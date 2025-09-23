Klinika, kde si lekári nechávajú operovať oči u vlastných kolegov

Na Očnej klinike NeoVízia podstupujú operácie nielen pacienti, ale aj samotní zamestnanci – operačnou sálou prešlo už viac ako 70 z nich. Dôverujú pritom nielen operačným postupom, ale aj vysokým štandardom kliniky. Primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči dokonca operoval aj niekoľkých svojich lekárskych kolegov, čo dokazuje, že aj tí najskúsenejší odborníci v oftalmológii si volia NeoVíziu pre svoj zrak.
Vyber si kvalitnú kliniku
NeoVízia patrí medzi lídrov v očnej chirurgii – ako prvá na Slovensku zaviedla najrýchlejší femtosekundový laser, ponúka viacero typov operácií a odporučí ti riešenie presne podľa tvojich potrieb. Mnohí zamestnanci NeoVízie pritom sami podstúpili laserovú operáciu, čo je dôkazom ich dôvery vo vlastnú kvalitu. „Mnohí moji kolegovia absolvovali operáciu očí, sú nadšení z výsledku a užívajú si život bez okuliarov podobne, ako to je aj v mojom prípade. To, že som sa laserovou operáciou očí zbavil krátkozrakosti je pre mňa obrovská pomôcka. Vďaka operácií im viem aj z pohľadu pacienta presne opísať, čo budú počas zákroku cítiť a upokojiť ich, ak majú strach,“ vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.
NeoSMILE PRO – najmodernejšia laserová operácia očí
S novou metódou 3. generácie NeoSMILE PRO dokáže špičkový femtosekundový laser VISUMAX 800 odstrániť krátkozrakosť aj astigmatizmus za neuveriteľných 10 sekúnd. „Vďaka jeho šetrnosti je hojenie po zákroku rýchle a bezbolestné. Pacient už večer v deň zákroku môže normálne existovať, pracovať s počítačom a sledovať televíziu.“ opisuje zákrok, očná chirurgička z Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Miriam Záhorcová
Nový zrak, menej výdavkov
Špecialisti v NeoVízii veria, že kvalitný zrak by mal byť dostupný pre každého. Preto ponúkajú možnosť rozložiť si zákrok na výhodné splátky bez akéhokoľvek navýšenia. Tvoj zrak sa zlepší okamžite, no platíš postupne bez zbytočného finančného zaťaženia. Z dlhodobého hľadiska ide navyše o investíciu, ktorá sa jednoznačne vyplatí: už žiadne náklady na okuliare, kontaktné šošovky či roztoky.
