V Holíči vybuchne „festivalová bomba“. CIBULA FEST 2023 bude najlepší v jeho histórii

K pôvodne ohláseným kapelám No Name, Harlej, Traktor, Horkýže slíže a Heľenine oči pribudli do line upu pôvodných dvoch dní aj raperka Sima a český spevák Tomáš Klus. To však nie je všetko. Medzi účinkujúcich organizátori čoskoro ohlásia ešte minimálne troch exkluzívnych interpretov. Nedeľný program na CIBULA FESTE ešte nikdy nebol a hneď prvýkrát v jeho histórii nasadili organizátori ťažké kalibre. Počas dňa sa totiž na pódiu vystrieda viacero špičkových hudobníkov. V nedelu vystúpi už spomínaný Habera a TEAM, pred nimi postupne Majself, Kali a Peter Pann, Gladiator, Peter Nagy a Indigo a ďalší. No Name

„Každý rok sa snažíme posúvať festival ďalej a skvalitňovať jeho program. Po náročnom období, kedy sme kvôli pandemickým obmedzeniam nemohli pripraviť dva plnohodnotné ročníky, nám minulý rok potvrdil, že dopyt po festivalovej zábave je stále stále obrovský. Preto sme sa rozhodli, že v tom nadchádzajúcom pripravíme program, aký sme ešte nemali. Tomu sme, samozrejme, museli aj prispôsobiť ceny vstupeniek, ktoré sú však v porovnaní s podobnými podujatiami a takými hviezdami stále výhodné. A my veríme, že naši návštevníci naň nikdy nezabudnú,“ prezradil organizátor festivalu Vladimír Chrenka.

Helenine Oči

V Holíči tak bude v júli poriadne horúco. Nielen kvôli počasiu, ale aj vďaka koncentrácii hudobných hviezd na CIBULA FESTe 2023. Vstupenky na podujatie budú v predpredaji v niekoľkých vlnách s obmedzenými množstvami za zvýhodnené ceny. Vo všeobecnosti tak bude platiť, že kto si ich zakúpi skôr, môže výrazne ušetriť. Aktuálne sa do predpredaja dostáva limitovaný počet 2000 vstupeniek za cenu 60 € za trojdňovú vstupenku a 29 € za jednodňovú.

Horkýže Slíže

