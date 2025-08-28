HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR 24hod. po spustení predaja: Obrovský záujem!

Zaplnené štadióny a vypredané amfiteátre HABERA & TEAM TOUR 100 sú už minulosťou, tak prečo si záver roka neskrátiť menšími sálami, ktoré budú doslova exkluzívnymi koncertami pre pár stoviek najvernejších fanúšikov. Práve preto je tu HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR, ktorá v novembri a decembri tohto roka zavíta do 14-tich slovenských miest a prvých 24hod. predaja vyzerá fantasticky!
HABERA & TEAM absolvovali unplugged turné u našich susedov pred vyše desiatkou rokov
a na Slovensko prišiel ten správny čas po prvýkrát práve teraz. Od 12.novembra sa začína mesiac nabitý koncertami jednej z najobľúbenejších skupín u nás doma, ktoré sľubujú nielen osvedčené hity v akustickej podobe, ale aj kopec dobrej zábavy.
„Samotná minutáž koncertov nie je striktne daná a bude sa pohybovať okolo 2hodín, všetko závisí od toho, ako veľmi sa počas koncertu rozkecáme…“ pripomína Paľo Habera, ktorý dodáva:
„Samozrejmosťou večera budú najväčšie hity v komornejšej podobe, v ktorej ich publikum až tak nepozná a možno zaznejú aj skladby, ktoré bežne nehráváme..Neviem ako blízko sa k vám, alebo vy k nám na našom akustickom turné dostaneme, ale asi veľmi blízko…“
Skupinu TEAM založili Dušan Antalík a Ivan Válek v roku 1980 v Martine, prvú známu zostavu v tom období dopĺňali Milan Dočekal a Ivan Marček. V roku 1988 prichádza do kapely Paľo Habera a skupine vychádza debutová veľká platňa TEAM I, z ktorej sa predalo 250 000ks.
Ako hovorí gitarista kapely Dušan Antalík: „Po prvých hitoch Reklama na ticho, Malá nočná búrka a Nároční sa nám začal plniť náš sen.“
A ten sen pokračuje aj na konci roka 2025 na štrnástich slovenských miestach, kde si ho spoločne s kapelou môžete užiť aj vy.
„Náš TEAM sa už nevie dočkať!“
HABERA & TEAM UNPLUGGED TOUR 2025
12.11.2025 DOM KULTÚRY TRNAVA
13.11.2025 KINO STROJÁR MARTIN
17.11.2025 DOM UMENIA PIEŠŤANY
18.11.2025 DOM ODBOROV ŽILINA
19.11.2025 AULA SZU BANSKÁ BYSTRICA
20.11.2025 KINO SCALA PREŠOV
26.11.2025 SPOLOČENSKÝ PAVILÓN KOŠICE
28.11.2025 DAMIAN JASNÁ
3.12. 2025 PIANO CLUB TRENČÍN
4.12.2025 TENIS CENTRUM TATRANSKÁ LOMNICA
5.12.2025 DOM KULTÚRY TOPOLČANY
9.12.2025 DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA
10.12.2025 PKO NITRA
11.12.2025 DOM KULTÚRY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
