Česi zaplatili prsteňom cez milión platieb a to je pre mňa dôkaz, že naši klienti naozaj majú záujem o inovácie v platobných metódach. Teší ma ich dôvera, ktorá nás motivovala posunúť sa ešte ďalej a priniesť im novinku, ktorá im uľahčí každodenný život,“ komentuje dáta Roman Fink, generálny riaditeľ mBank pre Slovensko.
Prsteň sleduje osem zdravotných ukazovateľov – srdečný tep, okysličenie krvi, krvný tlak, spánok, telesnú teplotu, kroky, kalórie a stres. Podporuje viac ako 150 typov športových aktivít.
„Pri vývoji Niceboy ONE Ultra sme nachodili nespočetné množstvo krokov, testovali sme ho vo fitku aj v bazéne, porovnávali ho s konkurenciou, aby vznikol ten najlepší produkt so skvelým pomerom ceny a výkonu,“ hovorí Jiří Svoboda, produktový riaditeľ Niceboy.
Prsteň je navyše vyrobený z vysoko odolnej keramiky, ktorá zvláda vodu aj nárazy, ale zároveň si vďaka dostupnej brúsenej čiernej farbe zachováva elegantný dizajn.
„Na jedno nabitie vydrží až sedem dní, pričom platobná funkcia zostáva naďalej aktívna aj po vybití. Nabíjanie prebieha cez špeciálny nabíjací box, ktorý je súčasťou balenia,“ dodáva Svoboda.
Na úplne sprevádzkovanie prsteňa postačí používateľom stiahnutie aplikácií Niceboy ONE a Niceboy Pay, ktoré zabezpečujú sledovanie zdravotných dát a prepojenie s platobnou kartou. Na pohodlné bezkontaktné platenie je v prsteni zabudovaný NFC čip, vďaka ktorému stačí prsteň priložiť k terminálu a vykonať platbu. Štandardom je zabezpečenie ako pri bežnej platobnej karte, teda nutnosť zadania PIN kódu pri transakciách nad 50 €.
Obľuba platenia nositeľnou elektronikou vrátane platobných prsteňov na Slovensku neustále rastie. Z dát Mastercard vyplýva, že už viac ako každú tretiu transakciu v kamenných prevádzkach zákazníci uskutočňujú práve mobilom, hodinkami, prsteňom alebo náramkom. Za posledné 3 roky ide o nárast o 63 percent.
„Ľudia chcú platiť rýchlo, pohodlne a tým, čo majú práve po ruke. Zároveň vyžadujú maximálnu bezpečnosť. Túto dôveru sme schopní naplniť pomocou moderných platobných technológií, kedy je vďaka tokenizácii každá platba prsteňom chránená, takže číslo karty sa nikam neukladá ani neodovzdáva. Digitálne platobné metódy sa stále prispôsobujú potrebám dnešných zákazníkov a umožňujú im pohodlne platiť kedykoľvek a kdekoľvek – či už pri športovaní, na dovolenke alebo v práci. Nositeľná elektronika je teda perfektnou ukážkou toho, že platenie sa dá zjednodušiť bez toho, aby sme ustupovali z bezpečnostných nárokov,“ dopĺňa Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
„V spolupráci s našimi partnermi dlhodobo hľadáme nové cesty na jednoduchšie platenie kedykoľvek a kdekoľvek. Niceboy ONE Ultra vnímame ako ďalší krok v napĺňaní tejto vízie. Veríme totiž, že technológie majú slúžiť ľuďom a zároveň zjednodušovať každodenný život. Preto prinášame obľúbené funkcie v jednom zariadení, ktoré majú naši klienti neustále doslova „po ruke“ – či už chcú mať prehľad o svojom zdraví, alebo pohodlne zaplatiť, hovorí Martin Podolák, zástupca generálneho riaditeľa mBank zodpovedný za produktový manažment a inovácie.
Bežná maloobchodná cena Niceboy ONE Ultra je 159 EUR a prsteň je k dispozícii exkluzívne na webe www.niceboy.eu.
Platobná funkcia prsteňa Niceboy ONE Ultra je dostupná exkluzívne pre klientov mBank do 31. decembra 2025. Možnosť získať ho za symbolickú cenu 10 centov budú mať najaktívnejší klienti mBank a výhercovia súťaže, ktorú mBank spúšťa 29. septembra. Viac informácií nájdete tu.
O spoločnosti Niceboy
Niceboy svoje prvé produkty na český trh uviedol v roku 2016. Následne sa v priebehu rokov značka stala jedným z najvýraznejších výrobcov elektroniky na českom trhu. V súčasnosti pôsobí v 15 európskych krajinách. Svoju obľubu získala najmä vďaka reproduktorom a slúchadlám. Popri audiovizuálnych zariadeniach ponúka aj domáce elektrospotrebiče a produkty zamerané na starostlivosť o telo. V roku 2024 svoje portfólio spoločnosť rozšírila o sekciu Niceboy Pay, v rámci ktorej ponúka platobné prstene, náramky a hodinky. Značka si získala priazeň nielen vďaka vynikajúcemu pomeru ceny a úžitkovej hodnoty, ale aj vďaka atraktívnemu dizajnu produktov.
O mBank
mBank je dynamická digitálna banka pôsobiaca na slovenskom a českom trhu od roku 2007. Na slovenský trh prišla ako prvá nízkonákladová banka novej generácie. Počas pätnástich rokov sa pre ňu rozhodlo viac ako 326 tisíc klientov. Vďaka praktickej mobilnej aplikácii môžu mať zákazníci mBank svoju banku kedykoľvek po ruke a jednoducho tak vyriešiť všetko čo potrebujú. Materská poľská spoločnosť mBank spadá pod nemeckú skupinu Commerzbank.
O spoločnosti Mastercard
Mastercard podporuje výkon ekonomík a posilňuje postavenie ľudí vo viac ako 200 krajinách a teritóriách sveta. Spoločne so svojimi zákazníkmi buduje Mastercard udržateľnú ekonomiku, v ktorej dokáže prosperovať každý. Spoločnosť podporuje širokú škálu digitálnych platobných možností, ktoré zaisťujú zabezpečené, jednoduché a inteligentné transakcie dostupné každému. Vzájomné prepojenie technológií, inovácií, partnerstiev a sietí spoločnosti Mastercard vytvára jedinečný súbor produktov a služieb, ktoré ľuďom, firmám aj verejným úradom umožňujú napĺňať ich maximálny potenciál.
