Z vojakov disponenti, z opatrovateliek skvelé obchodníčky: Tajomstvom je jedna schopnosť

Jeseň je obdobím reštartu. Firmy otvárajú nové projekty, manažéri dolaďujú stratégie a pripravujú sa na posledný kvartál roka – čas veľkých kampaní, plnenia cieľov a nastavovania rozpočtov na ďalší rok. To, či sa tieto plány podaria, nestojí len na excelovských tabuľkách. Rozhodujú ľudia – ich schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým prioritám, rolám a očakávaniam. Práve adaptabilita sa stáva jednou z najcennejších obchodných devíz aj najspoľahlivejšou zárukou kariérneho rastu.

Adaptabilita ako konkurenčná výhoda

LinkedIn označil adaptabilitu za najžiadanejšiu zručnosť roku 2023. Viac než polovica pracovníkov už pocítila vplyv umelej inteligencie na svoju prácu a firmy potvrdzujú, že hľadajú ľudí, ktorí dokážu reagovať na nové technológie a procesy okamžite.

Na Slovensku má téma ešte väčší rozmer. Podľa OECD až 54 % podnikov vníma výrazný rozdiel medzi tým, čo zamestnanci vedia a čo by potrebovali vedieť. Až 44 % firiem priznáva, že práve nízka úroveň digitálnych zručností brzdí ich inovačné projekty.

Adaptabilita tu preto nie je „mäkkou“ schopnosťou, ale strategickým faktorom rastu – rozhoduje o tom, ktoré firmy dokážu držať krok s trhom.

Najviac sa hovorí o adaptabilite v súvislosti s novými technológiami a AI. To je však len jedna z oblastí. Na to, aby ste držali krok s technológiami sú potrebné rovnaké schopnosti a zručnosti, ako pri iných oblastiach. Preto je adaptabilita kľúčová.

Prenos zručností: od armády do biznisu

Najlepšie sa adaptabilita ukazuje v praxi.  Jedným z príkladov je aj spoločnosť DeutschMann – trebišovská firma, ktorá sa špecializuje na medzinárodnú prepravu. Stavia na dlhodobých vzťahoch a rastie práve vďaka ľuďom, ktorí sa dokázali prispôsobiť novým výzvam. Od bývalých vojakov po absolventov či rodičov vracajúcich sa do práce – práve schopnosť adaptovať sa a prepracovaný systém vedú k úspechu.

Bývalí vojaci si do nového zamestnania nepriniesli len profesijnú minulosť, ale najmä vlastnosti, ktoré sú pre biznis kľúčové: sebadisciplínu, schopnosť pracovať pod tlakom, vytrvalosť a presnosť. Vďaka nim sa dokázali rýchlo etablovať v novom segmente a využili vojenský tréning ako konkurenčnú výhodu.

Radoslav Oláh – bývalý vojak, dnes skvelý disponent v DeutschManne
Zobraziť galériu (5)
Radoslav Oláh – bývalý vojak, dnes skvelý disponent v DeutschManne

Bývalý vojak Rado Oláh vysvetľuje: „V armáde sme boli zvyknutí byť k dispozícii 24/7, tak ako tu treba byť tiež na telefóne. Určite pomáha, že obchodníci vidia, že keď je nejaký problém, že to nenechám tak, a že aj keď po pracovnej dobe treba niečo vyriešiť, zdvihnem telefón a pomôžem. Môžu sa na mňa spoľahnúť. A keďže na každej zákazke spolupracujeme, spoľahlivosť a vzájomná dôvera sú kľúčové. Zároveň, v armáde sme naučení na poriadok a plnenie príkazov. To z môjho hľadiska pomáha hlavne na začiatku – to že nehľadám, prečo niečo neurobiť a prečo odporovať, ale proste idem a verím svojmu šéfovi." 

Podobne aj absolventi alebo tí, ktorí sa vracajú domov po rokoch v zahraničí – aj keď prichádzajú do meniacich sa podmienok, práve ich flexibilita rozhoduje o tom, či sa v novom prostredí uplatnia. Zamestnávateľ, ktorý takýmto ľuďom dá šancu, získava nielen lojalitu, ale aj vysoký výkon.

Renáta „Alica“ Sotáková spomína: „V zahraničí som mala okolo seba naozaj dobrých ľudí, ale rodina je rodina a diaľka vzťahy úplne neutužuje. Vrátila som sa. Vedela som, že som jazykovo zdatná a mám cenné skúsenosti. Verila som, že ak som sa vedela uplatniť vonku, dokážem to aj doma.“

Erika Fazekašová – jedna z TOP obchodníčok v DeutschManne
Zobraziť galériu (5)
Erika Fazekašová – jedna z TOP obchodníčok v DeutschManne

Erika Fazekašová bola po návrate z Talianska v inej situácii, blízki ju upozorňovali na to, že bola preč príliš dlho. Stabilnú prácu s využitím jazyka našla v DeutschManne: „Od začiatku som cítila, že som obklopená ľuďmi, ktorí veria v môj potenciál. Krok za krokom som rástla – a dnes zastávam vyššiu pracovnú pozíciu, než som kedykoľvek predtým dosiahla.“

Adaptabilita v globálnom meradle

Kým na Slovensku je v centre pozornosti najmä digitalizácia, v USA a západnej Európe sa adaptabilita spája aj s fenoménom „career switching“ – čoraz viac ľudí počas života mení nielen zamestnávateľa, ale aj celé profesie. Podľa dát McKinsey až 65 % Američanov, ktorí zmenili prácu v roku 2022, vstúpilo do úplne iného odvetvia. To kladie dôraz práve na prenositeľné zručnosti – a adaptabilita je tou najdôležitejšou.

