Lidl chráni deti pred nezdravými rozhodnutiami

Poznajú to mnohí rodičia, idete na nákup s deťmi a ich oči hneď smerujú na produkty s lákavým obalom. Veselý medvedík či princezná a už je rozhodnuté. Obsah produktu nie je vlastne dôležitý. Rozhodnutia založené na lákavosti obalu však ovplyvňujú stravovacie návyky detí a môžu mať vplyv aj na ich zdravie. Lidl chce chrániť deti a podniká konkrétne kroky.

„Nastavením nových štandardov marketingovej komunikácie s ohľadom na deti chceme aktívne prispieť k zdravšej a udržateľnejšej budúcnosti pre ďalšie generácie. Malé deti nevedia čítať zloženie produktov, chráňme ich výber! Často sa nerozhodujú podľa obsahu, ale podľa vizuálu obalov a tomu chceme predchádzať,“ povedala Michaela Kleinová, manažérka pre trvalú udržateľnosť v rezorte nákupu Lidla.

Zodpovednému marketingu s ohľadom na deti sa reťazec venuje už niekoľko rokov a berie ju veľmi vážne. Dôkazom je aj to, že ako prvý na Slovensku už v roku 2023 zaviedol nové štandardy v marketingu detských produktov podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „V komunikácii nepoužívame vizuály podporujúce nezdravé potraviny v súvislosti s deťmi a postupne odstraňujeme z obalov privátnych značiek motívy lákajúce detskú pozornosť, ako sú kreslené postavičky či detské obrázky,“ vysvetľuje manažérka pre trvalú udržateľnosť. Cieľom reťazca je podporiť zdravšie rozhodovanie a bojovať proti obezite, ktorá trápi až 60 % Slovákov, a čoraz viac detí. Zodpovednejšie nastavenie marketingu detských produktov v praxi znamená, že v letákoch, inzerátoch, televíznej reklame a všetkých ďalších propagačných materiáloch Lidl nevyužíva imidžové fotografie či vizuály, ktoré by podporovali nezdravé výrobky a boli by v súvislosti s deťmi alebo by mohli pôsobiť ako lákadlo pre deti. V komunikácii diskontu sa neobjavujú deti napríklad s čokoládou, lízankou, zmrzlinou alebo sladenými nápojmi.

Zodpovedné zloženie produktov

Lidl aktívne pracuje aj na optimalizácii zloženia produktov vlastných značiek. Okrem iného to zahŕňa redukciu cukru, soli, či samotnú úpravu alebo náhradu jednotlivých zložiek potravín. „Potenciál redukcie cukru a soli vo výrobkoch našich privátnych značiek je z veľkej časti naplnený. Dôležitým bodom je nielen samotná redukcia jednotlivých parametrov, ale hlavne celková chuť danej potraviny,“ hovorí Michaela Kleinová. Nejde však len o produkty, ktoré diskont už má v sortimente. „Neustále sa zaoberáme taktiež novými produktami, ktoré sa majú dostať do predaja. Dbáme na to, aby bolo ich zloženie a nutričné hodnoty čo najviac vyhovujúce s prihliadnutím nielen na naše ciele, ale aj na senzorické vlastnosti výrobku,“ doplnila Kleinová.

Ďalšie významné kroky

V rámci stratégie v oblasti marketingu zameraného na deti diskont postupne mení aj obaly produktov. Reťazec v rámci svojho sortimentu na základe kritérií WHO rozdelil potraviny na zdravé a nezdravé a vyhodnotil produkty s detskými motívmi, ktorých obal je potrebné upraviť. Týmto výrobkom postupne mení dizajn obalu na vizuálne neutrálny. „V praxi to znamená odstránenie detských motívov, obrázkov zvieratiek a rôznych kreslených postáv, ktoré vedia prilákať pozornosť dieťaťa,“ približuje Michaela Kleinová. Týmto krokom chce Lidl pomôcť pozitívne ovplyvniť detskú voľbu produktov pri nákupe. „V našich predajniach už zákazníci nenájdu slovenské produkty našich privátnych značiek, ktoré by mali na obale detský dizajn a pritom nespĺňajú výživové kritériá WHO,“ uzavrela.

Lidl podporuje zdravé návyky a stravovanie u detí aj ďalšími aktivitami. Príkladom podpory zdravej stravy je Deň detí, počas ktorého vo svojich predajniach najmenším zákazníkom rozdával čerstvé ovocie namiesto sladkostí. Túto a ďalšie iniciatívy diskont realizuje s dôrazom na zdravie svojich spotrebiteľov – a predovšetkým detí. Všetky stratégie a ciele Lidla smerujú k tomu, aby aktívne prispieval k zdravšej a udržateľnejšej budúcnosti pre ďalšie generácie.

Štandardy marketingovej komunikácie s ohľadom na deti sú súčasťou záväzku spoločnosti Lidl k uvedomelému stravovaniu. Všetky záväzky diskontu zákazníci nájdu na webovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.

