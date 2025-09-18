K park prichádza do Komárna: Tanec, skejt, basket, parkour a Separ naživo

V Komárne sa bude už čoskoro lietať na skejtoch, hádzať trojky a liezť po stenách. Už túto nedeľu otvára svoje brány nový K Park, moderné športovisko, aké v tomto meste ešte nebolo. A aby toho nebolo málo, pokrstí ho Separ, ktorý to naživo rozbalí priamo v areáli.
K Park, Separ a profi športovci na jednom mieste
Nestihli ste cez leto všetko, či ste chceli? Nevadí, aj v septembri vás čakajú super zážitky. A nemusíte ani chodiť ďaleko. Takže, kedy a kde? Už túto nedeľu 21. septembra 2025 o 14:00 hod. na Hradnej ulici oproti futbalovému štadiónu bude Kaufland otvárať svoj nový K Park. Toto multifunkčné ihrisko bolo postavené tak, aby mladým jednoducho „sadlo“, aby mali kde po škole tráviť čas podľa svojich predstáv.
Čo vás v piatok v K Parku čaká?
Na otváračke sa predvedú profesionálni tanečníci, parkouristi, kolobežkári aj skejteri. Ukážu sa tiež majstri švihadiel, brutálne kúsky predvedie Mišo Barbier, chalan, ktorý popiera gravitáciu. To všetko za beatov DJ Smarta a vtipných moderátorských vsuviek Osťa s tanečnicou Lady Mel. A pozor – keď sa na pódium postaví Separ, čakajte šou, na ktorú tak skoro nezabudnete. Vstup je free, stačí prísť a užiť si večer, ktorý Komárno ešte nezažilo.
Na ihrisku každý deň
K Parky u nás pribúdajú raketovým tempom, aby tínedžeri, ktorí z klasických ihrísk vyrástli, mali kde športovať aj stretávať sa offline. To je dôvod, prečo ich známy reťazec začal stavať po celom Slovensku. V Komárne ide už o jeho 26. športovisko v poradí, a určite nie je tento rok posledné.
Ak bývate v Komárne alebo v jeho blízkom okolí, môžete si skočiť do nového K Parku hoci aj každý deň. Nájdete tam lezeckú stenu, priestranné streetbalové ihrisko, pingpongové stoly, ale aj oddychovú zónu, kde sa dá čítať alebo sa rozprávať s kamošmi. Moderné skejtbordové a kolobežkové rampy potešia všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojich akrobatických kúskoch alebo sa naučiť nové triky.
Takže nezabudnite – vidíme sa už túto nedeľu 21.09.2025 o 14:00 hod. v novom K Parku Komárno. Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk a na sociálnych sieťach Kauflandu.
