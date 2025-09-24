Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR pridáva jediný koncert - iba v Bratislave!

Po vstupenkách na HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR sa na viacerých miestach, vrátane hlavného mesta iba zaprášilo! Aj preto bola hneď po prvých hodinách predaja vo vzduchu otázka – bude sa pridávať? Dnes už je všetko jasné – bude, ale iba na jednom jedinom mieste – v Bratislave a predpredaj štartuje už v stredu 24.septembra o 12:00hod!

Mesiac nabitý koncertami jednej z najobľúbenejších skupín u nás doma začína 12.novembra. Koncerty sľubujú nielen osvedčené hity v akustickej podobe, ale aj kopec dobrej zábavy.

HABERA & TEAM absolvovali unplugged turné u našich susedov pred vyše desiatkou rokov a na Slovensko prišiel ten správny čas po prvýkrát práve teraz. Správne načasovanie je badateľné aj na samotnom predaji: V mestách ako Trnava, Martin, Žilina, Prešov, či Banská Bystrica je už buď vypredané, alebo sú k dispozícii poslednú „kusovky“ vstupeniek. Obdobná situácia bola aj so vstupenkami v Bratislave, ktoré sa veľmi rýchlo rozchytali a začali prichádzať otázky, či sa budú nejaké koncerty pridávať…

HABERA & TEAM UNPLUGGED
Paľo Habera: „Budeme hrať okolo 2hodín a ak sa pozriete bližšie na program tour, tak nás čaká divoký mesiac plný presunov, koncertov a nocí na cestách…Už z praktického hľadiska nie je možné pridať bohužiaľ ďalšie koncerty, ale jedno okienko sme predsa len našli…Tak dúfam, že aj to málo poteší…“.

A tak v pondelok 8.decembra bude pridaný koncert v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton so všetkým, čo ponúkal aj prvý už vypredaný večer 9.decembra, teda aj vrátane možnosti zakúpenia špeciálnej VIP vstupenky v prvom rade, ktorá okrem občerstvenia obsahuje aj stretnutie s kapelou po koncerte a rôzne pamätné darčeky od skupiny.

Koniec roka 2025 bude patriť turné HABERA & TEAM UNPLUGGED, ktoré zavíta na štrnásť slovenských miest,  kde odohrajú až 15 koncertov!  A čo na to Paľo Habera? „Náš TEAM sa už nevie dočkať!“

HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR 2025

12.11.2025  DOM KULTÚRY TRNAVA

13.11.2025  KINO STROJÁR MARTIN

17.11.2025  DOM UMENIA PIEŠŤANY

18.11.2025  DOM ODBOROV ŽILINA

19.11.2025  AULA SZU BANSKÁ BYSTRICA

20.11.2025  KINO SCALA PREŠOV

26.11.2025  SPOLOČENSKÝ PAVILÓN KOŠICE

28.11.2025  DAMIAN JASNÁ

3.12. 2025 PIANO CLUB TRENČÍN

4.12.2025 TENIS CENTRUM TATRANSKÁ LOMNICA

5.12.2025  DOM KULTÚRY TOPOLČANY

8.12.2025  DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA pridaný koncert!

9.12.2025  DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA

10.12.2025 PKO NITRA

11.12.2025 DOM KULTÚRY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vstupenky na Predpredaj.sk.

