Telekom má najlepšiu sieť na Slovensku – potvrdili to v Barcelone!

Slovak Telekom si na najväčšom mobilnom veľtrhu MWC v Barcelone prevzal prestížne ocenenie od spoločnosti Ookla. A nie je to len hocijaké ocenenie – potvrdzuje, že Telekom má najlepšiu a najrýchlejšiu mobilnú sieť na Slovensku!

To, že Telekom dominuje, nie je žiadna náhoda, ale výsledok dlhoročných investícií a technologického pokroku. V priebehu posledných desiatich rokov získal obrovské množstvo certifikátov a víťazstiev v testoch mobilných sietí. V rokoch 2015 až 2019 dokonca sedemkrát po sebe vyhral prestížny certifikát Best in Test od P3 (umlaut).

Aj v posledných rokoch Telekom potvrdzuje svoju pozíciu lídra. V júni 2023 ho OpenSignal označil za najoceňovanejšiu mobilnú sieť a pravidelne vyhráva aj ďalšie nezávislé testy, napríklad od nPerf.

Prečo je Telekom jednotka?

Odborníci zo spoločnosti Ookla, ktorá testuje mobilné siete po celom svete, preskúmali státisíce meraní od zákazníkov na Slovensku. Výsledky boli jednoznačné – Telekom ponúka najrýchlejšie sťahovanie a odosielanie dát. Telekom v tomto teste získal aj ocenenie Najlepšia mobilná sieť na Slovensku, ktorá spája výsledky z testov rýchlosti aj celkového hodnotenia pokrytia.

„Na Slovensku dlhodobo investujeme do najmodernejšej siete. Našim cieľom je, aby naši zákazníci mali rýchle a spoľahlivé pripojenie kdekoľvek. Toto ocenenie dokazuje, že ideme správnym smerom,“ uviedla Martina Kandera, riaditeľka mass market segmentu Slovak Telekom po preberaní ocenenia na MWC v Barcelone.

Supersieť pre Slovensko

Slovak Telekom každoročne investuje vyše 100 miliónov eur do rozvoja svojej siete. V rámci veľkej modernizácie rozširuje pokrytie 4G a 5G, pripája nové vysielače a zabezpečuje ešte vyššiu rýchlosť internetu.

Aj preto môžu zákazníci Telekomu naplno využívať 5G pripojenie už vo viac ako 100 mestách a 1019 obciach. A dopyt po rýchlom internete stále rastie – len za posledný rok sa dátová prevádzka zvýšila o 26 %!

