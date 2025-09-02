Leto ešte nekončí: Doprajte si poriadnu dávku vitamínov vďaka tejto zelenine

Koreňovka na Slovensku zažíva malý „comeback“. Mrkva, zeler, petržlen či paštrnák si svoje miesto našli nielen v tradičnom babkinom vývare, ale aj v modernej gastronómii. Veď uznajte, kto ešte neskúsil mrkvový koláč, nevie, čo je láska k zelenine! Slovenská úroda práve dorazila do obchodov a je nabitá vitamínmi, nenechajte si ju ujsť.
Bez koreňovej zeleniny by vývar nikdy nechutil tak, že vás okamžite postaví na nohy. Krásnu žltú farbu mu dodá práve mrkva. Právom je označovaná za kráľovnú našej zeleniny. V každom zväzku sa ukrýva poriadna dávka betakaroténu, ktorý si naše telo premieňa na vitamín A. Ten je nevyhnutný nielen pre zdravý zrak, ale tiež udržiava našu pokožku a imunitu v tej najlepšej kondícii. Vďaka slovenským pestovateľom koreňovej zeleniny si čerstvú mrkvu takmer priamo z poľa môžete vychutnať aj vy, stačí, keď si po ňu zájdete do najbližšieho Kauflandu.
Zvädla vám mrkva?
Určite sa vám už stalo, že namiesto pevnej zeleniny ste mali doma „gumu“. Nevyhadzujte ju, radšej ju rýchlo vložte na 5 minút do pohára s vodou. Bude opäť chrumkavá a svieža. A do budúcna si radšej pamätajte, že mrkva má rada tmu, chlad a vlhko.
Hľadáte dobrý zdroj céčka? Skúste túto zeleninu
Petržlen dodá jedlám výraznú chuť a vám kopu vitamínov. V starovekom Grécku ho považovali za posvätný symbol či dokonca za účinné liečivo. Nebolo ničím nezvyčajným, že Gréci svojich víťazov zdobili práve vencami z petržlenu. Dnes už z neho kytice neviažeme, o to viac sa hodí pri varení, pečení alebo dochucovaní jedál.
Petržlen prispieva k regulácii krvného tlaku vďaka obsahu draslíka, vďaka céčku zase posilňuje imunitu a pomáha telu bojovať proti zápalom. Zahanbiť sa nedá ani petržlenová vňať, už jedna lyžica dokáže pokryť viac než polovicu dennej potreby vitamínu K. To sú skvelé dôvody, prečo nezmeškať tohtoročnú sezónu slovenského petržlenu v Kauflande, čo poviete?
Aby vydržal dlhšie čerstvý
Po nákupe v obchode ho rovno vložte do chladničky. Vňať je najlepšie zabaliť do vlhkej utierky alebo uložiť stonkou nadol do pohára s vodou. Prípadne ju nasekajte nadrobno a zamrazte.
O čo viac vitamínov, o to menej kalórií
Cviklu či červenú repu poznali už starí Rimania. Pretože obsahuje množstvo vitamínov a minerálov, často býva označovaná za červený zázrak. Skvele chutí nielen varená alebo pečená, no dá sa z nej pripraviť aj fantastický koláč či ľahký letný šalát, ktorý postráži vašu štíhlu líniu. Slovenskú cviklu nájdete v regáloch Kauflandu práve teraz. Pestovatelia ju v sezóne dodávajú do reťazca každý deň. Ráno sa na poli pozbiera, preberie, operie a popoludní už mieri do skladu, odkiaľ rýchlo putuje k zákazníkom.
V kuchyni ich určite oceníte
Záver leta na Slovensku už tradične patrí koreňovej zelenine. Mrkva, petržlen či cvikla chutia v auguste po slnku, za každým zväzkom sa navyše ukrývajú hodiny práce lokálnych pestovateľov, ktorí každý rok zápasia s vrtkavým počasím, aby na náš stôl priniesli to najlepšie, najchutnejšie a najčerstvejšie, čo doma máme.
