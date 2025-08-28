Lidl na Slovensku preinvestoval už viac ako miliardu eur

Keď modro-žltý reťazec pred viac ako 20 rokmi otvoril svoje prvé predajne na Slovensku, málokto tušil, že sa stane neoddeliteľnou súčasťou života mnohých Slovákov. Diskont sa napokon stal jednotkou pod Tatrami, a to nielen v čerstvosti. Lidl však nie je len miesto, kam chodíme po chrumkavé pečivo či čerstvé ovocie, ale významne prispieva aj k rozvoju krajiny.
„Súčasťou života Slovákov a Sloveniek sme už viac ako 20 rokov. Sme presvedčení, že Slovensko je krajinou, do ktorej sa oplatí investovať a podporovať jej rast. Počas nášho pôsobenia sme na Slovensku preinvestovali už vyše miliardu eur, z toho veľkú časť so slovenskými firmami. Naším cieľom je byť stabilným a zodpovedným partnerom pre ľudí, partnerov, ale aj regióny. Náš záväzok voči tejto krajine vnímame ako dlhodobý a záleží nám, aby Slovensko napredovalo,“ povedala Renáta Šandorová, konateľka pre rezort Finance and Corporate Funcions.
Lidl pôsobí na Slovensku od 9. septembra 2004, keď otvoril prvých 14 predajní. V súčasnosti ich prevádzkuje už 175 naprieč celou krajinou. V rámci rastu investoval do budovania nových, ale zároveň aj modernizácie už existujúcich predajní, logistických centier a ďalšej infraštruktúry. Táto suma za viac ako 20 rokov prekonala hranicu miliardy eur. Nie je to však len číslo, ale reálna hodnota, ktorú vidíte vo svojom okolí. Sú to moderné predajne, v ktorých pohodlne vybavíte svoj nákup. Logistické centrá, ktoré umožňujú efektívne zásobovanie. Pozemky a budovy, ktoré zvyšujú hodnotu jednotlivých regiónov. A tiež pracovné príležitosti pre tisíce ľudí v celej krajine. Vďaka týmto investíciám máte k predajniam bližšie, nakupovanie je rýchlejšie a pohodlnejšie a regióny sa rozvíjajú rýchlejšie. To všetko sú výsledky investícií, ktoré si mnohí z nás ani neuvedomujú.
Miliónové investície
V minulom obchodnom roku (marec 2024 – február 2025) dosiahla výška investícií hodnotu približne 90 miliónov eur, čím reťazec opäť potvrdil svoj dlhodobý zámer podporovať rozvoj Slovenska.
Celkovo táto suma zahŕňa investície do budov, pozemkov, vonkajších plôch v okolí predajní a investície do zariadenia a technológií prevádzok. Veľkú časť tvorili prostriedky vynaložené na rozšírenie siete predajní diskontu, aby bol nákup pre zákazníkov ešte dostupnejší. Medzi významné investície reťazca v minulom roku patrilo aj zariadenie novej centrály spoločnosti, do ktorej sa Lidl presťahoval v januári 2025. Aby zákazníkom umožnil ešte rýchlejší a pohodlnejší nákup, reťazec investoval aj do IT infraštruktúry a taktiež do výmeny zariadení v predajniach aj skladoch.
Tieto čísla jasne ukazujú, že Lidl je dlhodobým a významným investorom v našej krajine. Svojím pôsobením nielenže prináša jednoduché nakupovanie pre milióny zákazníkov, ale aj prispieva k rozvoju krajiny, v ktorej pôsobí.