Na druhej strane, adaptabilita neznamená iba schopnosť meniť zamestnania. V prostredí, kde sa kultúra firmy opiera o dlhodobé vzťahy a stabilitu, je to práve táto schopnosť, ktorá umožňuje zostať vo firme roky a pritom rásť do nových rolí. V DeutschManne je bežné, že ľudia začínali na juniorských pozíciách a dnes vedú teamy alebo celé oddelenia. Práve preto, že vedeli prijať nové výzvy, prispôsobiť sa iným podmienkam a neustále sa učiť.

Jaroslav Hrabovský – obchodný riaditeľ v DeutschManne
Zobraziť galériu (5)
Jaroslav Hrabovský – obchodný riaditeľ v DeutschManne

Jardo Hrabovský sa od maturanta bez praxe vypracoval až na obchodného riaditeľa. V DeutschManne  je už 20 rokov: „Je to moja prvá a jediná práca. Našiel som tu svoje uplatnenie, výzvy, priateľov a veľmi ma to baví. Chcem sa stále zlepšovať a pomáhať ľuďom okolo mňa, aby sa aj im lepšie darilo.“

Daniela sa vrátila zo zahraničia, kde pracovala ako čašníčka a opatrovateľka. Prišla bez skúsenosti v špedícii. Ako sama hovorí: „Začiatky neboli ľahké, ale treba vydržať. Netreba stresovať, ale veci riešiť.“ Postupne sa cez jednotlivé pozície prepracovala až na šéfku oddelenia obchodníkov.

HR perspektíva: adaptabilita ako súčasť employer brandingu

Pre HR manažérov je adaptabilita kľúčová aj z pohľadu budovania značky zamestnávateľa. Firmy, ktoré dokážu flexibilne pracovať s ľudským potenciálom – od absolventov po ľudí po kariérnej pauze – vysielajú signál, že rast a učenie sú u nich súčasťou kultúry. To priťahuje talenty, ktoré nehľadajú len stabilitu, ale aj priestor na rozvoj.

CEO Miriam Poništová objasňuje: „U nás každý začína rovnako. Máme vlastnú vzdelávaciu akadémiu, kde sa nováčik učí nielen všetko potrebné pre svoju pozíciu, ale aj to, kým sme, aké máme hodnoty, na čom si zakladáme a ako spolupracujeme. Každý zamestnanec absolvuje aj trojdňový komunikačný tréning a po ruke má vždy svojho mentora, s ktorým trénuje praktické zručnosti. Na pravidelných poradách riešia jednotlivé oddelenia aktuálne výzvy a všetci sme nastavení na to, že si vzájomne pomáhame. Preto sa nikto nebojí poprosiť o radu kolegu a naopak, ráta s tým, že aj za ním môže niekto prísť a požiadať o pomoc. Náš systém vzdelávania je nastavený na celoživotný rozvoj zamestnanca v našej Akadémii a jeho pokrok sa sleduje na Progess Boarde. Transparentnosť kariérneho postupu je zabezpečená tým, že každý presne vie, čo musí splniť na to, aby bol povýšený.“

Čo zamestnávatelia hľadajú

Skutočný leader dnes nehľadá dokonalého kandidáta, ale človeka, ktorý má drive učiť sa nové veci a dokáže sa zmeniť spolu s prostredím,“ hovorí expert LinkedIn Aneesh Raman.

Pre firmy to znamená, že investícia do adaptability zamestnancov je investíciou do budúcej konkurencieschopnosti. V praxi to prináša tri jasné efekty:

  1. Rýchlejšie zavádzanie inovácií – adaptabilní ľudia prijímajú nové technológie skôr.
  2. Stabilnejšie teamy – zamestnanci, ktorí zvládnu zmenu, zostávajú lojálni a motivovaní.
  3. Vyššia výkonnosť – schopnosť rýchlo reagovať sa premieta do spokojnosti klientov aj výsledkov.

Okamžitá a priama spätná väzba je v DeutschManne kľúčová. Chyby sú prirodzenou súčasťou učenia.
Zobraziť galériu (5)
Okamžitá a priama spätná väzba je v DeutschManne kľúčová. Chyby sú prirodzenou súčasťou učenia.

Adaptabilita – zručnosť budúcnosti

Zmeny budú prichádzať čoraz rýchlejšie: umelá inteligencia, zelená transformácia, nové obchodné modely. Pripravení budú tí, ktorí ich dokážu obrátiť vo svoj prospech.

Pre jednotlivcov je adaptabilita cestou k väčšej istote a novým príležitostiam. Pre firmy je to faktor, ktorý rozhodne o raste alebo stagnácii. A pre spoločnosť je to podmienka, aby nestratila krok so svetom.

„Úspech, ktorý je dlhodobý, sa nedá postaviť na náhode – vyžaduje si zručnosť adaptovať sa,“ hovorí Miriam Poništová, zakladateľka a riaditeľka DeutschMannu. Adaptabilita preto nie je len schopnosť prežiť zmenu, ale najistejšia investícia do budúcnosti – ľudskej aj obchodnej. „Hľadáme v ľuďoch hlavne potenciál. Nemusia mať skúsenosti, ale reálny záujem pracovať, vzdelávať sa, tvoriť hodnoty a mať charakter. Musíme si rozumieť, aby mal človek prínos pre nás rovnako ako firma pre jeho život. Máme Akadémiu a systém, ktorý im nedovolí zastať. Vďaka tomu ľudia u nás rastú a postupne zvládajú nové výzvy a DeutschMann je stabilným partnerom na špedičnom trhu už viac ako štvrťstoročie,“ dodáva Miriam Poništová.

