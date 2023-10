Cesta za vhodným štýlom, noblesou a eleganciou

Jakub Abrahám, odborník na spoločenskú etiketu

Vizitka

Kouč spoločenskej etikety, pánskej módy a kráľovský komentátor Jakub Abrahám vyštudoval herectvo a absolvoval viaceré vzdelávacie programy a školenia v oblasti etikety doma aj v zahraničí. Aktívne sa zaujíma aj o dianie v európskych kráľovských rodinách, najmä v tej britskej. Pôsobí ako kráľovský komentátor a svoje postrehy a vedomosti často prezentuje aj v rôznych televíznych reláciách. Zároveň je dlhoročným dabingovým hercom, jeho služby v oblasti poradenstva etikety, imidžu a komunikácie vyhľadávajú manažéri, politici, hovorcovia, ale aj médiá, s ktorými často spolupracuje.

Povedzte nám laikom, čo to tá etiketa vlastne je?

Etiketa je v podstate umenie prispôsobiť sa. Po ťažkom dni s priateľmi v podniku na pohári vína rozhodne nemusíme dodržovať striktné pravidlá ale zároveň by sme nemali zabúdať, že sme stále v spoločnosti. Na oficiálnych udalostiach je etiketa akýmsi manuálom. Keď ju ovládame, oslobodzuje nás.

Venujete sa aj dabingu. Prečo ste si ho vybrali?

Už pri štúdiu herectva mi na dabingu veľmi imponovalo, že môžem svoj hlas prepožičať rôznym postavám v rôznych dielach. Okrem toho, že je to herecká disciplína ako každá iná, tak vás učí aj spoznať svoj hlas a vedieť s ním pracovať. Mojou srdcovkou sú najmä francúzske komédie, ale aj dokumentárne filmy.

Ako ste sa z dabingu dostali k spoločenskej etikete?

Na divadelných doskách som väčšinou stvárňoval elegánov a džentlmenov. Tento archetyp postáv mi bol vždy blízky. Možno to bude aj tým, že som bol odjakživa obrovský fanúšik Royal family. Etiketa predsa pramení z kráľovského prostredia a osobne mám oficiality veľmi rád, naozaj. Znie to dnes zrejme úplne nepopulárne, keďže všetko má tendenciu sa zležérňovať, ale ja si oficiality viem užiť rovnako naplno ako pivo s kamarátmi v pube.

V čom je pre nás etiketa dôležitá v každodennom živote?

Úplne vo všetkom. Od pozdravu pani v trafike cez vystúpenie a nastúpenie v MHD až po poďakovanie predavačke za kasou. To sú základné návyky slušného správania, ktoré môžeme nazývať etiketou.

Čo vám robí v posledných mesiacoch najväčšiu radosť?

Teším sa z viacerých vecí, aktuálne som asi ako väčšina sveta žil korunováciou kráľa Karola III., čo bolo pre mňa zároveň veľmi náročné obdobie vzhľadom na veľký mediálny záujem. Od septembra vyučujem na vysokej škole etiketu, byť v role pedagóga je pre mňa novinkou a veľmi ma to baví. Mám tiež svoje kurzy a semináre o spoločenskej etikete, nejaké nové chystám, čo mi tiež dodáva energiu. Je to ďalšia aktivita, ktorá ma napĺňa.

Čo učíte na svojich kurzoch?

Som zástanca toho, že mužom by mal radiť muž a ženám žena. Jeden z mojich obľúbených kurzov, ktorý majú radi muži aj ženy nesie názov „Ideme na brunch“. Tento skupinový kurz vediem s mojou kolegyňou a kamarátkou Kristínou Szabovou a ide o kurz spoločenského stolovania. Ľudí na ňom učíme základom etikety pri stole. Od príchodu do reštaurácie cez objednávanie jedál až po úhradu účtu. Z individuálnych kurzov majú muži v priazni kurz „Etiketa pre moderného džentlmena“.

Kto najviac vyhľadáva vaše kurzy?

Venujem sa prioritne pánom, keďže my máme v tej etikete predsa len väčšie resty. Sú to väčšinou manažéri, ale aj študenti či učitelia.

Majú pri vás ľudia tendenciu správať sa slušnejšie alebo sa viac kontrolovať?

Mohlo by sa to tak zdať. Pravda je taká, že kontrolujú skôr mňa. Ľudia majú oči na stopkách a sledujú moje kroky, gestá, spôsoby a konfrontujú ma či som sa správal podľa spoločenskej etikety. Stretávam sa s tým v rodine, medzi kamarátmi, kolegami, takmer všade. Na tieto poznámky som si už zvykol a beriem ich s humorom. Veľa ľudí berie moju profesiu za „sterilnú záležitosť“, no ja som človek ako každý iný s náladami aj chybami. Milujem uvoľnenú zábavu a v spoločnosti sa vždy veľmi rád zabavím. Veľa ľudí to odo mňa neočakáva a potom bývajú prekvapení, že nie som taký suchár ako si mysleli. :)

Kto je pre vás vzorom v spoločenskej etikete?

