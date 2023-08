Výzva pre vedecké talenty – súťaž Bright Young Minds

(Zdroj: European Alliance for Innovation )

Kreatívne nápady pre lepšiu budúcnosť

Súťaž esejí organizuje Európska aliancia pre inovácie (EAI). Jej cieľom je podporiť mladých ľudí v štúdiu vedy a techniky, motivovať ich v budúcej kariére alebo podporiť ich úsilie presadiť sa v týchto oblastiach. Súťaží sa v troch vekových kategóriách a zúčastniť sa môže každý vo veku od 18 do 30 rokov.

(Zdroj: European Alliance for Innovation )

Okrem zaujímavých cien budú mať účastníci možnosť prezentovať svoju prácu pred odborníkmi z celého sveta na medzinárodnej konferencii Smart Life Summit, ktorá sa uskutoční 24 –26 októbra v Bratislave.

Víťaz vycestuje s EAI na celosvetovú konferenciu do zahraničia a získa ročný mentoring od prezidenta EAI – prof. Imricha Chlamtaca.

“Každý deň čelíme ako jednotlivci aj ako spoločnosť rôznym výzvam. Vďaka vedeckým inováciám však získavame riešenia na globálne problémy, ktoré ohrozujú našu budúcnosť. Aj preto v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) podporujeme mladých ľudí v tom, aby sa nebáli a využívali svoje nadanie pre spoločné dobro. Sme radi, že môžeme byť partnerom European Alliance for Innovation (EAI) a spoločne otvárať dvere nápadom a potenciálu slovenskej mládeže,” vyjadril Tomáš Horváth, riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania NIVaM.

(Zdroj: European Alliance for Innovation )

“Každý deň čelíme rôznym výzvam. Niektoré je možné prekonať ihneď, iné si vyžadujú prípravu. Dnes čelíme mnohým výzvam aj ako spoločnosť a čakáme, ktorá inovácia prinesie odpoveď na niektoré globálne problémy, ktoré ohrozujú našu budúcnosť. Aj v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) podporujeme mladých ľudí v tom, aby sa nebáli a využívali svoje nadanie pre spoločné dobro. Sme radi, že môžeme byť partnerom European Alliance for Innovation (EAI) a spoločne otvárať dvere nápadom a potenciálu slovenskej mládeže,” vyjadril Tomáš Horváth, riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania NIVaM.

Príležitosť presadiť sa

Bright Young Minds je vynikajúcou príležitosťou pre mladých ľudí, ktorí chcú preniknúť do sveta vedy a techniky. Účasťou v súťaži môžu získať cenné skúsenosti do svojho profesijného života, stretnúť sa s poprednými odborníkmi v oblasti ich záujmu a stať sa relevantnými členmi komunity. Príspevky vo forme posterov alebo krátkych esejí môžu súťažiaci posielať do 30. septembra. Vybrať si môžu vlastnú tému alebo sa inšpirovať jedným z orientačných okruhov:

● veda (manažment, prírodné vedy, medicína a pod.),

● technológia,

● inžinierstvo,

● matematika.

Technika a umenie ruka v ruke

Súťaž bude vyhodnotená 18. októbra. Slávnostný galavečer sa uskutoční 26. októbra v rámci konferencie Smart Life Summit. Okrem najbystrejších myslí z oblasti vedy a techniky sa predstavia aj talenty z oblasti umenia.

Mladí umelci dostanú priestor vytvoriť bohatý kultúrny program a prezentovať svoje diela.

Európska aliancia pre inovácie European Alliance for Innovation (EAI) je nezisková organizácia a profesionálna komunita, ktorá podporuje výskum a inovácie na celom svete. Vďaka medzinárodnej spolupráci naprieč verejným a súkromným sektorom vytvára prostredie pre zlepšenie výskumu a pomáha vedeckým nápadom dostať sa do komerčnej sféry.

- reklamná správa -