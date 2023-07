Modré alebo čierne – aké džínsy pre ženy sú túto sezónu trendy?

(Zdroj: Sinsay.com/sk)

Modré džínsy: Návrat klasiky s moderným nádychom

Modré džínsy sú skutočnou klasikou a tento rok sa vracajú v novom šate. Vyšívané modré džínsy sú trendy a prinášajú do tradičných džínsových outfitov zaujímavý prvok. Tieto rifle majú zvyčajne jednoduché alebo zdobené vzory, ktoré im dodávajú jedinečný vzhľad. Ak chcete vyniknúť v dave, investujte do džínsov so zaujímavými vyšívanými detailmi alebo do kúskov so zaujímavými výšivkami a nášivkami. Skvele vyzerajú aj džínsy s rôznym druhom potlačí.

Čierne džínsy: Všestranný kúsok na každú príležitosť

Čierne džínsy sú večným favoritom, a to z dobrého dôvodu. Sú elegantné a všestranné, čo ich robí ideálnou voľbou prakticky na akúkoľvek príležitosť. Môžete ich nosiť s blúzkou a sakom na pracovný pohovor alebo ich skombinovať s pohodlným svetrom pre voľnejšiu a trendy kombináciu na bežné nosenie. Vytvoriť s nimi môžete aj veľmi módne streetwearové outfity – postačí vám k tomu crop top, oversized tričko, alebo štýlová mikina. Čierne rifle sú skutočne univerzálne a ich prínos do vášho šatníka je bezkonkurenčný.

Kombinácie a doplnky, ktoré vylepšia vás štýl

Ak ťa jednoduché modré alebo čierne rifle už trochu nudia, môžete si vytvoriť vlastný štýl kombinovaním farieb a rôznych doplnkov (viz. https://www.sinsay.com/sk/sk/zena). Pastelové farby, ako sú ružová, svetlomodrá alebo jemné odtiene žltej, sú tento rok veľmi populárne. Skombinujte ich so svojimi obľúbenými džínsami a vytvorte sofistikovaný a hravý vzhľad. Ďalšou možnosťou je pridať doplnky, ako sú opasky, náramky alebo veľké tašky, ktoré dodajú vášmu džínsovému outfitu šmrnc a originalitu.

Okrem farieb a rôznych štýlov, existuje ešte jedna dôležitá vec, na ktorú by ste si pri výbere džínsov mali dať pozor – strih. Strih džínsov môže výrazne ovplyvniť celkový vzhľad a vaše pohodlie. Nezabudnite tiež venovať pozornosť dĺžke džínsov – dlhé džínsy vyzerajú skvele s opätkami, zatiaľ čo kratšie džínsy sú ideálne na nosenie s teniskami alebo sandálmi. Pred kúpou džínsov je tak vhodné ich vyskúšať a presvedčiť sa, že vám vyhovujú nielen vo vzhľade, ale aj v pohodlí.

Toto leto je všetko o osobnom štýle a vyjadrení sa. Skvelým spôsobom, ako na to, je urobiť to prostredníctvom vášho džínsového outfitu. Nech už preferujete klasické modré džínsy alebo všestranné čierne džínsy, dôležité je, aby ste si vybrali džínsy, v ktorých sa budete cítiť samé sebou. Rifle sú vždy trendy a sú veľmi praktickou voľbou pre každú ženu. Nezáleží tak na tom, aké rifle si zvolíte – s denimom nikdy neurobíte krok vedľa!

