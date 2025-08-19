Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Známy dirigent si k okrúhlym narodeninám daroval krásny darček

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (12)
(Zdroj: Festival Symfónia umenia)
© Zoznam/ © Zoznam/

Legendárny slovenský dirigent Vlado Valovič, ktorý už dlhé roky vedie Rozhlasový Big band Gustava Broma, oslavuje práve tento rok svoje životné Jubileum. Isto by ste tomuto šarmantnému fešákovi nehádali 80. rokov. Je v neustálom pracovnom nasadení, stojí za mnohými úspešnými projektmi, koncertmi a vystúpeniami a k 80-tke si pripravil veľký hudobný zážitok. Zahrá si spoločne so svetovou vokálnou kapelou TAKE 6.

Famózni hostia z Ameriky,  držitelia  až 10-tich ocenení Grammy  budú  jedným z prestížnych hostí multižánrového festivalu Symfónia umenia a vystúpia  už 5. septembra spolu s Rozhlasovým Big Bandom Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča a predvedú vokálny majstrovský koncert s prvkami  gospelu, jazzu aj soulu. 

Na festivale vystúpi aj ďalšia svetová hviezda, operná superstar Jonas Kaufmann. Sympatický  Mnichovčan zavíta na Slovensko po prvýkrát a jeho účasť tak potvrdí  mimoriadne vysokú úroveň festivalu Symfónia umenia, ktorého už piaty ročník sa bude konať v Bratislavskom Ružinove.

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

Medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia 2025, ktorý sa uskutoční od 1. do 7. septembra, prinesie opäť výnimočné hudobné chvíle. Jedným z hlavných vrcholov programu bude vystúpenie svetoznámeho tenoristu Jonasa Kaufmanna, ktorý sa slovenskému publiku predstaví po prvýkrát. Jeho gala-koncert v sprievode Slovenskej filharmónie pod taktovkou Jochena Riedera bude nezabudnuteľným umeleckým zážitkom. Ďalšími   nemenej atraktívnymi hosťami.  Aj piaty ročník Symfónie umenia nadväzuje na svoju misiu prinášať na Slovensko absolútnu hudobnú špičku – umelcov ovenčených desiatkami prestížnych ocenení a najmä laureátov Grammy. Festival tak pokračuje v sérii výnimočných koncertov, ktoré slovenskému publiku otvárajú dvere do prvej rady svetovej hudobnej scény a prinášajú zážitky, aké inde zažiť nemožno. 

„Symfónia umenia nevznikla preto, aby pribudol ďalší festival v kalendári, ale ako protipól k čoraz agresívnejšej komercii a plytkej zábave, ktorá zaplavuje verejný priestor. V období, keď televízne formáty a sociálne siete servírujú tuctové reality šou a instantné hity, chceme pripomenúť, že hudba môže byť viac než len kulisa. Veríme, že poctivý symfonický zážitok otvára zmysly, prehlbuje citlivosť a vracia diskusiu k hodnotám. Nespoliehame sa na algoritmy ani lacné efekty; staviame na živom zvuku, remeselnej precíznosti a odvahe priniesť diela, ktoré kladú otázky namiesto rýchlych odpovedí. Umenie podľa nás nie je únik, ale spôsob, ako sa na svet pozrieť ostrejším pohľadom. Ak sa nám podarí aspoň na chvíľu prehlušiť hluk konzumného sveta a otvoriť priestor na zmysluplné počúvanie, má naša misia zmysel. Tešíme sa  spolu s kolegami, ktorí už piaty rok pre vás s obrovským nasadením festival pripravujú,“ povedala Andrea Kozáková, riaditeľka a zakladateľka festivalu Symfónia umenia. 

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

Jubilejný 5-ty ročník festivalu symfónia umenia podporilo aj známe slovenské vinárstvo  Vitis.  Práve Vitis, výrobca obľúbených slovenských odrodových a prívlastkových vín s kolekciou  Vitis Galéria dlhodobo podporuje slovenské umenie.  Projektom „ Galéria mladých umelcov“ zviditeľňuje talentovaných slovenských   maliarov, šperkárov, sochárov, grafikov či iných autorov výtvarného umenia a ich tvorbu.  Svojou podporou na festivale sa chce pripojiť aj k milovníkom hudobného umenia a práve tento rok predstaví premiérovo na festivale Symfónia umenia svoju kolekciu vín Vitis Galéria v novom dizajne. Víno Vitis Galéria 2025 sa tak stane oficiálnym nápojom  Festivalu Symfónia umenia 2025.  Ochutnať ho budú môcť nielen hosťujúce svetové hviezdy a VIP hostia, ale aj návštevníci koncertov pri ružinovskej pradiarni. 

