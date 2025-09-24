HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR pridáva jediný koncert - iba v Bratislave!

Po vstupenkách na HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR sa na viacerých miestach, vrátane hlavného mesta iba zaprášilo! Aj preto bola hneď po prvých hodinách predaja vo vzduchu otázka – bude sa pridávať? Dnes už je všetko jasné – bude, ale iba na jednom jedinom mieste – v Bratislave a predpredaj štartuje už v stredu 24.septembra o 12:00hod!
Mesiac nabitý koncertami jednej z najobľúbenejších skupín u nás doma začína 12.novembra. Koncerty sľubujú nielen osvedčené hity v akustickej podobe, ale aj kopec dobrej zábavy.
HABERA & TEAM absolvovali unplugged turné u našich susedov pred vyše desiatkou rokov a na Slovensko prišiel ten správny čas po prvýkrát práve teraz. Správne načasovanie je badateľné aj na samotnom predaji: V mestách ako Trnava, Martin, Žilina, Prešov, či Banská Bystrica je už buď vypredané, alebo sú k dispozícii poslednú „kusovky“ vstupeniek. Obdobná situácia bola aj so vstupenkami v Bratislave, ktoré sa veľmi rýchlo rozchytali a začali prichádzať otázky, či sa budú nejaké koncerty pridávať…
Paľo Habera: „Budeme hrať okolo 2hodín a ak sa pozriete bližšie na program tour, tak nás čaká divoký mesiac plný presunov, koncertov a nocí na cestách…Už z praktického hľadiska nie je možné pridať bohužiaľ ďalšie koncerty, ale jedno okienko sme predsa len našli…Tak dúfam, že aj to málo poteší…“.
A tak v pondelok 8.decembra bude pridaný koncert v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton so všetkým, čo ponúkal aj prvý už vypredaný večer 9.decembra, teda aj vrátane možnosti zakúpenia špeciálnej VIP vstupenky v prvom rade, ktorá okrem občerstvenia obsahuje aj stretnutie s kapelou po koncerte a rôzne pamätné darčeky od skupiny.
Koniec roka 2025 bude patriť turné HABERA & TEAM UNPLUGGED, ktoré zavíta na štrnásť slovenských miest, kde odohrajú až 15 koncertov! A čo na to Paľo Habera? „Náš TEAM sa už nevie dočkať!“
HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR 2025
12.11.2025 DOM KULTÚRY TRNAVA
13.11.2025 KINO STROJÁR MARTIN
17.11.2025 DOM UMENIA PIEŠŤANY
18.11.2025 DOM ODBOROV ŽILINA
19.11.2025 AULA SZU BANSKÁ BYSTRICA
20.11.2025 KINO SCALA PREŠOV
26.11.2025 SPOLOČENSKÝ PAVILÓN KOŠICE
28.11.2025 DAMIAN JASNÁ
3.12. 2025 PIANO CLUB TRENČÍN
4.12.2025 TENIS CENTRUM TATRANSKÁ LOMNICA
5.12.2025 DOM KULTÚRY TOPOLČANY
8.12.2025 DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA pridaný koncert!
9.12.2025 DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA
10.12.2025 PKO NITRA
11.12.2025 DOM KULTÚRY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vstupenky na Predpredaj.sk.