Zo vzorov a idolov som už vyrástol, ale veľmi si vážim môjho dobrého kamaráta a učiteľa Ladislava Špačka, u ktorého som sa aj ja sám vzdelával. V našich československých končinách je práve on prvým mužom spoločenskej etikety a nepochybne veľká autorita. Vážim si tiež Granta Harrolda, bývalého komorníka kráľa, u ktorého som si robil kurz. Z celosvetového pohľadu bola pre mňa jasným symbolom etikety v praxi Kráľovná Alžbeta II. Vždy pohotová, vhodne oblečená a noblesná. Vidím to aj v jej synovi Karolovi III., napokon, nie nadarmo sa hovorí, že je najvhodnejšie oblečeným mužom planéty. Búra spomínané „sterilné predsudky“ o etikete a rád si zažartuje, čo sa mne osobne veľmi páči.

Majú dnes mladí ľudia záujem poznať zásady spoločenského správania?

Určite áno. Na sociálnych sieťach mi do súkromných správ mnohí mladí ľudia posielajú fotky outfitov a pýtajú sa či spĺňajú atribúty etikety na konkrétnu udalosť. Slovákov veľmi fascinuje svet etikety a dobrých spôsobov, no len zlomok z nich je ochotných za nadobudnuté vedomosti a zručnosti aj zaplatiť. V západnom svete je však nastavenie iné.

Čo by podľa vás nemalo chýbať trendy modernému chlapovi?

Netreba len vyzerať ako džentlmen, ale treba ním aj vedieť byť. Je to celoživotná práca.

Máte nejaké motto, ktorým sa riadite?

Riadim sa tromi slovíčkami – jasne, zdvorilo a šarmantne. Ak by som to mal rozviť, tak pre mňa je základom komunikovať jasne, správať sa zdvorilo a vyzerať šarmantne.

Viete nám dať návod ako reagovať na arogantných ľudí?

Ideálne nijako, teda nereagovať. V rámci netikety (pozn. etiketa v online svete) radím svojim študentom nereagovať a pokiaľ možno ani sa nezapájať do komentárov na sociálnych sieťach. Nie je to prejav slabosti. Práve naopak.

A máte aj nejaký kľúč na ľudí, ktorí neodpíšu na správy alebo zanechajú na nich videné?

Tak toto začína byť veľký problém ľudstva. Nekomunikujeme, nereagujeme a stráca sa akýkoľvek záujem. Snažím sa odpovedať vždy všetkým v normálnom čase, no samozrejme nie vždy to ide. Ak vám však dotyčný neodpovie ani po pripomenutí sa, nezostáva nám nič iné, iba si to dobre zapamätať a aplikovať to aj v opačnom prípade. Možno až potom druhá strana pochopí...

Ako spraviť dobrý prvý dojem?

Prvý dojem je veľmi dôležitý. Opäť nám s tým pomôžu tri zázračné slovíčka. Prvý bod je jasne sa predstaviť. Nič nie je horšie ako keď sa pri privítaní nepredstavíme. Bod číslo dva je správať sa zdvorilo no a vyzerať treba vždy šarmantne pretože či chceme či nie, šaty robia človeka.

Čo si všímate na mužoch ako prvé?

Ak majú sako tak asi to, resp. gombíky na ňom. Pravidlo je také, že prvý gombík sa zapína, druhý nie. Sako nám totiž veľa o mužovi napovie. Moje oči zablúdia aj k topánkam. Ale nikdy nikoho neupozorňujem ani neopravujem, to je totiž ten najväčší prehrešok voči etikete.

Aký módny výstrelok je pre vás cez čiaru?

Sám som mladý človek a viem, že módne trendy idú ruka v ruke s módnymi výstrelkami. Etiketa síce nijaké trendy nerieši. Svoju pozornosť by sme mali upriamiť skôr na to, či je konkrétny outfit vhodný na danú udalosť. Pretože nie je dôležité obliecť sa draho, ale vhodne.

Čo vám naposledy na spoločenskej udalosti „udrelo do očí“?

Na Slovensku máme stále problém s vhodným pánskym dress code-om a u mnohých nastáva aj zmätok v jeho označeniach. Ak je na pozvánke uvedené „Black tie“ znamená to, že hosť má prísť oblečený v smokingu. No nájdu sa aj takí, ktorí označenia poznajú a napriek tomu dress code ignorujú. Toto je jeden z príkladov, ktorý si všimnem na spoločenských udalostiach.

Čo sa nachádza vo vašom fashion rebríčku na najspodnejších priečkach?

Tepláky. Konkrétne, tepláky na spoločenskej udalosti. Napríklad aj v národnom. Neviem čo nižšie ešte môže byť. Z doplnkov vyberám určite dreveného motýlika. To považujem za absolútny omyl sveta. Tiež sú to takzvané sety, teda rovnaká kravata či motýlik s rovnakou vreckovkou, to je prežitok. Tieto doplnky môžu byť farebne zladené, ale nie rovnaké. Mnohí ľudia sa ma pýtajú aj na trend farebných ponožiek v elegantných topánkach či na tenisky k obleku. V týchto trendoch som otvorený- záleží kde, kedy a s kým.

