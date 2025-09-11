Viac ako milión dôchodkových zmlúv. NN je najväčším správcom dôchodkových úspor na Slovensku

Každý tretí pracujúci Slovák si na dôchodok sporí pod značkou NN. V druhom a treťom dôchodkovom pilieri spravuje NN svojim klientom majetok v celkovej hodnote viac ako 6,2 miliardy eur.
Silný rast v čase demografickej výzvy
Počet obyvateľov Slovenska štvrtý rok po sebe klesá. Hlavnou príčinou tohto nepriaznivého demografického vývoja je rekordne nízka pôrodnosť. Na druhej strane, priemerný vek dožitia sa na Slovensku predlžuje. V budúcnosti sa výrazne zvýši podiel dôchodcov a zníži podiel pracujúcich. Len 36 percent opýtaných Slovákov verí, že štát dokáže plnohodnotne vyplácať dôchodky aj v budúcnosti. Aj to sú výsledky z medzinárodného prieskumu finančnej skupiny NN Group, ktorého sa v minulom roku zúčastnilo 1 028 respondentov zo Slovenska.
„Demografická prognóza pre Slovensko nie je priaznivá. O dvadsať rokov bude každý tretí Slovák v dôchodkovom veku. Preto je nevyhnutné myslieť na svoje dôchodkové zabezpečenie už dnes. S NN si klienti môžu sporiť na dôchodok prostredníctvom druhého i tretieho dôchodkového piliera,“ hovorí Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Slovensko.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (druhý pilier):
- Od roku 2020 stúpol počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri spoločnosti o takmer 70 percent na súčasných 530-tisíc.
- Ich celkové úspory sa zvýšili dva a pol násobne a dnes dosahujú 4,4 miliardy eur.
- Fond Index Global zarobil klientom od svojho vzniku v priemere viac ako 10 percent ročne.
- NN dôchodková správcovská spoločnosť vyplatila klientom, ktorí dosiahli dôchodkový vek, už viac ako 200 miliónov eur.
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (tretí pilier):
- Viac ako 492 000 zmlúv s nárastom o 44 % za 5,5 roka.
- V treťom pilieri majú klienti úspory vo výške 1,8 miliardy eur, ich objem sa za posledných päť rokov zdvojnásobil.
- Od roku 2006 NN Tatry – Sympatia vyplatila miliardu eur, čo predstavuje polovicu všetkých výplat doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na Slovensku.
Zamestnávatelia ako kľúčoví partneri
K úspechu tretieho piliera významne prispievajú aj zamestnávatelia. NN Tatry – Sympatia má dnes viac ako 15-tisíc zmlúv so zamestnávateľmi, čo znamená, že státisíce zamestnancov si sporia nielen vlastnými vkladmi, ale aj s podporou svojich zamestnávateľov. „Stále viac firiem chápe, že príspevok na dôchodkové sporenie je benefit, ktorý posilňuje budúce finančné zabezpečenie ľudí a zároveň je to investícia do spokojnosti zamestnancov," vysvetľuje Peter Brudňák.
Piliere budúcej dôchodkovej stability
Na Slovensku si dnes v druhom pilieri sporia celkovo viac ako dva milióny ľudí a v treťom pilieri je vo fázach sporenia a vyplácania viac ako milión účastníkov. Dohromady je aktuálne v druhom a treťom pilieri vyše 21 miliárd eur, ktoré budú kľúčovým zdrojom príjmov budúcich dôchodcov. Klienti NN si môžu svoj budúci dôchodok vypočítať prostredníctvom unikátnej trojpilierovej dôchodkovej kalkulačky, ktorá im pomáha lepšie si naplánovať budúcnosť.
„Možnosť starať sa o viac ako milión dôchodkových zmlúv je obrovský záväzok. Uvedomujeme si zodpovednosť za takéto množstvo budúcich dôchodcov. Preto je naším cieľom pokračovať v poskytovaní ešte kvalitnejších služieb a inovácií, ktoré našim klientom pomôžu zlepšiť finančnú pozíciu v dôchodku," dodáva Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Slovensko.
Poznámka: S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo s uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu nie je zárukou výnosu dôchodkového fondu v budúcnosti.