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Vitis)
 

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

Atraktívny 7- dňový  program festivalu Symfónia umenia nájdete TU:

Rôznorodý program pre všetkých 

Hostiteľkou a moderátorkou festivalu bude opäť známa herečka a moderátorka Karin Haydu.

1. september

LISZTMÁNIA – Maďarská rapsódia v srdci Bratislavy

komorný koncert

Komorný koncert prinesie výber diel, ktoré zachytávajú vášnivý stredoeurópsky temperament. Program zahŕňa aj skladby Antonína Dvořáka a Bélu Bartóka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou európskej hudobnej tradície. Lisztov dokonalý virtuózny prístup a Dvořákove jemné, no dramatické melódie vytvárajú dokonalý kontrast a zachytávajú vývoj hudby v strednej Európe. Tento koncert ponúka príležitosť vidieť jeden z najuznávanejších maďarských komorných orchestrov Liszt Ferenc Kamarazenekar, ktorý účinkuje na tých najprestížnejších svetových pódiách.

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

2. september

JIŘÍ RAJNIŠ & NAPOLITAN QUARTET - Taliansky temperament a vášeň

komorný koncert s tancom

Tento koncert prinesie neopakovateľnú atmosféru neapolských ulíc a prístavov, kde sa prelínajú vášeň, tanec a hudba. Jiří Rajniš, mladý český barytón so skúsenosťami zo svetových operných scén po celom svete, vystúpi s kvartetom, ktoré oživí neapolské piesne v štýle 20. rokov. Tento koncert je pripomenutím slávnych piesní, ako O Sole Mio a Funiculì, Funiculà, ktoré v podaní kvarteta so zmesou mandolíny, akordeónu a gitár získavajú nový, dynamický rozmer. Neoddeliteľnou súčasťou programu je tanec, a preto sa diváci môžu tešiť aj na temperamentný výkon tanečného páru, ktorý v spolupráci s tanečnou školou DanceArt studio predstaví atmosféru starej Itálie.

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

3. september

ELLINGTÓNIA

pocta Dukeovi Ellingtonovi

Orchester Bratislava Hot Serenaders, jeden z najlepších jazzových orchestrov na Slovensku, prinesie nezabudnuteľný večer venovaný legendárnemu jazzovému skladateľovi a kapelníkovi Dukovi Ellingtonovi. Tento koncert vás privedie priamo do atmosféry zlatej éry jazzu, kde sa budete môcť ponoriť do slávnych skladieb, ako Cotton Club Stomp alebo Jungle Nights in Harlem. Orchester pod vedením Juraja Bartoša zahrá originálne verzie Ellingtonových skladieb, ktoré zohrali kľúčovú rolu v jazze 20. rokov a definovali jazzové štýly pretrvávajúce dodnes. Tento večer je ideálnou príležitosťou pre milovníkov jazzu, ktorí chcú zažiť autentický zvuk zlatej éry.

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

4. september

JONAS KAUFMANN & Slovenská filharmónia

operná superstar po prvýkrát na Slovensku

Jonas Kaufmann je najžiadanejším a najoceňovanejším tenorom súčasnosti. Po prvý raz sa predstaví aj slovenskému publiku spolu so Slovenskou filharmóniou. Rodený Mníchovčan žiari na tých najväčších a najznámejších operných scénach. Medzi najslávnejšie postavy opernej superstar svojho obdobia patria Otello, Don José z Carmen, Mario Cavaradossi z Toscy, či Parsifal z rovnomennej Wagnerovej opery.

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

The Telegraph: „Najväčší tenor na svete.“

The New York Times: „Má jasné vrchné tóny, v jeho speve je zmes mužnosti a nežnosti.“

Telerama: „Každú rolu stelesňuje s takou investíciou, až diváka núti myslieť si, či toto je posledný raz, čo to predvádza.“

5. september

Take 6 & Rozhlasový Big Band Gustava Broma – Vokálny majstrovský koncert

Grammy award voices

Take 6, americká vokálna legenda s desiatimi Grammy, vystúpi po prvýkrát s Rozhlasovým big bandom Gustava Broma na Slovensku. Tento koncert je jedinečnou príležitosťou vidieť a počuť Take 6, ktorí ovplyvnili generácie vokálnych umelcov svojou dokonalou harmóniou a technikou. Spojenie s Rozhlasovým big bandom Gustava Broma prináša nový rozmer vokálnej hudby, kde sa mieša gospel, jazz a soul do nezabudnuteľného zvuku. Tento večer predstaví ikonické skladby z repertoáru skupiny a zároveň je to pocta dirigentovi Vladovi Valovičovi, ktorý tento rok oslavuje životné jubileum.

