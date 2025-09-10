Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Spoločnosť Yummy prichádza do Bratislavy: Varte doma jednoducho, bez stresu a zbytočného plytvania potravinami

Slovensko víta príchod novej inovatívnej služby Yummy, ktorá ponúka jednoduchší spôsob domáceho varenia a prináša inšpiráciu k objavovaniu nových chutí. Po úspešnom štarte v Estónsku a Českej republike expanduje spoločnosť Yummy, ktorá má svoje korene vo Fínsku aj na slovenský trh. Podľa prieskumu Ipsos z augusta 2025, nadpolovičná väčšina Slovákov potvrdila, že preferujú domácu stravu. K  vareniu sa však častokrát nedostanú kvôli nedostatku času, energie, či inšpirácie. Služba Yummy prináša riešenie a ponúka chutné jedlá bez nutnosti zdĺhavého plánovania receptov a nakupovania potravín.

Varenie bez starostí

Služba Yummy umožňuje zákazníkom vybrať si recepty podľa vlastnej chuti a objednať si praktický box, v ktorom nájdu presne odmerané ingrediencie a podrobné návody na prípravu doručené až dverám. Každý recept je navrhnutý tak, aby šetril čas, znižoval plytvanie potravinami a zároveň vniesol inšpiráciu do každej kuchyne. Prvým mestom, v ktorom služba Yummy na Slovensku odštartuje, je Bratislava.

„Chceme ľuďom uľahčiť každodenné varenie a pomôcť im variť častejšie, s radosťou a bez zbytočného stresu. Naším cieľom je, aby bol každý recept dostupný, chutný a jednoduchý na prípravu,“ hovorí Juhana Rintala, CEO spoločnosti.

Slováci radi varia, no chýba im inšpirácia, čas aj energia

Podľa prieskumu spoločnosti Yummy v spolupráci s Instant Research agentúry Ipsos (august 2025) až 80 % Slovákov uvádza, že ich varenie baví, no denne sa mu venuje len menšina. Bráni im v tom nedostatok inšpirácie (40 %), energie (35,4 %) a času (34 %).

Viac ako 65 % respondentov by doma varilo častejšie, keby bola príprava jedál jednoduchšia a nevyžadovala by zložité plánovanie. Služba Yummy ponúka každý týždeň pestrý výber receptov zo sezónnych surovín, ktoré zvládne pripraviť aj neskúsený kuchár. Varenie vám s Yummy zaberie od 20 do maximálne 40 minút a to bez zbytočného stresu.

Menej odpadu, viac sezónnych surovín

Viac než 68 % respondentov potvrdilo, že potraviny vyhadzujú minimálne raz mesačne a štvrtina z nich priznáva, že sa im tak stane aj viackrát.  Výsledky prieskumu ďalej potvrdili aj zvyšujúci sa záujem Slovákov o varenie zo sezónnych surovín. Keďže služba Yummy pripravuje recepty s dôrazom na sezónnosť a suroviny dodáva presne odmerané ku každému receptu podľa počtu osôb pre ktorých varíte, predchádza tak aj nadbytočnému plytvaniu potravinami. 

Služba Yummy pomáha vniesť inšpiráciu a pestrosť do vašich jedálničkov, čim  šetrí čas, ktorý na miesto nakupovania potravín môžete tráviť stolovaním s rodinou. 

Jednoduchý krok k pestrej domácej strave

Objednať si službu Yummy je rýchle a jednoduché. Stačí navštíviť stránku www.yummyboxy.sk, zvoliť počet osôb, typ jedál a množstvo porcií podľa vašich preferencií. Každý týždeň si vyberáte z aktuálnej ponuky receptov, vždy nových, pestrých a chutných. 

Objednávku je možné zadať kedykoľvek, pričom doručenie prebieha priamo k dverám každú nedeľu vrátane všetkých surovín a podrobného návodu na prípravu jedla. 

Noví zákazníci navyše získajú zľavu 20 % na prvý box bez akéhokoľvek záväzku do budúcna. Jednoducho si službu vyskúšajte a rozhodnite sa, či je pre vás tá pravá.

O spoločnosti Yummy

Yummy je inovatívna fínska služba, ktorá prináša jednoduché a inšpiratívne riešenie pre každodenné varenie. Vznikla v roku 2017 vo Fínsku pod značkou Ruokaboksi a dnes úspešne pôsobí v niekoľkých európskych krajinách. Na Slovensko prichádza ako spoľahlivý partner pre všetkých, ktorí chcú variť doma chutne, zdravo a bez zbytočného stresu. Filozofiou spoločnosti Yummy je zjednodušiť plánovanie jedál, šetriť čas a zároveň znížiť plytvanie potravinami. Každý recept je starostlivo navrhnutý tak, aby prípravu zvládol aj úplný začiatočník. 

