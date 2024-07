Legenda z Karpát

(Zdroj: Karpatské brandy)

Hoci brandy ako druh alkoholu pozná väčšina z nás, čo všetko o ňom v skutočnosti viete? Odhaliť tajomstvá tohto nápoja s typickou farbou a arómou nám pomohol Peter Ďuriš, Master Blender značky Karpatské brandy – Legendy z Karpát.

Na počiatku je víno

A nie hocijaké! Aby bol výsledok čo najlepší, použité víno musí byť naozaj kvalitné a vyznačovať sa konkrétnymi vlastnosťami. „Na výrobu brandy sa používa víno z menej aromatických odrôd viniča, ako sú Rizling vlašský, Veltlínske zelené alebo Chardonnay,“ upresňuje Peter Ďuriš. Z vína sa v destilačnom prístroji pomocou dvojnásobnej destilácie následne pripravuje číry destilát s vysokým obsahom alkoholu. To ešte, samozrejme, nie je brandy – predtým, ako si ho budeme môcť vychutnať v pohári, vínny destilát si musí niekoľko rokov odležať a dozrievať.

Sudy ovplyvnia farbu, chuť aj kvalitu

„Brandy dozrieva v sudoch z dubového dreva, ktoré sú zvnútra vypálené na stupeň medium a majú približne 300 litrov. Práve dubové sudy majú na svedomí tmavú farbu, ale aj znamenitú arómu brandy. Pri zrení sa totiž zo sudov uvoľňuje trieslovina a lignín, ktoré sa rozpúšťajú v alkohole,“ vysvetľuje Peter Ďuriš.

Podľa času zrenia v sudoch sa rozlišujú aj rôzne druhy brandy: Najmladšie Karpatské brandy Original s krásnou zelenou etiketou dozrieva v sudoch minimálne 1 rok, Karpatské brandy V.S., čiže Very Special, s modrou etiketou dozrieva 3 roky, Karpatské brandy V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) spoznáte podľa červenej etikety a času dozrievania minimálne 5 rokov. Špeciálne odrodové Karpatské brandy Chardonnay, ktoré dozrieva minimálne 5 rokov, zas spoznáte podľa elegantnej čiernej fľaše a etikety.

„O kvalite brandy vám viac napovie aj počet hviezdičiek na etikete,“ upresňuje Master Blender a rovno odporúča dvojicu najkvalitnejších brandy. Luxusné verzie slovenského Karpatského brandy Exclusive, ktoré dozrieva minimálne 7 rokov, a XO, ktoré dozrieva minimálne 10 rokov, patria medzi najlepšie na svete, a to aj podľa hodnotení odborníkov. Zo svetových súťaží si už odniesli nejedno ocenenie!

Aby chutilo čo najlepšie...

Dostali ste chuť na pohárik kvalitného brandy? Potom sa vám zíde vedieť, ako ho správne servírovať. Typický pohár na brandy má nízku stopku a širokú čašu, ktorá sa smerom hore zužuje. Tento typ pohára nielen vyzerá efektne, ale dokáže najlepšie podčiarknuť chuť brandy. „Takýto typ pohára sústredí nádhernú vôňu nápoja tesne pod jeho okrajom a prehĺbi tak pôžitok z pitia,“ ozrejmuje Master Blender značky Karpatské brandy, ktorý pridáva aj návod na správne servírovanie. „Prvé jemné pary sa uvoľňujú už pri nalievaní. Po naliatí nechajte brandy asi minútu dýchať. Vôňa a chuť tak príjemne rozkvitnú. Čašu môžeme jemne zohriať dlaňou a jemnými krúživými pohybmi ruky, brandy občas mierne zvírte a zamiešajte. A potom už len vychutnávajte.“

Ideálna teplota podávania je od 17 do 21 stupňov Celzia, pretože práve pri tejto teplote sa aromatické zložky brandy môžu naplno rozvinúť.

Viac zaujímavostí o brandy Peter Ďuriš pravidelne prináša na sociálnych sieťach Karpatské brandy.