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

6. september

60 rokov s VEČERNÍČKOM – Hudobná oslava pre celú rodinu

rozprávková oslava narodenín

Tento koncert bude venovaný 60. narodeninám najznámejšieho televízneho hrdinu slovenských detí – Večerníčkovi. Rozprávkové postavy, ktoré nás sprevádzali v detstve, ožijú na pódiu v sprievode živých hudobných vystúpení a interaktívnych častí. Tento koncert je ideálnou príležitosťou pre rodiny s deťmi, aby sa spoločne vrátili do sveta rozprávok, ktoré formovali našu detskú fantáziu. Pripomeňme si s Večerníčkom a jeho priateľmi nezabudnuteľné príbehy v hudobnom podaní a v sprievode symfonického orchestra, ktoré budú rezonovať v každom veku. 

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

7. september

TEXTÁRI – Pocta slovenským hudobným básnikom

symfonický koncert

Tento symfonický koncert oslavuje slovenských textárov, čo sa podieľali na tvorbe piesní, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Kuly, Katka Knechtová, Palo Hammel, Peter Lipa, Dominika Mirgová, Juraj Bača, Dominika Richterová, Andrea Zimányiová, Martin Gyimesi a ďalší interpreti sa stretnú na jednom pódiu, aby oživili legendárne piesne, ako V dolinách, Spomaľ, Voda, čo ma drží nad vodou a mnoho ďalších. Tento koncert je poctou všetkým, ktorí dali hlas textom, čo rezonujú v našich mysliach a srdciach. Vystúpi aj Festivalový symfonický orchester pod taktovkou dirigenta Vlada Valoviča, ktorý zabezpečí dokonalú interpretáciu týchto klasických slovenských piesní.

Známy dirigent si k okrúhlym
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Festival Symfónia umenia)

Festival prináša Mestská časť Bratislava-Ružinov

„Keď sme v pandemickom roku 2021 prvýkrát priniesli projekt Symfónia umenia, verili sme, že to bude výnimočný projekt. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že raz budeme predstavovať už jej piaty ročník. Aj tento rok si budú môcť návštevníci vybrať z množstva atraktívnych koncertov rôznych žánrov, takže každý si príde na svoje. Pretože presne o tom je toto podujatie - že umenie je tu pre všetkých, že nám otvára nové svety, prekračuje hranice, predstavuje obrovský talent množstva umelcov a ukazuje krásu v množstve podobách.“ hovorí starosta Mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Symfónia umenia 2025 prináša festival, ktorý spája kvalitnú hudbu, hodnoty a kultúru do verejného priestoru. 

Príďte zažiť nezabudnuteľný týždeň plný hudby, umenia a kultúry na festivale Symfónia umenia. Vstupenky si môžete zakúpiť na www.predpredaj.sk.

Podrobný program a viac info na www.symfoniaumenia.sk.

Facebook: @symfoniaumenia | Instagram: @symfoniaumenia

Podujatie podporili

Organizátori: MČ Bratislava-Ružinov, CULTUS Ružinov

Spoluorganizátor: Ružinovská n.o.

Generálny partner: YIT

Hlavní partneri: Immocap, Metrostav, Nadácia SPP

Hlavný mediálny partner: Rádio Slovensko

Partneri: Turuk & Art Collective, predpredaj.sk, Nadácia Kooperativa, Maďarské kultúrne centrum Inštitút Liszta, Pradiareň 1900, MAK´s studio, HB Reavis

Mediálni partneri: Moja kultúra, TA3, Zoznam.sk, Opera Slovakia, Radio SiTy, CITYLIFE.SK, Ružinovské ECHO, TV

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Strana Progresívne Slovensko reaguje na aktuálne témy ako sú tender na záchranky, kultúra či samit v USA
Strana Progresívne Slovensko reaguje na aktuálne témy ako sú tender na záchranky, kultúra či samit v USA
Správy
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Prominenti
Reakcia hnutia Slovensko na stretnutie Roberta Fica so spoločnosťou Gotion InoBat Batteries
Reakcia hnutia Slovensko na stretnutie Roberta Fica so spoločnosťou Gotion InoBat Batteries
Správy

Domáce správy

V prípade mŕtvej ženy
MIMORIADNE Vražda na východe Slovenska: V dome našli bezvládneho muža (†64), násilná smrť!
Domáce
Kuriózna krádež v Spišskom
Kuriózna krádež v Spišskom Podhradí: Neznámy páchateľ ukradol tisícky vajec
Domáce
FOTO Informačný chaos v konsolidácii:
Informačný chaos v konsolidácii: Huliak ide po župách, Danko chce menej krajov, spasiteľom má byť DIGITÁLNA daň!
Domáce
OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÝ ZLOČIN: V rodinnom dome našli zavraždeného muža!
OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÝ ZLOČIN: V rodinnom dome našli zavraždeného muža!
Prešov