S akým bizarným pravidlom ste sa stretli vo svojej praxi?

Odpoviem inak. Viacerých svojich kolegov som videl učiť alebo prezentovať prinajmenšom úsmevné veci. Z môjho pohľadu je napríklad absolútne nepotrebné ovládať šúpanie banánu alebo pomaranča príborom. Takmer nikde sa s tým nestretnete a je to v bežnej praxi nevyužiteľné. Možno sú to zaujímavé veci na prezretie vo videu, ale sú úplne nepotrebné do spoločnosti. Presne toto je aj to, kvôli čomu robia ľudia z etikety nálepku strašiaka či prežitku. Pretože o tomto etiketa určite nie je.

Chystáte sa v najbližších mesiacoch na svadbu svojho dlhoročného priateľa alebo inú spoločenskú udalosť? Prinášame vám pár tipov od odborníka z fachu, ktoré sa vám budú hodiť!

TRI TIPY od odborníka na etiketu Vám prináša HUBERT L´Original

„Dobrá povesť hory prenáša“

Každú udalosť, ktorá sa koná hromadne a má svoj program nazývame spoločenskou. Každá z nich si však žije svojím vlastným životom a pravidlami, a práve tie nám udáva spoločenská etiketa. Neľakajte sa, stačí si zapamätať pár základných pravidiel, ktoré sa postarajú o vašu dobrú povesť.

Prvé pravidlo hovorí: žena má vždy prednosť pred mužom, starší pred mladším a nadriadený pred podriadeným. Otázka „tykania“ je dilemou pre viacerých, no platí pri nej taký istý postup ako v prvom bode. Tretím pravidlom je dress code. Ani z toho si nemusíte robiť ťažkú hlavu. Nie je dôležité obliecť sa draho, ale vhodne.

A ak siahnete na spoločenských akciách po poháriku šumivého sektu, napríklad z kolekcie kvalitných sektov Hubert L´Original, tak vždy s mierou a eleganciou, lebo dobrá povesť je viac, ako dobrá zábava !😊

Prvý dojem spravíte iba raz

Prvý kontakt či zoznámenie najviac utkvie v pamäti. Ak ste jeden z tých, ktorý navštevuje spoločenské akcie sporadicky, môžete cítiť istý diskomfort. Najčastejšie sa to prejavuje tým, že hosť nevie, čo s rukami. No na to vám veľmi dobre poslúži welcome drink, ideálne pohárik sektu, ktorý je podávaný hneď pri privítaní. Následne po prípitku a zaželania symbolického „na zdravie“ nasleduje predstavenie a small talk. Ak druhú stranu nepoznáte, vynechajte osobné témy. Ideálne je spýtať sa na prácu alebo okomentovať priestor, v ktorom sa nachádzate. Rodinný stav či politika do tohto typu rozhovoru nepatria.

Elegantné štrngnutie

Ak sa chcete s niekým na spoločenskej akcii elegantne pozdraviť, zoznámiť sa, jednoducho štrngnúť si, je dôležité aj to, akým štýlom to urobíte.

Štrngnutie je elegantné a vhodné, ak to urobíte s pohárom na stopke, čiže šumivým vínom - sektom, prípadne pohárom tichého vína. Rozhodne neštrngáme pohárom s pivom, vodou, či nápojom tvrdého alkoholu v „štamprlíku“ 😊

Pohár držte jemne, tromi prstami priamo za stopku, ale nie za podstavec, aby ste si nápoj držaním neohrievali a zároveň pohár "neupatlali"

Francúzska etiketa hovorí, že štrngnutie je vhodné, ak tak urobí skupina maximálne 6 osôb. Ak je osôb viac, štrnganie pohármi rozhodne vynecháme, len pozdvihneme poháre na symbolické štrngnutie.

Týmto darčekom nikdy nič nepokazíte

Kvety sú už takpovediac povinnou výbavou pri oslavách, návštevách či iných spoločenských udalostiach. Pri ich darovaní vždy skontrolujte, či na viazaní nie je umiestnená cenovka a dbajte o to, aby boli stonky suché a ochranný papier odstránený. Ak ste si mysleli, že kvety sú darčekom iba pre ženy, mýlili ste sa. Kvety potešia rovnako aj pánov. Druhým najčastejším darom, hneď po kvetoch, je jednoznačne fľaša. Ideálne fľaša kvalitných bubliniek, čiže šumivého vína = sektu, napríklad z kolekcie HUBERT L´Original ale, čo je dôležité, umiestnená do darčekovej tašky, na ktorú nezabudnete uviesť aj venovanie. Je pravdou, že tašky sa väčšinou používajú viackrát. Z tohto dôvodu je lepšie mať vlastnú kartičku, ktorú umiestnite na hrdlo fľaše. Bude to tak pôsobiť osobnejšie a ešte viac exkluzívnejšie.

Tento rozhovor priniesla značka slovenských šumivých vín Hubert. Sekty HUBERT L´Original, vyrábané metódou Transvals odporúčame ako mimoriadne vhodný darček pre oslávenca. Dostupné aj v darčekovom balení. www.najnapoje.sk