Zahraničné

Smrť medveďa postavila na
Smrť medveďa postavila na nohy celé Poľsko! Zabitie chránenej šelmy vyšetrujú, v hre je aj slovenská stopa
Zahraničné
Lesné požiare v Španielsku
Požiare v Španielsku tento rok spálili rekordných 373-tisíc hektárov
Zahraničné
Vladimir Putin vystupuje z
Groteskný detail: Putin musel zaplatiť na Aljaške za letecké palivo v hotovosti! TOTO je dôvod
Zahraničné
Meloniová vyzerala vedľa Merza
Summit o Ukrajine: Došlo aj na humor! Meloniová a Trump si uťahovali z výšky Merza
Zahraničné

Prominenti

Jozef Vajda
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Domáci prominenti
Matthew Perry
Ketamínová kráľovná sa PRIZNALA: Matthewovi Perrymu (†54) predala SMRTEĽNÚ DÁVKU!
Zahraniční prominenti
FOTO Schindlerová dráždi v plavkách:
Schindlerová dráždi v plavkách: Totálna BOHYŇA... Oči vám padnú SEM!
Domáci prominenti
Bolestivá spoveď hviezdnej speváčky:
Bolestivá spoveď hviezdnej speváčky: TOTO nechce zažiť žiadna žena!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Cestovateľský sprievodca: Top 5
Cestovateľský sprievodca: Top 5 talianskych hradov a zámkov, ktoré stojí za to navštíviť
dromedar.sk
Šokujúci prípad: 76-ročný muž
Šokujúci prípad: 76-ročný muž sa zaľúbil do umelej inteligencie, namiesto lásky ho čakalo to najhoršie!
Zaujímavosti
Milionár prekročil rýchlosť o
Milionár prekročil rýchlosť o pár kilometrov: Nasledovala pokuta, akú bežný človek nezarobí ani za roky!
Zaujímavosti
Britka sa vrátila z
Britka sa vrátila z prahu smrti: Namiesto bielych brán ju čakal TENTO desivý zážitok!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!
Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!
Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!

Šport

Také niečo tu dlho nebolo: Dve Slovenky proti sebe na turnaji WTA, úžasná dráma a skvostný tenis
Také niečo tu dlho nebolo: Dve Slovenky proti sebe na turnaji WTA, úžasná dráma a skvostný tenis
WTA
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia
VIDEO Burácajúce San Siro venovalo Modričovi mohutné standing ovation: Miláno je môj nový domov!
VIDEO Burácajúce San Siro venovalo Modričovi mohutné standing ovation: Miláno je môj nový domov!
Coppa Italia
VIDEO Šok vo finále najlepších tenistov sveta: Žiadny kanár, svetová jednotka sa vzdala!
VIDEO Šok vo finále najlepších tenistov sveta: Žiadny kanár, svetová jednotka sa vzdala!
ATP

Auto-moto

Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Hľadám prácu
Ktoré zamestnania majú najvyššie riziko zániku do 10 rokov?
Ktoré zamestnania majú najvyššie riziko zániku do 10 rokov?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Návody
Zabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješ
Zabudni na kľúče, tieto dvere otvoríš rýchlejšie, než žmurkneš. Inteligentný zámok WELOCK ToucA51 si zamiluješ
Sponzorovaný obsah
POZOR! NBS varuje, mobily Slovákov zaplavili falošné hovory. Ak budeš počuť tento príbeh, útočník sa ťa snaží okradnúť!
POZOR! NBS varuje, mobily Slovákov zaplavili falošné hovory. Ak budeš počuť tento príbeh, útočník sa ťa snaží okradnúť!
Správy
Rusi začali blokovať WhatsApp, americkí agenti spravili obrovský trapas a Británia nasadzuje dodávky na sledovanie tvárí
Rusi začali blokovať WhatsApp, americkí agenti spravili obrovský trapas a Británia nasadzuje dodávky na sledovanie tvárí
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?

Pre kutilov

Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princezná Diana vždy hovorievala, že má dvoch synov „z nejakého dôvodu“: Myslela si, že to bude takto, no nestalo sa...
Zahraničné celebrity
Princezná Diana vždy hovorievala, že má dvoch synov „z nejakého dôvodu“: Myslela si, že to bude takto, no nestalo sa...
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Informačný chaos v konsolidácii:
Domáce
Informačný chaos v konsolidácii: Huliak ide po župách, Danko chce menej krajov, spasiteľom má byť DIGITÁLNA daň!
Z trhu sťahujú obľúbenú
Domáce
Z trhu sťahujú obľúbenú pochúťku! POZOR na TENTO syr, ihneď ho vráťte do predajne: Hrozia vám vážne problémy
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda
Domáce
AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda v smere do Česka: Diaľnicu D2 museli uzatvoriť!
Smrť medveďa postavila na
Zahraničné
Smrť medveďa postavila na nohy celé Poľsko! Zabitie chránenej šelmy vyšetrujú, v hre je aj slovenská stopa

Ďalšie zo Zoznamu